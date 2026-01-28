LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

Kết quả này cho thấy vai trò tiên phong của LG trong phân khúc TV cao cấp, đồng thời phản ánh xu hướng người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên trải nghiệm giải trí tại gia chất lượng cao.

Ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí & Truyền thông, LG Electronics Việt Nam cho biết: "Trong bối cảnh thị trường TV ngày càng cạnh tranh và có nhiều biến động, LG tiếp tục tập trung phát triển danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng Việt Nam. Các sản phẩm LG OLED evo C5 và LG, OLED B5 đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng khi quyết định mua TV OLED trong năm nay nhờ sự cân bằng giữa chất lượng hiển thị cao cấp, trải nghiệm AI thông minh và mức giá phù hợp với nhu cầu giải trí tại gia".

Theo báo cáo thị trường năm 2025 từ GfK, thị trường TV OLED tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với sản lượng và giá trị đều tăng khoảng 25% so với năm 2024. Đà tăng trưởng này cho thấy nhu cầu nâng cấp trải nghiệm giải trí tại gia ngày càng rõ nét, đặc biệt ở các dòng TV cao cấp. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng của thị trường, phân khúc OLED cũng bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn khi ngày càng nhiều thương hiệu mới gia nhập và gia tăng mức độ hiện diện.

Trong bối cảnh đó, LG tiếp tục duy trì khoảng cách đáng kể so với các đối thủ còn lại trên thị trường OLED, khẳng định sức cạnh tranh bền vững và vai trò dẫn dắt thị trường tại Việt Nam. Đáng chú ý, các dòng TV OLED kích thước từ 60 inch trở lên hiện chiếm gần 40% tổng sản lượng TV OLED, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng đầu tư mạnh mẽ hơn cho không gian giải trí tại gia.

Trong năm 2025, thị trường TV nói chung chứng kiến sự sụt giảm nhẹ cả về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước, phản ánh những thách thức từ bối cảnh kinh tế và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Tuy nhiên, giữa xu hướng chững lại của thị trường, LG vẫn duy trì tăng trưởng ở cả sản lượng lẫn giá trị, qua đó giữ vững vị trí nhà sản xuất TV đứng thứ hai tại Việt Nam.

Khi nhu cầu giải trí tại gia ngày càng gắn liền với những dịp sum họp quan trọng, đặc biệt là mùa Tết, chiến dịch "Tết nhà là Tết Nhất" mùa 3 được LG xây dựng như một cách diễn giải cho sự ưu tiên những lựa chọn tốt nhất trong không gian gia đình.