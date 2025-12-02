Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Tiêu dùng thông minh 12:40

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Bản lĩnh sống 17:22

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Điểm đến 16:20

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp tiên phong cung cấp các giải pháp sạc thông minh dành cho xe điện

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Bản lĩnh sống 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Bản lĩnh sống 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Chuyện của Sao 10:22

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Tiêu dùng thông minh 10:07

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Tiêu dùng thông minh 10:07

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, yếu tố để thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:56

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Khoẻ - Đẹp 18:16

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

2 tháng 12, 2025 | 12:36

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Ngày 1-12 tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty TNHH Zott Việt Nam (Zott Việt Nam) tổ chức Lễ khởi động chương trình và ký kết biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025" với mục tiêu là trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao.

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao - Ảnh 1.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN), cho biết năm 2024 đánh dấu bước bắt đầu của quỹ dinh dưỡng "Zott Monte – Cùng bé lớn khôn", với 80.000 hũ váng sữa Monte (trị giá 1,2 tỉ đồng) được trao tặng đến trẻ em tại các tỉnh Tây Nguyên. Đây là dấu mốc quan trọng, đặt nền tảng cho sự hợp tác giữa Zott Monte và Quỹ BTTEVN trong các hoạt động chăm lo dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bước sang năm 2025, chương trình được tiếp nối và mở rộng, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của hai bên trong sứ mệnh hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam. Chương trình tập trung vào khu vực vùng cao, nơi tỷ lệ trẻ em thiếu dinh dưỡng vẫn đang ở mức cao và đặt mục tiêu trao tặng 140.000 hũ sản phẩm sữa Zott Monte (trị giá 1,8 tỷ đồng) đến trẻ em vùng cao (70.000 hũ do Zott Monte đóng góp ngay tại thời điểm công bố quỹ; 70.000 hũ còn lại được gây quỹ thông qua hoạt động đồng hành của cộng đồng).

Dự kiến chương trình sẽ thu hút hơn 70.000 lượt chia sẻ kèm hashtag gây quỹ từ cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook/TikTok và một cộng đồng mang tên MomForMom được xây dựng tại website chương trình "Mẹ bên mẹ, cùng bé lớn khôn" trong thời gian từ 1-12-2025 đến 31-12-2025.

Theo ông Bùi Quốc Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Zott Việt Nam, trong định hướng phát triển, Zott luôn chú trọng mang đến những giải pháp dinh dưỡng thiết thực, gắn với hỗ trợ cộng đồng và trẻ em, nhằm góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.

"Việc chăm lo dinh dưỡng cho trẻ không chỉ thể hiện qua chất lượng sản phẩm, mà còn qua những nỗ lực đồng hành cùng xã hội một cách lâu dài và có trách nhiệm. Chúng tôi hy vọng mỗi món quà được gửi đi sẽ góp phần mang lại nguồn dinh dưỡng lành mạnh và tiếp thêm hy vọng cho các em nhỏ tại đây"- ông Hùng chia sẻ.

Phó Giám đốc Quỹ BTTEVN Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh những năm gần đây, công ty Zott Việt Nam là một trong những đơn vị tiêu biểu tích cực phối hợp cùng Quỹ triển khai các hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Không chỉ dừng ở việc trao tặng sản phẩm, Zott Việt Nam còn tiếp cận vấn đề chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em bằng góc nhìn dài hạn, nhân văn và hiện đại.

Trong tổng số hơn 25 triệu trẻ em dưới 16 tuổi hiện nay vẫn còn trên 800.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 3,2%) và trên 2 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 8%, chủ yếu sống trong các gia đình nghèo và cận nghèo) rất cần sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội. Với Chương trình Quỹ dinh dưỡng kỳ này, bên cạnh việc trao tặng sản phẩm, chương trình còn hướng đến việc trở thành cầu nối giữa các bà mẹ thông qua cộng đồng MomForMom (M4M) - nơi những người mẹ có thể đồng cảm, sẻ chia và học hỏi lẫn nhau trong hành trình nuôi dưỡng con trẻ.

D.Nhi

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Điểm đến 16:20

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Điểm đến 12:18

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

Điểm đến 08:44

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc). Dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18-11.

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Điểm đến 14:53

Trong dòng chảy toàn cầu hóa ngày nay, hiểu người khác cũng là một cách để hiểu chính mình.

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách

Điểm đến 12:44

Cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình do Masterise Group tổ chức

Phụ nữ

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Tiêu dùng thông minh 12:40

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Bản lĩnh sống 17:22

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Điểm đến 16:20

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

TÁM

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Tiêu dùng thông minh 12:40

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Bản lĩnh sống 17:22

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Điểm đến 16:20

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp tiên phong cung cấp các giải pháp sạc thông minh dành cho xe điện

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Bản lĩnh sống 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.