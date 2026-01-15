Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Kể từ khi vắc-xin ra đời loài người đã thực sự có được một loại vũ khí siêu hạng, sắc bén và hữu hiệu nhất để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh Lao, Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm màng não, Viêm phổi, Viêm gan A, Viêm gan B, Phế cầu khuẩn, Viêm não Nhật Bản, Viêm màng não do Não mô cầu, Virus Rota, Sốt Xuất huyết…

Bác sĩ CKI Hồ Thị Hương Thảo - Chi nhánh Nhi Đồng 315 số 40-42 Núi Thành (Đà Nẵng), chia sẻ: "Tiêm chủng có vai trò như một tấm chắn bảo vệ, là biện pháp giúp con người tạo dựng khả năng miễn dịch đặc hiệu, chủ động chống lại các bệnh truyền nhiễm, giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, đồng thời tạo miễn dịch cộng đồng bảo vệ những người chưa được tiêm chủng".

Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) bắt đầu được triển khai ở Việt Nam từ năm 1981 và mở rộng ra toàn quốc vào năm 1985, với mục tiêu cung cấp dịch vụ tiêm chủng miễn phí cho trẻ em dưới 1 tuổi để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường gặp trong cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những vắc-xin cơ bản trong chương trình này, cần nên khuyến khích trẻ được tiêm thêm các mũi vắc-xin dịch vụ khác để đảm bảo trẻ được phòng ngừa toàn diện, trong đó có những bệnh nếu trẻ mắc phải khi trẻ chưa được tiêm chủng thì có thể để lại những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là những bệnh mới hoặc ít phổ biến nhưng có nguy cơ cao ảnh hưởng nặng đến sức khỏe của trẻ.

Hiện nay, có rất nhiều vắc-xin giúp phòng và bảo vệ toàn diện cho trẻ em, trẻ nhỏ và cả người lớn, người cao tuổi. Một số bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến như sau:

Bệnh Lao (TB)

Bệnh lao do vi trùng gây ra. Đối tượng tấn công chính của vi trùng lao thường là phổi của trẻ em và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Hiện nay, vắc-xin BCG đang được sử dụng để phòng ngừa vi khuẩn lao, chỉ cần tiêm một liều duy nhất và không phải tiêm nhắc lại.

Bạch hầu

Đây là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm có thể gây tử vong nhanh trong vòng 6-10 ngày. Bệnh bạch hầu nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến viêm cơ tim, tổn thương thần kinh và tử vong do trụy tim mạch.

Vắc xin phòng bệnh bạch hầu được phát triển từ năm 1923, cho đến 1985 thì chính thức đưa vào sử dụng trong chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam cùng với các loại vắc-xin khác gồm lao, ho gà, uốn ván, sởi, bại liệt

Ho gà

Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp. Một số loại vắc-xin có thành phần ho gà có thể kể đến như vắc xin 6 trong 1 như Infanrix Hexa (Bỉ) và Hexaxim (Pháp); vắc-xin 5 trong 1 như Pentaxim (Pháp); vắc-xin 4 trong 1 như Tetraxim (Pháp), vắc-xin 3 trong 1 như Adacel (Canada) và Boostrix (Bỉ).

Uốn ván

Vaccine phòng uốn ván đã được chứng minh hiệu quả trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh, bằng cách giúp cơ thể sản xuất kháng thể chống lại trực khuẩn uốn ván. Từ 2 tháng tuổi trẻ đã có thể tiêm phòng với vắc-xin 6 trong 1, vắc-xin 5 trong 1 có thành phần uốn ván.

Bại liệt

Bại liệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường tiêu hóa, gây liệt chi, liệt nửa người, liệt tủy sống, suy hô hấp và tử vong. Từ 1985, vắc-xin bại liệt được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Đến năm 2000, WHO công nhận Việt Nam đã thanh toán được bệnh bại liệt.

Hai loại vắc-xin phòng bại liệt được triển khai trong chương trình Tiêm chủng mở rộng gồm vắc xin đường uống OPV, vắc-xin đường tiêm IPV. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần chủ động tiêm chủng cho trẻ các loại vắc-xin phối hợp có thành phần bại liệt như vắc-xin 6 trong 1, vắc-xin 5 trong 1, 4 trong 1.

Viêm màng não, viêm phổi do Hib

Haemophilus influenzae loại B (Hib) là một loại vi khuẩn thường gây viêm phổi chủ yếu ở trẻ nhỏ. Người bệnh nhiễm Hib có tỷ lệ tử vong cao do các chứng bệnh như: viêm màng não, viêm phổi mà không được điều trị kịp thời.

Viêm gan A, B

Vắc-xin viêm gan A tại Việt Nam gồm các loại chính như Havax (Việt Nam) và Avaxim (Pháp) cho viêm gan A đơn lẻ, cùng vắc-xin phối hợp Twinrix (Bỉ) phòng cả A & B, với liều dùng và lịch tiêm khác nhau tùy theo từng độ tuổi.

Phế cầu khuẩn

Phế cầu khuẩn thường trú ngụ vùng hầu họng, lây truyền qua đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp và có khả năng xâm lấn các cơ quan khác như phổi, não và gây viêm màng não, viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết,…

Vắc-xin là biện pháp phòng bệnh được đánh giá an toàn và hiệu quả cao, hạn chế khả năng lây nhiễm từ người lành/ người bệnh mang trùng ra cộng động, giảm nguy cơ diễn tiến nặng nếu không may nhiễm bệnh. Tại Việt Nam, các loại vắc-xin phế cầu phổ biến hiện nay bao gồm Synflorix (PCV10), Prevenar 13 (PCV13), Pneumovax 23 (PPSV23), và Vaxneuvance (PCV15), cùng với sự xuất hiện của vắc-xin thế hệ mới như Prevenar 20 (PCV20), giúp phòng ngừa 10, 13, 15, 20 chủng phế cầu khác nhau, phù hợp cho trẻ em, người lớn và người cao tuổi, tùy theo từng loại vắc-xin và độ tuổi.

Viêm não Nhật Bản

Vắc xin viêm não Nhật Bản giúp cơ thể tạo kháng thể chống lại virus JEV gây bệnh, có 3 loại phổ biến ở Việt Nam: Imojev (Pháp), Jevax (Việt Nam) và Jeev (Ấn Độ), ưu tiên tiêm sớm để bảo vệ tốt nhất, đặc biệt cho trẻ em và người sống ở vùng có nguy cơ cao.

Viêm màng não do Não mô cầu

Vắc-xin viêm màng não mô cầu giúp phòng bệnh nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis (gồm các nhóm A, B, C, Y, W-135) gây ra, thường có các loại phổ biến như Menactra (ACWY) và VA-Mengoc-BC (BC), Bexsero (nhóm B), và MenQuadfi (ACWY thế hệ mới); lịch tiêm và số mũi tùy thuộc vào loại vắc-xin, độ tuổi, và đối tượng nguy cơ, đòi hỏi tiêm đủ các loại để bảo vệ toàn diện cho trẻ.

Cúm

Trong đa số trường hợp mắc cúm thường diễn tiến nhẹ, tuy nhiên ở các đối tượng nguy cơ cao như trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người từ 65 tuổi trở lên, người bệnh ung thư, HIV,… khi mắc cúm có khả năng cao gặp biến chứng và đôi khi dẫn đến tử vong. Vắc-xin phòng cúm được khuyến cáo nên được tiêm phòng định kỳ hằng năm để phòng ngừa các chủng virus cúm mới nhất hiện hành.

Virus Rota

Vắc-xin Rota là vắc-xin uống dùng để phòng bệnh tiêu chảy cấp nặng do virus Rota ở trẻ nhỏ, thường được bắt đầu ở trẻ 6 tuần tuổi và có các loại như Rotavin, Rotarix hoặc RotaTeq.

Tả

Tại Việt Nam, vắc-xin tả được sử dụng rộng rãi là mORCVAX, dạng uống, phòng ngừa bệnh tả do vi khuẩn Vibrio cholerae gây ra, dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và người lớn, với phác đồ cơ bản 2 liều cách nhau 14 ngày và nhắc lại trước mỗi mùa dịch.

Sởi- Quai bị- Rubella

Sởi- quai bị- rubella là 3 căn bệnh có khả năng lây nhiễm cao qua đường hô hấp. Bệnh này có thể phòng ngừa hữu hiệu bằng vắc-xin kết hợp cả 3 bệnh trong cùng 1 mũi tiêm như MMR II , Priorix.

Thủy đậu

Hiện tại đang có vắc-xin thuỷ đậu Varivax và vắc-xin Varilrix đang được sử dụng trong tiêm phòng dịch vụ rộng rãi tại Việt Nam.

Ung thư cổ tử cung

Vắc-xin phòng HPV hiện tại đang được sử dụng tiêm phòng gồm Gardasil 4, Gardasil 9. Trong đó vắc-xin Gardasil 9 áp dụng tiêm phòng cho cả nam và nữ có độ tuổi từ 9 – 45 tuổi giúp phòng nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư âm đạo, âm hộ, ung thư dương vật,…

Thương hàn

Vắc-xin phòng thương hàn dự phòng nguy cơ lây nhiễm cho người lớn, trẻ em trên 2 tuổi, người du lịch, nhân viên y tế, người thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh như vắc-xin Typhim Vi, Typhoid Vi.

