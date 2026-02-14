Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

Grab duy trì mức độ thâm nhập cao nhất thị trường gọi xe

Theo báo cáo, 69% người được hỏi cho biết họ sử dụng Grab để gọi xe máy và ô tô trong quý IV/2025. Điều này đồng nghĩa cứ 3 người được khảo sát thì có hơn 2 người lựa chọn Grab cho nhu cầu di chuyển.

Theo sau Grab là XanhSM và Be – cả hai ghi nhận mức độ phục hồi nhẹ sau giai đoạn sụt giảm gần đây. Trong khi đó, các hãng taxi truyền thống tiếp tục chứng kiến sự suy giảm mạnh về lượng người sử dụng, phản ánh xu hướng tiêu dùng tiếp tục dịch chuyển sang các ứng dụng di chuyển.

Trong phân khúc gọi xe máy, GrabBike tiếp tục là dịch vụ được sử dụng thường xuyên nhất (với 47%) còn XanhSM Bike bắt đầu cho thấy sự tăng trưởng về mức độ ưa chuộng.

Với dịch vụ gọi ô tô, Xanh SM Taxi ghi nhận tỉ lệ sử dụng thường xuyên nhất trong 3 tháng gần đây với 65%, trong khi GrabCar đạt 61% - mức chênh lệch chỉ 4 điểm phần trăm.

Không chỉ cạnh tranh về tỷ lệ thâm nhập mức độ sử dụng, các ứng dụng gọi xe còn cạnh tranh nhau sát nút về trải nghiệm. Đánh giá về liên tưởng thương hiệu ở phân khúc gọi xe ô tô, GrabCar chiếm trọn niềm tin của người dùng về hiệu năng ứng dụng, giá và khuyến mãi với các yếu tố như: định vị GPS chính xác và theo dõi hành trình theo thời gian thực, ghép tài xế nhanh, thời gian đến chính xác như hiển thị trong app, giá cước hợp lý và minh bạch…

Trong nhóm người dùng hiện tại, Xanh SM Taxi chiếm ưu thế về mức độ hài lòng. Về hình ảnh thương hiệu, Xanh SM Taxi được gắn với các yếu tố như: xe sạch, mới và được bảo dưỡng tốt; trải nghiệm di chuyển êm ái; tài xế chuyên nghiệp và lịch sự.

Thị trường giao đồ ăn: GrabFood tiếp tục dẫn đầu

Ở mảng giao đồ ăn, cạnh tranh thị trường trong quý IV/2025 được đánh giá là ổn định. GrabFood tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ thâm nhập 56%, theo sau là ShopeeFood. Trong khi đó, việc đặt đồ ăn qua website của các thương hiệu ghi nhận mức độ ưa chuộng thấp hơn, phản ánh xu hướng người dùng vẫn ưu tiên các nền tảng trung gian tích hợp nhiều lựa chọn và tiện ích.

Trước đó, trong báo cáo thường niên "Các nền tảng giao đồ ăn Đông Nam Á" lần 6 do công ty đầu tư mạo hiểm Momentum Works (Singapore) công bố hồi tháng 1 cũng cho biết quy mô thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam năm 2025 tăng trưởng 19% so với năm 2024. Mức tăng này thuộc nhóm cao trong khu vực, ngang Malaysia và chỉ đứng sau Thái Lan (22%), đồng thời vượt mức tăng trưởng trung bình 18% của Đông Nam Á.

Những con số này cho thấy sức hấp dẫn tiếp tục gia tăng của thị trường giao đồ ăn Việt Nam, cả về quy mô lẫn mức độ thâm nhập người dùng. Trong bối cảnh đó, việc GrabFood duy trì vị thế dẫn đầu phản ánh lợi thế về độ phủ, hệ sinh thái tích hợp và mức độ gắn kết cao với người dùng.