Chubb Life tăng cường hiện diện với văn phòng Infinity mới tại Hải Phòng

Tiếp nối hành trình phát triển lấy khách hàng làm trọng tâm, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam ("Chubb Life Việt Nam") khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng. Tọa lạc tại Tầng 7, Tòa nhà Vĩnh Lộc, số 188 Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghị, văn phòng đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới mô hình Infinity tại khu vực phía Bắc.

Là trung tâm công nghiệp phát triển năng động, Hải Phòng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong suốt 10 năm liên tiếp, được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ và các dự án hạ tầng quy mô lớn. Với mật độ dân cư đông, môi trường đô thị hóa nhanh và nhận thức ngày càng rõ về tầm quan trọng của việc chủ động bảo vệ tài chính, nhu cầu tiếp cận các giải pháp bảo hiểm chuyên nghiệp tại địa phương tiếp tục gia tăng.

Văn phòng Infinity mới giúp người dân Hải Phòng dễ dàng tiếp cận dịch vụ tư vấn chuẩn mực, đồng thời tạo điều kiện để Chubb Life Việt Nam mở rộng khả năng phục vụ, mang đến trải nghiệm chăm sóc tận tâm và các giải pháp bảo hiểm phù hợp cho cộng đồng địa phương. Mô hình Infinity hướng đến phát triển bền vững cùng mục tiêu mang lại giá trị thật cho khách hàng. Tính đến nay, Chubb Life Việt Nam đã đưa vào hoạt động 75 văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity trên toàn quốc.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, khẳng định: "Việt Nam đang chứng kiến tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội nâng cao năng lực tài chính cho người dân. Việc mở rộng mô hình Đối tác Kinh doanh Infinity khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Chubb Life Việt Nam nhằm mang các giải pháp bảo hiểm toàn diện đến gần hơn với các gia đình Việt. Thông qua mô hình Đối tác Kinh doanh Infinity, chúng tôi không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn đồng hành cùng đội ngũ tư vấn trong việc xây dựng mối quan hệ bền chặt và đáng tin cậy với khách hàng".

Nhân dịp khai trương, Chubb Life Việt Nam đã trao tặng học bổng trị giá 30 triệu đồng trong khuôn khổ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em", nhằm tiếp thêm động lực học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hoạt động này thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội mà Chubb Life Việt Nam đã bền bỉ theo đuổi trong suốt 20 năm đồng hành cùng cộng đồng.