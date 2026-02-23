Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

Xuất hiện tại nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội, tuần lễ thời trang hay trong vai trò giám khảo các đấu trường nhan sắc, Đậu Hằng Nga thường ưu tiên áo dài để tôn vinh vẻ đẹp nền nã, thanh lịch của người phụ nữ Việt. Với cô, mỗi thiết kế áo dài không chỉ giúp tỏa sáng trước công chúng mà còn là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Chia sẻ về tình yêu dành cho trang phục truyền thống, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga bày tỏ: "Khi nói đến trang phục truyền thống của người Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến 'áo dài'. Đó là sự thanh lịch, tinh tế. Áo dài gắn bó với người phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống thường nhật. Hơn nữa, áo dài là cả một câu chuyện lịch sử dài kỳ, đi theo những thăng trầm, biến thiên của đất nước".

Không chỉ trung thành với những thiết kế cổ điển, nàng hậu còn chủ động làm mới hình ảnh bằng các mẫu áo dài cách tân hiện đại. Theo cô, trong nhịp sống năng động ngày nay, áo dài đã được biến tấu để phù hợp hơn với nhiều đối tượng và hoàn cảnh sử dụng. "Cùng với xu hướng thay đổi của lối sống hiện đại, tà áo dài truyền thống được cách tân đa dạng hơn. Bản thân tôi có nhiều sự lựa chọn trong thiết kế, màu sắc và mẫu mã, vừa giữ được nét truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại" - cô chia sẻ.

Từ những nghi lễ trang trọng trong gia đình, môi trường công sở, hoạt động xã hội, ngoại giao đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, Tết cổ truyền hay các kỳ festival văn hóa quốc tế… áo dài luôn đồng hành cùng Đậu Hằng Nga. Với cô, chính nét đẹp dịu dàng, giá trị văn hóa sâu sắc cùng tính ứng dụng cao trong đời sống đã giúp áo dài giữ vững vị thế biểu tượng quốc phục.

Đặc biệt, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xem áo dài như "cầu nối" trong hành trình quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam ra thế giới. Trong nhiều sự kiện giao lưu quốc tế, cô lựa chọn áo dài làm món quà tặng cho bạn bè, đối tác, khách mời như một kỷ niệm độc đáo, chứa đựng tấm lòng và niềm tự hào dân tộc.

Bằng tình yêu và sự trân trọng dành cho tà áo truyền thống, Đậu Hằng Nga không chỉ tỏa sáng với vai trò hoa hậu mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt, khẳng định vẻ đẹp thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.