Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Sau 15 năm chung sống và có hai con, cô vợ yêu người khác nhưng quyết không ly hôn; "Ly hôn hoa râm" chỉ những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng ngoài 50 tuổi; Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình qua một ứng dụng chạy bộ...

Làm gì để hôn nhân không... dễ vỡ?

8 điều 'Không' của các cặp vợ chồng hạnh phúc; “Ly hôn xanh” là cụm từ rất phổ biến mô tả hiện tượng ly hôn của các cặp đôi mới kết hôn trong vòng 5 năm; Một số điều nhỏ nhặt, thậm chí ngớ ngẩn đều có thể làm để củng cố mối quan hệ và thậm chí giúp giảm nguy cơ ly hôn...

Biết làm sao cho phải phép đây...

Tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói lời cay đắng; tình cảm giữa tôi và đồng nghiệp từ thân thiết thành mối thâm thù; Chồng nhận 1 tỷ từ tình cũ của vợ rồi nhất mực đòi ly hôn... Người trong cuộc biết phải làm sao đây?

Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục

Tôi thuê một căn hộ sang trọng để bao nuôi Hồng, còn hứa hẹn nếu Hồng sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ mua luôn căn hộ này tặng cô ấy....Tôi đã quá sốc khi anh thú nhận với tôi rằng anh có con riêng với một người phụ nữ tận trong Nam... Đó là ngững sai lầm đã biến hôn nhân thành địa ngục.

Ly hôn... lãng xẹt!

Hôn nhân ngày nay khá mong manh, không được xem là dấu son hạnh phúc cho tình yêu. Mới cưới nhau chừng vài tháng đã có thể chia tay; đủ thứ lý do để sẵn sàng xé nát hôn thú; có những lý do rất... lãng xẹt, tưởng như không thể xuất hiện trong cuộc sống...

Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng

Sau khi kết hôn, rất nhiều người cho rằng đó là dấu mốc đẹp nhất của tình yêu. Nhưng 1.001 chuyện có thể xảy ra như ngoại tình, xung đột, mâu thuẫn... Nghiệm trọng đến mức sẵn sàng chia tay, không cách gì hàn gắn.

Các nàng dâu sợ... Tết

Tôi từng sợ hãi cái Tết đầu tiên ở nhà chồng và rồi cũng phạm rất nhiều "lỗi lầm" trong ngày đầu năm mới. Nhưng tôi không ngờ mình lại nhận được sự ngọt ngào đến vậy. Năm sau, tôi đề xuất bố mẹ chồng chỉ cúng cơm đúng 3 món, còn lại cả nhà ăn Tết bằng cá kho, thịt kho như thường ngày.

Có tiền chưa chắc có hạnh phúc

Không ít trường hợp, chỉ vì sự xuất hiện của đồng tiền đã khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều đôi lứa phải chia xa...

Làm dâu, ở rể không dễ chút nào

Nghiên cứu của công ty luật Slater and Gordon (Mỹ) cho thấy, gần 1/3 người được khảo sát xác nhận rằng mâu thuẫn với gia đình chồng là lý do dẫn đến ly hôn. Nhưng mâu thuẫn của các chàng "ở rể" gia đình vợ cũng có thể dẫn đến "tan nhà, nát cửa". Mời bạn theo dõi những mẫu chuyện dưới đây.

Gặp nghịch cảnh éo le, biết xử sao cho phải?

Chạm mặt vợ mới của chồng cũ; chồng đi làm ăn xa, gửi về hộp quà gây sốc; cô dâu trước mặt là... chị dâu của tôi!... Tất cả buộc người trong cuộc phải giải quyết, nhưng cách nào chăng nữa cũng để lại nhiều trái ngang, tan vỡ...

Trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn, vậy mà ai cũng nói... quá may!

Dù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Vậy mà cuối cùng, phút 89, mọi chuyện lại tan thành mây khói!

Ly hôn dưới góc nhìn của vợ và chồng

Chồng: Vợ đòi ly hôn liên tục, tôi phải làm sao? Sao mà hai tiếng “ly hôn” được cô ấy nói đơn giản và dễ dàng như hai tiếng “chia tay” của đám trẻ mới yêu. Vợ: Tôi và chồng đã có 8 năm gắn bó bên nhau. Tình cảm của chúng tôi ban đầu rất tốt nhưng ngày càng đi xuống.

Ba thói quen khiến bạn kém hấp dẫn và 6 lý do chia tay phổ biến

Một số thói quen có thể nâng hoặc làm giảm sức hấp dẫn của một người, dù ngoại hình họ thế nào. Nhiều cặp vợ chồng không biết vì sao cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Hãy nghe các chuyên gia chia sẻ.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

30 tháng 1, 2026 | 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu? - Ảnh 1.

Kỹ sư Hồ Quang Cua và sản phẩm gạo ST25 lúa tôm (hộp 2kg)

Những năm gần đây, gạo ST25 lúa tôm chính hãng của kỹ sư Hồ Quang Cua được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng và hương vị đặc trưng, phù hợp dùng trong những ngày Tết cổ truyền.

Gạo ST25 – từ giống lúa Việt Nam đến thương hiệu gạo nổi tiếng thế giới

Gạo ST25 là giống lúa do Hồ Quang Cua cùng các cộng sự nghiên cứu, lai tạo tại Sóc Trăng. Giống lúa này đã tạo dấu ấn đặc biệt khi 3 lần được vinh danh là "Gạo Ngon Nhất Thế Giới" vào các năm 2019, 2023 và 2025, góp phần nâng cao vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu? - Ảnh 2.

Sản phẩm gạo ST25 lúa tôm (loại túi 5kg và loại hộp 2kg) chính hãng 3 cửa hàng Ủy quyền Gạo Ông Cua chính hãng tại TPHCM tới thời điểm này

Riêng dòng gạo ST25 lúa tôm được canh tác theo mô hình luân canh đặc thù: mỗi năm chỉ trồng một vụ lúa trên vùng nuôi tôm nước lợ. Sau mùa tôm, đất ruộng được tái tạo tự nhiên, giàu khoáng chất, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, hạt gạo thu hoạch có mùi thơm, cơm dẻo mềm, vị ngọt tự nhiên rất đặc trưng và vẫn ngon khi để nguội – yếu tố được nhiều gia đình đánh giá cao khi dùng trong các bữa cơm ngày Tết.

Vì sao gạo ST25 lúa tôm được ưa chuộng dịp Tết?

Theo nhiều người tiêu dùng, Tết không chỉ là dịp ăn ngon mà còn là lúc ưu tiên thực phẩm an toàn, rõ xuất xứ. Gạo ST25 lúa tôm chính hãng Gạo Ông Cua đáp ứng các tiêu chí này nhờ:

Canh tác 1 vụ/năm, thu hoạch vừa ngay dịp Tết, gạo mới và ngon. Mô hình lúa – tôm bền vững, thân thiện môi trường Hạt gạo thon dài, trắng trong, khi nấu thì cho hạt cơm dẻo mềm, không nở bung, xếp hình rất bắt mắt, mùi thơm tự nhiên và vị rất đặc trưng. Phù hợp dùng trong bữa cơm gia đình, cúng ông bà hoặc làm quà biếu Tết

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu? - Ảnh 3.

Trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm mang tên ST25 nhưng không rõ nguồn gốc, việc lựa chọn đúng gạo ST25 lúa tôm chính hãng (có mã vạch kiểm tra) giúp người tiêu dùng tránh nhầm lẫn, đồng thời đảm bảo chất lượng bữa ăn cho gia đình.

Giá bán gạo ST25 lúa tôm dịp Tết Nguyên Đán 2026

Hiện nay, gạo ST25 lúa tôm chính hãng Gạo Ông Cua được phân phối với hai dòng sản phẩm chính:

Gạo ST25 lúa tôm (trồng 1 vụ/năm)

Giá: 45.200 đồng/kg (đã gồm VAT)

Túi 5 kg: 226.000 đồng (đã gồm VAT) Gạo ST25 lúa tôm cao cấp (đóng hộp 2kg)

Giá: 54.500 đồng/kg (đã gồm VAT)

Hộp 2 kg: 109.000 đồng (đã gồm VAT) Mức giá này được giữ ổn định gần hơn 1 năm qua cho tới thời điểm hiện tại và được nhiều người tiêu dùng đánh giá là phù hợp với một sản phẩm gạo đặc sản, đạt giải quốc tế và có quy trình canh tác khắt khe. 

Mua gạo ST25 lúa tôm chính hãng ở đâu? 

 Để mua đúng gạo ST25 lúa tôm chính hãng Gạo Ông Cua, người tiêu dùng tại TPHCM có thể tìm đến các điểm phân phối được ủy quyền: 453/86 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc (Phường 12, Quận 3 cũ) 644/4/3 Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng (Phường 14, Quận 10 cũ) 76A đường 109, phường Phước Long (Phường Phước Long B, quận Quận 9 cũ)

Liên hệ để được tư vấn – đặt hàng: 0902 58 1717 (Zalo) – Anh Hiếu

Website: gaophuongnam.vn – nongsansachphuongnam.com

Việc lựa chọn đúng gạo ST25 lúa tôm chính hãng không chỉ giúp bữa cơm ngày Tết thêm trọn vị mà còn góp phần ủng hộ nông sản Việt Nam được sản xuất theo hướng bền vững, an toàn cho người tiêu dùng.

Tân Xuân

