Ngày 1-12 tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty TNHH Zott Việt Nam (Zott Việt Nam) tổ chức Lễ khởi động chương trình và ký kết biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025" với mục tiêu là trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN), cho biết năm 2024 đánh dấu bước bắt đầu của quỹ dinh dưỡng "Zott Monte – Cùng bé lớn khôn", với 80.000 hũ váng sữa Monte (trị giá 1,2 tỉ đồng) được trao tặng đến trẻ em tại các tỉnh Tây Nguyên. Đây là dấu mốc quan trọng, đặt nền tảng cho sự hợp tác giữa Zott Monte và Quỹ BTTEVN trong các hoạt động chăm lo dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bước sang năm 2025, chương trình được tiếp nối và mở rộng, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của hai bên trong sứ mệnh hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam. Chương trình tập trung vào khu vực vùng cao, nơi tỷ lệ trẻ em thiếu dinh dưỡng vẫn đang ở mức cao và đặt mục tiêu trao tặng 140.000 hũ sản phẩm sữa Zott Monte (trị giá 1,8 tỷ đồng) đến trẻ em vùng cao (70.000 hũ do Zott Monte đóng góp ngay tại thời điểm công bố quỹ; 70.000 hũ còn lại được gây quỹ thông qua hoạt động đồng hành của cộng đồng).

Dự kiến chương trình sẽ thu hút hơn 70.000 lượt chia sẻ kèm hashtag gây quỹ từ cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook/TikTok và một cộng đồng mang tên MomForMom được xây dựng tại website chương trình "Mẹ bên mẹ, cùng bé lớn khôn" trong thời gian từ 1-12-2025 đến 31-12-2025.

Theo ông Bùi Quốc Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Zott Việt Nam, trong định hướng phát triển, Zott luôn chú trọng mang đến những giải pháp dinh dưỡng thiết thực, gắn với hỗ trợ cộng đồng và trẻ em, nhằm góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.

"Việc chăm lo dinh dưỡng cho trẻ không chỉ thể hiện qua chất lượng sản phẩm, mà còn qua những nỗ lực đồng hành cùng xã hội một cách lâu dài và có trách nhiệm. Chúng tôi hy vọng mỗi món quà được gửi đi sẽ góp phần mang lại nguồn dinh dưỡng lành mạnh và tiếp thêm hy vọng cho các em nhỏ tại đây"- ông Hùng chia sẻ.

Phó Giám đốc Quỹ BTTEVN Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh những năm gần đây, công ty Zott Việt Nam là một trong những đơn vị tiêu biểu tích cực phối hợp cùng Quỹ triển khai các hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Không chỉ dừng ở việc trao tặng sản phẩm, Zott Việt Nam còn tiếp cận vấn đề chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em bằng góc nhìn dài hạn, nhân văn và hiện đại.

Trong tổng số hơn 25 triệu trẻ em dưới 16 tuổi hiện nay vẫn còn trên 800.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 3,2%) và trên 2 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 8%, chủ yếu sống trong các gia đình nghèo và cận nghèo) rất cần sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội. Với Chương trình Quỹ dinh dưỡng kỳ này, bên cạnh việc trao tặng sản phẩm, chương trình còn hướng đến việc trở thành cầu nối giữa các bà mẹ thông qua cộng đồng MomForMom (M4M) - nơi những người mẹ có thể đồng cảm, sẻ chia và học hỏi lẫn nhau trong hành trình nuôi dưỡng con trẻ.