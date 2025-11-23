Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Trong số các giải thưởng được công bố, danh hiệu "Ca sĩ được yêu thích nhất" bất ngờ gọi tên thí sinh Bích Ngọc, gây xúc động mạnh cho chính cô và cả khán phòng.

Ngay trên sân khấu nhận giải, Bích Ngọc không giấu được cảm xúc nghẹn ngào. Chia sẻ với báo chí, cô nói: "Tôi rất vui mừng và hạnh phúc vì những nỗ lực của bản thân đã được đền đáp. Tôi đã cố gắng tiến bộ từng ngày và hôm nay nhận được giải thưởng đúng như mong đợi. Tôi thấy mình xứng đáng với sự yêu mến, yêu thương của khán giả và bạn bè – điều khiến tôi thật sự xúc động".

Khoảnh khắc Bích Ngọc được xướng tên, phía dưới khán đài, gia đình cô – gồm mẹ, anh chị em và đông đủ người thân – đã bật dậy reo mừng. Cô chia sẻ rằng giây phút ấy là "vinh hạnh, hồi hộp và tràn đầy cảm xúc", khi được nhìn thấy những người yêu thương luôn dõi theo và ủng hộ.

Bích Ngọc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Tổ chức cuộc thi, đặc biệt là đạo diễn, ca sĩ Thái Hoàng, Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa, cùng Hội đồng giám khảo và các thầy cô tại Nhạc viện TPHCM. "Họ đã tạo cho chúng tôi một sân chơi quý giá để trải nghiệm, để học hỏi thêm kiến thức âm nhạc cũng như cách diễn xuất. Những góp ý đó giúp tôi tự tin hơn và có được khoảnh khắc thăng hoa hôm nay."

Ít ai biết rằng, trước khi đến với âm nhạc chuyên nghiệp, Bích Ngọc từng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế. Hiện tại, cô giảng dạy nhiều nhạc cụ như: guitar, đàn tranh, piano và violon. Thế mạnh của cô là dòng nhạc trữ tình, đặc biệt là các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Phú Quang. Những nghệ sĩ ảnh hưởng sâu sắc đến cô gồm Khánh Ly, Ngọc Lan và Hồng Nhung.

Nói về hành trình dự thi, Bích Ngọc thừa nhận rằng khó khăn lớn nhất chính là áp lực kinh tế gia đình: "Tôi lo trách nhiệm kinh tế nên không có nhiều thời gian để tập luyện". Tuy nhiên, cô may mắn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chồng – Ngọc Sâm Nguyễn – người luôn động viên tinh thần và hỗ trợ mọi điều kiện để cô yên tâm theo đuổi đam mê.

Ngoài ra, sự tận tâm của Ban Tổ chức cũng giúp cô vượt qua trở ngại: "Họ luôn nhiệt tình và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh rèn luyện kỹ năng, vượt qua những khó khăn riêng".

Giành được giải thưởng "Ca sĩ được yêu thích nhất" là động lực lớn đối với Bích Ngọc. Cô cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức âm nhạc, nâng cao kỹ năng để phát triển trọn vẹn hơn trên con đường ca hát. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì công việc giảng dạy và dự định phối hợp cùng con gái út Thảo Giang dạy đàn – hát – nhảy, tạo sân chơi cho các bạn trẻ đam mê nghệ thuật.

Với sự nỗ lực bền bỉ, tình yêu âm nhạc và sự ủng hộ của khán giả, Bích Ngọc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng mạnh mẽ trong những dự án sắp tới.