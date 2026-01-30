Kỹ sư Hồ Quang Cua và sản phẩm gạo ST25 lúa tôm (hộp 2kg)

Những năm gần đây, gạo ST25 lúa tôm chính hãng của kỹ sư Hồ Quang Cua được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng và hương vị đặc trưng, phù hợp dùng trong những ngày Tết cổ truyền.

Gạo ST25 – từ giống lúa Việt Nam đến thương hiệu gạo nổi tiếng thế giới

Gạo ST25 là giống lúa do Hồ Quang Cua cùng các cộng sự nghiên cứu, lai tạo tại Sóc Trăng. Giống lúa này đã tạo dấu ấn đặc biệt khi 3 lần được vinh danh là "Gạo Ngon Nhất Thế Giới" vào các năm 2019, 2023 và 2025, góp phần nâng cao vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Sản phẩm gạo ST25 lúa tôm (loại túi 5kg và loại hộp 2kg) chính hãng 3 cửa hàng Ủy quyền Gạo Ông Cua chính hãng tại TPHCM tới thời điểm này

Riêng dòng gạo ST25 lúa tôm được canh tác theo mô hình luân canh đặc thù: mỗi năm chỉ trồng một vụ lúa trên vùng nuôi tôm nước lợ. Sau mùa tôm, đất ruộng được tái tạo tự nhiên, giàu khoáng chất, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, hạt gạo thu hoạch có mùi thơm, cơm dẻo mềm, vị ngọt tự nhiên rất đặc trưng và vẫn ngon khi để nguội – yếu tố được nhiều gia đình đánh giá cao khi dùng trong các bữa cơm ngày Tết.

Vì sao gạo ST25 lúa tôm được ưa chuộng dịp Tết?

Theo nhiều người tiêu dùng, Tết không chỉ là dịp ăn ngon mà còn là lúc ưu tiên thực phẩm an toàn, rõ xuất xứ. Gạo ST25 lúa tôm chính hãng Gạo Ông Cua đáp ứng các tiêu chí này nhờ:

Canh tác 1 vụ/năm, thu hoạch vừa ngay dịp Tết, gạo mới và ngon. Mô hình lúa – tôm bền vững, thân thiện môi trường Hạt gạo thon dài, trắng trong, khi nấu thì cho hạt cơm dẻo mềm, không nở bung, xếp hình rất bắt mắt, mùi thơm tự nhiên và vị rất đặc trưng. Phù hợp dùng trong bữa cơm gia đình, cúng ông bà hoặc làm quà biếu Tết

Trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm mang tên ST25 nhưng không rõ nguồn gốc, việc lựa chọn đúng gạo ST25 lúa tôm chính hãng (có mã vạch kiểm tra) giúp người tiêu dùng tránh nhầm lẫn, đồng thời đảm bảo chất lượng bữa ăn cho gia đình.

Giá bán gạo ST25 lúa tôm dịp Tết Nguyên Đán 2026

Hiện nay, gạo ST25 lúa tôm chính hãng Gạo Ông Cua được phân phối với hai dòng sản phẩm chính:

Gạo ST25 lúa tôm (trồng 1 vụ/năm)

Giá: 45.200 đồng/kg (đã gồm VAT)

Túi 5 kg: 226.000 đồng (đã gồm VAT) Gạo ST25 lúa tôm cao cấp (đóng hộp 2kg)

Giá: 54.500 đồng/kg (đã gồm VAT)

Hộp 2 kg: 109.000 đồng (đã gồm VAT) Mức giá này được giữ ổn định gần hơn 1 năm qua cho tới thời điểm hiện tại và được nhiều người tiêu dùng đánh giá là phù hợp với một sản phẩm gạo đặc sản, đạt giải quốc tế và có quy trình canh tác khắt khe.

Mua gạo ST25 lúa tôm chính hãng ở đâu?

Để mua đúng gạo ST25 lúa tôm chính hãng Gạo Ông Cua, người tiêu dùng tại TPHCM có thể tìm đến các điểm phân phối được ủy quyền: 453/86 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc (Phường 12, Quận 3 cũ) 644/4/3 Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng (Phường 14, Quận 10 cũ) 76A đường 109, phường Phước Long (Phường Phước Long B, quận Quận 9 cũ)

Liên hệ để được tư vấn – đặt hàng: 0902 58 1717 (Zalo) – Anh Hiếu

Website: gaophuongnam.vn – nongsansachphuongnam.com

Việc lựa chọn đúng gạo ST25 lúa tôm chính hãng không chỉ giúp bữa cơm ngày Tết thêm trọn vị mà còn góp phần ủng hộ nông sản Việt Nam được sản xuất theo hướng bền vững, an toàn cho người tiêu dùng.