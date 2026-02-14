Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn 2026 từ ngày 28-2 đến 6-3, tặng nhiều xét nghiệm và voucher hỗ trợ IVF cho các cặp vợ chồng mong con.

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City

The Global City – khu đô thị quốc tế trung tâm TPHCM, đang trở thành điểm hẹn du xuân sôi động mang đến không gian trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình.

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga đã trao quà Tết cho các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Giang).

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Môi thâm, nhiều nếp nhăn là tình trạng môi chuyển sang màu sẫm (nâu, tím, xám), xuất hiện các rãnh nhỏ khiến môi khô, kém mịn màng.

3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

Thảo Susi Store – thương hiệu thời trang nữ nội địa-gợi ý trang phục Tết theo hướng trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi…

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - lì xì cho bệnh nhi, y bác sĩ, nhân viên Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" có nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ

Không chỉ là phương tiện di chuyển, taxi công nghệ còn là kênh quảng cáo mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt và tự nhiên.

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

14 tháng 2, 2026 | 07:45

Báo cáo Connected Consumer quý IV/2025 của Công ty nghiên cứu Decision Lab công bố về thị trường gọi xe và giao đồ ăn Việt Nam cho thấy những con số đáng chú ý.

Grab duy trì mức độ thâm nhập cao nhất thị trường gọi xe

Theo báo cáo, 69% người được hỏi cho biết họ sử dụng Grab để gọi xe máy và ô tô trong quý IV/2025. Điều này đồng nghĩa cứ 3 người được khảo sát thì có hơn 2 người lựa chọn Grab cho nhu cầu di chuyển.

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025 - Ảnh 1.

Theo sau Grab là XanhSM và Be – cả hai ghi nhận mức độ phục hồi nhẹ sau giai đoạn sụt giảm gần đây. Trong khi đó, các hãng taxi truyền thống tiếp tục chứng kiến sự suy giảm mạnh về lượng người sử dụng, phản ánh xu hướng tiêu dùng tiếp tục dịch chuyển sang các ứng dụng di chuyển.

Trong phân khúc gọi xe máy, GrabBike tiếp tục là dịch vụ được sử dụng thường xuyên nhất (với 47%) còn XanhSM Bike bắt đầu cho thấy sự tăng trưởng về mức độ ưa chuộng.

Với dịch vụ gọi ô tô, Xanh SM Taxi ghi nhận tỉ lệ sử dụng thường xuyên nhất trong 3 tháng gần đây với 65%, trong khi GrabCar đạt 61% - mức chênh lệch chỉ 4 điểm phần trăm.

Không chỉ cạnh tranh về tỷ lệ thâm nhập mức độ sử dụng, các ứng dụng gọi xe còn cạnh tranh nhau sát nút về trải nghiệm. Đánh giá về liên tưởng thương hiệu ở phân khúc gọi xe ô tô, GrabCar chiếm trọn niềm tin của người dùng về hiệu năng ứng dụng, giá và khuyến mãi với các yếu tố như: định vị GPS chính xác và theo dõi hành trình theo thời gian thực, ghép tài xế nhanh, thời gian đến chính xác như hiển thị trong app, giá cước hợp lý và minh bạch…

Trong nhóm người dùng hiện tại, Xanh SM Taxi chiếm ưu thế về mức độ hài lòng. Về hình ảnh thương hiệu, Xanh SM Taxi được gắn với các yếu tố như: xe sạch, mới và được bảo dưỡng tốt; trải nghiệm di chuyển êm ái; tài xế chuyên nghiệp và lịch sự.

Thị trường giao đồ ăn: GrabFood tiếp tục dẫn đầu

Ở mảng giao đồ ăn, cạnh tranh thị trường trong quý IV/2025 được đánh giá là ổn định. GrabFood tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ thâm nhập 56%, theo sau là ShopeeFood. Trong khi đó, việc đặt đồ ăn qua website của các thương hiệu ghi nhận mức độ ưa chuộng thấp hơn, phản ánh xu hướng người dùng vẫn ưu tiên các nền tảng trung gian tích hợp nhiều lựa chọn và tiện ích.

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025 - Ảnh 2.

Trước đó, trong báo cáo thường niên "Các nền tảng giao đồ ăn Đông Nam Á" lần 6 do công ty đầu tư mạo hiểm Momentum Works (Singapore) công bố hồi tháng 1 cũng cho biết quy mô thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam năm 2025 tăng trưởng 19% so với năm 2024. Mức tăng này thuộc nhóm cao trong khu vực, ngang Malaysia và chỉ đứng sau Thái Lan (22%), đồng thời vượt mức tăng trưởng trung bình 18% của Đông Nam Á.

Những con số này cho thấy sức hấp dẫn tiếp tục gia tăng của thị trường giao đồ ăn Việt Nam, cả về quy mô lẫn mức độ thâm nhập người dùng. Trong bối cảnh đó, việc GrabFood duy trì vị thế dẫn đầu phản ánh lợi thế về độ phủ, hệ sinh thái tích hợp và mức độ gắn kết cao với người dùng.

Song Hà

