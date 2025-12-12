Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Công ty thực phẩm PepsiCo và bà con nông dân tham gia chuỗi giá trị khoai tây bền vững PepsiCo tại Việt Nam vừa tự hào chia sẻ về Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 (Global Farmers Awards).

Đây là Giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức tại trụ sở chính của PepsiCo ở New York (Mỹ) vào cuối tháng 10-2025, nhằm tôn vinh những "người hùng" thầm lặng trong kiến tạo và duy trì hệ thống lương thực toàn cầu. Sự kiện ghi nhận gần 60 hộ nông dân tiêu biểu và chuyên gia đến từ 19 quốc gia, trong đó có hai nông dân từ Việt Nam.

Theo đó, hai nữ nông dân Việt Nam đã được ghi nhận và vinh danh tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 nhờ những nỗ lực tiên phong trong nông nghiệp tái tạo và tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.

Là một trong những tập đoàn thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới với nền tảng phát triển nông nghiệp – PepsiCo thu mua hơn 50 loại cây trồng và nguyên liệu thực phẩm tại hơn 60 quốc gia, trong đó có khoai tây tại Việt Nam.

Phiên thảo luận "Global Farmer Voices" tại Lễ trao Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 có sự tham gia của nông dân Việt Nam diễn ra tại trụ sở PepsiCo, New York

"Hoạt động kinh doanh của chúng tôi bắt đầu từ người nông dân, họ là trái tim của chuỗi cung ứng và nền tảng của hệ thống lương thực toàn cầu. Giải thưởng này nhằm tôn vinh những đóng góp của họ, lan tỏa tinh thần đổi mới và cùng nhau hướng đến một hệ thống nông nghiệp bền vững, kiên cường và hòa nhập hơn" – ông Ramon Laguarta, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành PepsiCo, chia sẻ.

Lễ trao giải là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện ba ngày tại New York với các phiên thảo luận và triển lãm "Taste & Tell Expo" về hành trình từ nông trại đến sản phẩm. Đây đồng thời là dịp để nông dân từ nhiều quốc gia trực tiếp trao đổi với lãnh đạo PepsiCo, khẳng định họ là trung tâm của chuyển đổi hệ thống lương thực toàn cầu.

Đại diện nông dân Việt Nam – vợ chồng chị H’Âm Niê và chị Vân Anh cùng lãnh đạo PepsiCo tại Lễ trao Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025

Từ năm 2008, PepsiCo Foods Việt Nam phát triển vùng nguyên liệu khoai tây nội địa tại Lâm Đồng, từ 4 hộ canh tác 27 ha với năng suất 8 tấn/ha lên hơn 2.500 hộ trên gần 2.000 ha, cung cấp khoảng 42.000 tấn khoai mỗi năm vào 2025. Năng suất trung bình đã tăng gấp ba, đạt 23–26 tấn/ha, cao hơn mặt bằng Thái Lan, Indonesia,…