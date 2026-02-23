Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

23 tháng 2, 2026 | 08:17

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xem áo dài như một "sứ giả" đặc biệt để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt - Ảnh 1.

Xuất hiện tại nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội, tuần lễ thời trang hay trong vai trò giám khảo các đấu trường nhan sắc, Đậu Hằng Nga thường ưu tiên áo dài để tôn vinh vẻ đẹp nền nã, thanh lịch của người phụ nữ Việt. Với cô, mỗi thiết kế áo dài không chỉ giúp tỏa sáng trước công chúng mà còn là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt - Ảnh 2.

Chia sẻ về tình yêu dành cho trang phục truyền thống, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga bày tỏ: "Khi nói đến trang phục truyền thống của người Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến 'áo dài'. Đó là sự thanh lịch, tinh tế. Áo dài gắn bó với người phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống thường nhật. Hơn nữa, áo dài là cả một câu chuyện lịch sử dài kỳ, đi theo những thăng trầm, biến thiên của đất nước".

Không chỉ trung thành với những thiết kế cổ điển, nàng hậu còn chủ động làm mới hình ảnh bằng các mẫu áo dài cách tân hiện đại. Theo cô, trong nhịp sống năng động ngày nay, áo dài đã được biến tấu để phù hợp hơn với nhiều đối tượng và hoàn cảnh sử dụng. "Cùng với xu hướng thay đổi của lối sống hiện đại, tà áo dài truyền thống được cách tân đa dạng hơn. Bản thân tôi có nhiều sự lựa chọn trong thiết kế, màu sắc và mẫu mã, vừa giữ được nét truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại" - cô chia sẻ.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt - Ảnh 3.

Từ những nghi lễ trang trọng trong gia đình, môi trường công sở, hoạt động xã hội, ngoại giao đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, Tết cổ truyền hay các kỳ festival văn hóa quốc tế… áo dài luôn đồng hành cùng Đậu Hằng Nga. Với cô, chính nét đẹp dịu dàng, giá trị văn hóa sâu sắc cùng tính ứng dụng cao trong đời sống đã giúp áo dài giữ vững vị thế biểu tượng quốc phục.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt - Ảnh 4.

Đặc biệt, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xem áo dài như "cầu nối" trong hành trình quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam ra thế giới. Trong nhiều sự kiện giao lưu quốc tế, cô lựa chọn áo dài làm món quà tặng cho bạn bè, đối tác, khách mời như một kỷ niệm độc đáo, chứa đựng tấm lòng và niềm tự hào dân tộc.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt - Ảnh 5.

Bằng tình yêu và sự trân trọng dành cho tà áo truyền thống, Đậu Hằng Nga không chỉ tỏa sáng với vai trò hoa hậu mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt, khẳng định vẻ đẹp thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

Khoẻ - Đẹp 15:04

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Khoẻ - Đẹp 15:00

Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn 2026 từ ngày 28-2 đến 6-3, tặng nhiều xét nghiệm và voucher hỗ trợ IVF cho các cặp vợ chồng mong con.

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Khoẻ - Đẹp 15:08

Môi thâm, nhiều nếp nhăn là tình trạng môi chuyển sang màu sẫm (nâu, tím, xám), xuất hiện các rãnh nhỏ khiến môi khô, kém mịn màng.

3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

Khoẻ - Đẹp 13:40

Thảo Susi Store – thương hiệu thời trang nữ nội địa-gợi ý trang phục Tết theo hướng trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi…

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

Khoẻ - Đẹp 18:41

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể

Khoẻ - Đẹp 17:06

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết

Khoẻ - Đẹp 09:46

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Tâm sự

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

TÁM

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ"

Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ"

Chuyện của Sao 13:09

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ", món quà tinh thần đầy ý nghĩa gửi đến gia đình và khán giả nhân dịp xuân Bính Ngọ.

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

Chuyện của Sao 19:42

Năm 2025 đánh dấu chặng đường nổi bật của Giảng viên - NTK Lê Minh Phú khi anh ghi dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu hoài niệm về ký ức Tết

Hoa hậu Dạ Minh Châu hoài niệm về ký ức Tết

Chuyện của Sao 11:14

Hoa hậu Dạ Minh Châu lại bồi hồi nhớ về những ký ức Tết của tuổi thơ đong đầy yêu thương bên gia đình nơi miền Tây sông nước.

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Bản lĩnh sống 11:12

Đồng hành cùng Ban Trụ trì chùa Từ Nhãn (phường Phú Mỹ, TP HCM), doanh nhân Lê Thùy góp sức lan tỏa tinh thần tương thân tương ái qua "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

Tiêu dùng thông minh 07:45

Báo cáo Connected Consumer quý IV/2025 của Công ty nghiên cứu Decision Lab công bố về thị trường gọi xe và giao đồ ăn Việt Nam cho thấy những con số đáng chú ý.

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Bản lĩnh sống 16:24

Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

Khoẻ - Đẹp 15:04

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Khoẻ - Đẹp 15:00

Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn 2026 từ ngày 28-2 đến 6-3, tặng nhiều xét nghiệm và voucher hỗ trợ IVF cho các cặp vợ chồng mong con.

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Tiêu dùng thông minh 11:32

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City

Điểm đến 11:30

The Global City – khu đô thị quốc tế trung tâm TPHCM, đang trở thành điểm hẹn du xuân sôi động mang đến không gian trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình.

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Điểm đến 19:52

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.