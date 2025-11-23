Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Hành trình của Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và lòng nhân ái.

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Grab Việt Nam vừa thông báo mở rộng phục vụ tập người dùng trong độ tuổi teen từ 13-17 tuổi.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam"

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

AstraZeneca Việt Nam được Anphabe vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, giữ vị trí top 4 toàn ngành dược/ thiết bị y tế/ chăm sóc sức khỏe.

Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Từ Nhật Bản đến Thái Lan rồi sang New Zealand, bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Nhất Hương Group đang được rất nhiều người Việt lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Hội nghị quốc tế M&A y tế 2025: cơ hội đầu tư mở rộng

Hội nghị quốc tế M&A y tế 2025: cơ hội đầu tư mở rộng

Sự kiện quy tụ hơn 150 chuyên gia và nhà đầu tư nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển mới cho ngành y tế Việt Nam.

Vietnam Airlines "kể chuyện bằng hương sen" với hệ sinh thái mùi hương Nhã

Vietnam Airlines “kể chuyện bằng hương sen” với hệ sinh thái mùi hương Nhã

Vietnam Airlines vừa chính thức hoàn thiện và giới thiệu hệ sinh thái mùi hương thương hiệu “Nhã” (LotuScent).

Thương hiệu Mỹ phẩm & Home Relax Priméd'Or khai trương showroom tại Đội Cấn, Hà Nội

Thương hiệu Mỹ phẩm & Home Relax Priméd’Or khai trương showroom tại Đội Cấn, Hà Nội

Priméd’Or khai trương showroom tại Hà Nội, giới thiệu sản phẩm “Đẹp và Thơm” làm từ thành phần thiên nhiên, hướng tới trở thành thương hiệu quà tặng tinh túy.

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Đêm chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 được Truyền hình trực tiếp trên HTV đã khép lại với nhiều cảm xúc và bất ngờ.

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, Phúc Lộc Thọ Honey nổi lên như một thương hiệu mật ong chủ lực trên thị trường Việt Nam.

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam

DADA Wine chọn cho mình hướng đi riêng: Tập trung nhậu khẩu chuyên biệt vào rượu vang Ý, đến từ những nhà nghề truyền thống uy tín chất lượng lâu đời tại Ý.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao giải tại Chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao giải tại Chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 diễn ra thành công tại TP. Hồ Chí Minh, khép lại hành trình tìm kiếm những giọng ca mới đầy ấn tượng.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc). Dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18-11.

Nestlé Việt Nam tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé Việt Nam tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé Việt Nam khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tang cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026.

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn tin cậy của người yêu nhiếp ảnh

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn tin cậy của người yêu nhiếp ảnh

DSLR Đà Nẵng tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của Canon Việt Nam, chuyên phân phối các sản phẩm máy ảnh, ống kính và phụ kiện Canon chính hãng 100%.

Giải pháp bảo vệ trẻ em trước phế cầu khuẩn

Giải pháp bảo vệ trẻ em trước phế cầu khuẩn

Chuyên gia nhấn mạnh phòng ngừa chủ động là chiến lược trọng tâm, phù hợp định hướng “chữa bệnh sang phòng bệnh” của ngành y tế.

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản"

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Trong dòng chảy toàn cầu hóa ngày nay, hiểu người khác cũng là một cách để hiểu chính mình.

Ba "ông lớn" kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách

Cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình do Masterise Group tổ chức

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

23 tháng 11, 2025 | 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Trong số các giải thưởng được công bố, danh hiệu "Ca sĩ được yêu thích nhất" bất ngờ gọi tên thí sinh Bích Ngọc, gây xúc động mạnh cho chính cô và cả khán phòng.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất. - Ảnh 1.

Ngay trên sân khấu nhận giải, Bích Ngọc không giấu được cảm xúc nghẹn ngào. Chia sẻ với báo chí, cô nói: "Tôi rất vui mừng và hạnh phúc vì những nỗ lực của bản thân đã được đền đáp. Tôi đã cố gắng tiến bộ từng ngày và hôm nay nhận được giải thưởng đúng như mong đợi. Tôi thấy mình xứng đáng với sự yêu mến, yêu thương của khán giả và bạn bè – điều khiến tôi thật sự xúc động".

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất. - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Bích Ngọc được xướng tên, phía dưới khán đài, gia đình cô – gồm mẹ, anh chị em và đông đủ người thân – đã bật dậy reo mừng. Cô chia sẻ rằng giây phút ấy là "vinh hạnh, hồi hộp và tràn đầy cảm xúc", khi được nhìn thấy những người yêu thương luôn dõi theo và ủng hộ.

Bích Ngọc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Tổ chức cuộc thi, đặc biệt là đạo diễn, ca sĩ Thái Hoàng, Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa, cùng Hội đồng giám khảo và các thầy cô tại Nhạc viện TPHCM. "Họ đã tạo cho chúng tôi một sân chơi quý giá để trải nghiệm, để học hỏi thêm kiến thức âm nhạc cũng như cách diễn xuất. Những góp ý đó giúp tôi tự tin hơn và có được khoảnh khắc thăng hoa hôm nay."

Ít ai biết rằng, trước khi đến với âm nhạc chuyên nghiệp, Bích Ngọc từng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế. Hiện tại, cô giảng dạy nhiều nhạc cụ như: guitar, đàn tranh, piano và violon. Thế mạnh của cô là dòng nhạc trữ tình, đặc biệt là các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Phú Quang. Những nghệ sĩ ảnh hưởng sâu sắc đến cô gồm Khánh Ly, Ngọc LanHồng Nhung.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất. - Ảnh 3.

Nói về hành trình dự thi, Bích Ngọc thừa nhận rằng khó khăn lớn nhất chính là áp lực kinh tế gia đình: "Tôi lo trách nhiệm kinh tế nên không có nhiều thời gian để tập luyện". Tuy nhiên, cô may mắn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chồng – Ngọc Sâm Nguyễn – người luôn động viên tinh thần và hỗ trợ mọi điều kiện để cô yên tâm theo đuổi đam mê.

Ngoài ra, sự tận tâm của Ban Tổ chức cũng giúp cô vượt qua trở ngại: "Họ luôn nhiệt tình và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh rèn luyện kỹ năng, vượt qua những khó khăn riêng".

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất. - Ảnh 4.

Giành được giải thưởng "Ca sĩ được yêu thích nhất" là động lực lớn đối với Bích Ngọc. Cô cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức âm nhạc, nâng cao kỹ năng để phát triển trọn vẹn hơn trên con đường ca hát. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì công việc giảng dạy và dự định phối hợp cùng con gái út Thảo Giang dạy đàn – hát – nhảy, tạo sân chơi cho các bạn trẻ đam mê nghệ thuật.

Với sự nỗ lực bền bỉ, tình yêu âm nhạc và sự ủng hộ của khán giả, Bích Ngọc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng mạnh mẽ trong những dự án sắp tới.

Việt Quang

