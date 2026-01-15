Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

15 tháng 1, 2026 | 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

Kể từ khi vắc-xin ra đời loài người đã thực sự có được một loại vũ khí siêu hạng, sắc bén và hữu hiệu nhất để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh Lao, Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm màng não, Viêm phổi, Viêm gan A, Viêm gan B, Phế cầu khuẩn, Viêm não Nhật Bản, Viêm màng não do Não mô cầu, Virus Rota, Sốt Xuất huyết…

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin phổ biến - Ảnh 1.

Bác sĩ CKI Hồ Thị Hương Thảo - Chi nhánh Nhi Đồng 315 số 40-42 Núi Thành, Đà Nẵng

Bác sĩ CKI Hồ Thị Hương Thảo - Chi nhánh Nhi Đồng 315 số 40-42 Núi Thành (Đà Nẵng), chia sẻ: "Tiêm chủng có vai trò như một tấm chắn bảo vệ, là biện pháp giúp con người tạo dựng khả năng miễn dịch đặc hiệu, chủ động chống lại các bệnh truyền nhiễm, giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, đồng thời tạo miễn dịch cộng đồng bảo vệ những người chưa được tiêm chủng".

Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) bắt đầu được triển khai ở Việt Nam từ năm 1981 và mở rộng ra toàn quốc vào năm 1985, với mục tiêu cung cấp dịch vụ tiêm chủng miễn phí cho trẻ em dưới 1 tuổi để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường gặp trong cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những vắc-xin cơ bản trong chương trình này, cần nên khuyến khích trẻ được tiêm thêm các mũi vắc-xin dịch vụ khác để đảm bảo trẻ được phòng ngừa toàn diện, trong đó có những bệnh nếu trẻ mắc phải khi trẻ chưa được tiêm chủng thì có thể để lại những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là những bệnh mới hoặc ít phổ biến nhưng có nguy cơ cao ảnh hưởng nặng đến sức khỏe của trẻ.

Hiện nay, có rất nhiều vắc-xin giúp phòng và bảo vệ toàn diện cho trẻ em, trẻ nhỏ và cả người lớn, người cao tuổi. Một số bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến như sau:

Bệnh Lao (TB)

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin phổ biến - Ảnh 2.

Tiêm Chủng Nhi 315 là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp ba mẹ theo dõi và nhắc lịch đúng hẹn – để con luôn được bảo vệ liên tục và trọn vẹn.

Bệnh lao do vi trùng gây ra. Đối tượng tấn công chính của vi trùng lao thường là phổi của trẻ em và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Hiện nay, vắc-xin BCG đang được sử dụng để phòng ngừa vi khuẩn lao, chỉ cần tiêm một liều duy nhất và không phải tiêm nhắc lại.

Bạch hầu

Đây là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm có thể gây tử vong nhanh trong vòng 6-10 ngày. Bệnh bạch hầu nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến viêm cơ tim, tổn thương thần kinh và tử vong do trụy tim mạch.

Vắc xin phòng bệnh bạch hầu được phát triển từ năm 1923, cho đến 1985 thì chính thức đưa vào sử dụng trong chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam cùng với các loại vắc-xin khác gồm lao, ho gà, uốn ván, sởi, bại liệt

Ho gà

Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp. Một số loại vắc-xin có thành phần ho gà có thể kể đến như vắc xin 6 trong 1 như Infanrix Hexa (Bỉ) và Hexaxim (Pháp); vắc-xin 5 trong 1 như Pentaxim (Pháp); vắc-xin 4 trong 1 như Tetraxim (Pháp), vắc-xin 3 trong 1 như Adacel (Canada) và Boostrix (Bỉ).

Uốn ván

Vaccine phòng uốn ván đã được chứng minh hiệu quả trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh, bằng cách giúp cơ thể sản xuất kháng thể chống lại trực khuẩn uốn ván. Từ 2 tháng tuổi trẻ đã có thể tiêm phòng với vắc-xin 6 trong 1, vắc-xin 5 trong 1 có thành phần uốn ván.

Bại liệt

Bại liệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường tiêu hóa, gây liệt chi, liệt nửa người, liệt tủy sống, suy hô hấp và tử vong. Từ 1985, vắc-xin bại liệt được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Đến năm 2000, WHO công nhận Việt Nam đã thanh toán được bệnh bại liệt.

Hai loại vắc-xin phòng bại liệt được triển khai trong chương trình Tiêm chủng mở rộng gồm vắc xin đường uống OPV, vắc-xin đường tiêm IPV. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần chủ động tiêm chủng cho trẻ các loại vắc-xin phối hợp có thành phần bại liệt như vắc-xin 6 trong 1, vắc-xin 5 trong 1, 4 trong 1.

Viêm màng não, viêm phổi do Hib

Haemophilus influenzae loại B (Hib) là một loại vi khuẩn thường gây viêm phổi chủ yếu ở trẻ nhỏ. Người bệnh nhiễm Hib có tỷ lệ tử vong cao do các chứng bệnh như: viêm màng não, viêm phổi mà không được điều trị kịp thời.

Viêm gan A, B

Vắc-xin viêm gan A tại Việt Nam gồm các loại chính như Havax (Việt Nam) và Avaxim (Pháp) cho viêm gan A đơn lẻ, cùng vắc-xin phối hợp Twinrix (Bỉ) phòng cả A & B, với liều dùng và lịch tiêm khác nhau tùy theo từng độ tuổi.

Phế cầu khuẩn

Phế cầu khuẩn thường trú ngụ vùng hầu họng, lây truyền qua đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp và có khả năng xâm lấn các cơ quan khác như phổi, não và gây viêm màng não, viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết,…

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin phổ biến - Ảnh 4.

Mỗi lần chủng ngừa cho bé tại Tiêm Chủng Nhi 315 đều tuân thủ quy trình chuẩn y khoa, được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Nhi giàu kinh nghiệm, tận tâm, đồng hành cùng gia đình.

Vắc-xin là biện pháp phòng bệnh được đánh giá an toàn và hiệu quả cao, hạn chế khả năng lây nhiễm từ người lành/ người bệnh mang trùng ra cộng động, giảm nguy cơ diễn tiến nặng nếu không may nhiễm bệnh. Tại Việt Nam, các loại vắc-xin phế cầu phổ biến hiện nay bao gồm Synflorix (PCV10), Prevenar 13 (PCV13), Pneumovax 23 (PPSV23), và Vaxneuvance (PCV15), cùng với sự xuất hiện của vắc-xin thế hệ mới như Prevenar 20 (PCV20), giúp phòng ngừa 10, 13, 15, 20 chủng phế cầu khác nhau, phù hợp cho trẻ em, người lớn và người cao tuổi, tùy theo từng loại vắc-xin và độ tuổi.

Viêm não Nhật Bản

Vắc xin viêm não Nhật Bản giúp cơ thể tạo kháng thể chống lại virus JEV gây bệnh, có 3 loại phổ biến ở Việt Nam: Imojev (Pháp), Jevax (Việt Nam) và Jeev (Ấn Độ), ưu tiên tiêm sớm để bảo vệ tốt nhất, đặc biệt cho trẻ em và người sống ở vùng có nguy cơ cao.

Viêm màng não do Não mô cầu

Vắc-xin viêm màng não mô cầu giúp phòng bệnh nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis (gồm các nhóm A, B, C, Y, W-135) gây ra, thường có các loại phổ biến như Menactra (ACWY) và VA-Mengoc-BC (BC), Bexsero (nhóm B), và MenQuadfi (ACWY thế hệ mới); lịch tiêm và số mũi tùy thuộc vào loại vắc-xin, độ tuổi, và đối tượng nguy cơ, đòi hỏi tiêm đủ các loại để bảo vệ toàn diện cho trẻ.

Cúm

Trong đa số trường hợp mắc cúm thường diễn tiến nhẹ, tuy nhiên ở các đối tượng nguy cơ cao như trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người từ 65 tuổi trở lên, người bệnh ung thư, HIV,… khi mắc cúm có khả năng cao gặp biến chứng và đôi khi dẫn đến tử vong. Vắc-xin phòng cúm được khuyến cáo nên được tiêm phòng định kỳ hằng năm để phòng ngừa các chủng virus cúm mới nhất hiện hành.

Virus Rota

Vắc-xin Rota là vắc-xin uống dùng để phòng bệnh tiêu chảy cấp nặng do virus Rota ở trẻ nhỏ, thường được bắt đầu ở trẻ 6 tuần tuổi và có các loại như Rotavin, Rotarix hoặc RotaTeq.

Tả

Tại Việt Nam, vắc-xin tả được sử dụng rộng rãi là mORCVAX, dạng uống, phòng ngừa bệnh tả do vi khuẩn Vibrio cholerae gây ra, dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và người lớn, với phác đồ cơ bản 2 liều cách nhau 14 ngày và nhắc lại trước mỗi mùa dịch.

Sởi- Quai bị- Rubella

Sởi- quai bị- rubella là 3 căn bệnh có khả năng lây nhiễm cao qua đường hô hấp. Bệnh này có thể phòng ngừa hữu hiệu bằng vắc-xin kết hợp cả 3 bệnh trong cùng 1 mũi tiêm như MMR II , Priorix.

Thủy đậu

Hiện tại đang có vắc-xin thuỷ đậu Varivax và vắc-xin Varilrix đang được sử dụng trong tiêm phòng dịch vụ rộng rãi tại Việt Nam.

Ung thư cổ tử cung

Vắc-xin phòng HPV hiện tại đang được sử dụng tiêm phòng gồm Gardasil 4, Gardasil 9. Trong đó vắc-xin Gardasil 9 áp dụng tiêm phòng cho cả nam và nữ có độ tuổi từ 9 – 45 tuổi giúp phòng nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư âm đạo, âm hộ, ung thư dương vật,…

Thương hàn

Vắc-xin phòng thương hàn dự phòng nguy cơ lây nhiễm cho người lớn, trẻ em trên 2 tuổi, người du lịch, nhân viên y tế, người thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh như vắc-xin Typhim Vi, Typhoid Vi.

Hệ Thống Y Tế 315 là mô hình y tế tư nhân có hệ sinh thái lớn, phủ khắp thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước. Đến nay, Hệ Thống Y Tế 315 đã có 6 chuỗi phòng khám chuyên khoa Nhi Đồng 315, Tiêm Chủng Nhi 315, Phụ Sản 315, Mắt 315, Tim Mạch – Tiểu Đường 315 và Tâm Thần – Tâm Lý Nhi với hơn 170 phòng khám, dự tính sẽ tăng lên 250 phòng khám, chi nhánh khắp cả nước.

Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng Nhi 315 là thương hiệu tiên phong trong chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Việt Nam, với định hướng phát triển bền vững, chuyên môn cao và dịch vụ thân thiện và đang khẳng định vị thế hàng đầu trong chăm sóc sức khỏe nhi khoa. Hệ thống chú trọng chăm sóc toàn diện từ khám chữa bệnh, dự phòng đến nâng cao thể chất – tinh thần cho trẻ bao gồm: Khám chuyên khoa (hô hấp, tiêu hóa, da liễu, sơ sinh…); Tiêm chủng an toàn, đầy đủ vắc-xin; Tư vấn dinh dưỡng, phát triển thể chất – tinh thần; Ứng dụng công nghệ y tế hiện đại, rút ngắn thời gian chờ và quản lý hồ sơ sức khỏe tối ưu.

Hệ thống Y tế 315:

Hotline: 0901.315.315

- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/

- Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/

- Hệ thống Y Tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/

- Hệ thống Y Tế Tiêm Chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/

- Hệ thống Y Tế Mắt 315 https://www.mat315.com/

- Hệ thống Y Tế Tim Mạch - Tiểu Đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/

-Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 https://www.tamlynhi315.com/

Khoa Trần

