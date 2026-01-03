KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

Không gian tổ chức hiện đại, sân khấu ngoài trời được đầu tư quy mô cùng công tác tổ chức chuyên nghiệp đã góp phần quan trọng tạo nên thành công chung của sự kiện.

Kim Center: Không gian đăng cai xứng tầm một cuộc thi nam vương quy mô quốc gia

Tối 16-12, tại KIM Center – một trong những trung tâm hội nghị, sự kiện quy mô lớn của tỉnh Đồng Nai, vòng chung kết Nam vương Manhunt Vietnam 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi động. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo khách mời, giới chuyên môn, nghệ sĩ cùng công chúng yêu mến các hoạt động văn hóa – giải trí, trở thành điểm nhấn đáng chú ý của đời sống văn hóa địa phương trong những ngày cuối năm.

Toàn cảnh không gian sân khấu hiện đại, sang trọng tại KIM Center – nơi diễn ra sự kiện Manhunt Vietnam 2025.





Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn KIM Center làm địa điểm đăng cai vòng chung kết xuất phát từ những tiêu chí khắt khe về quy mô không gian, hạ tầng kỹ thuật và khả năng đáp ứng các yêu cầu tổ chức sự kiện lớn. Trước Manhunt Vietnam 2025, KIM Center từng là nơi diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội và sự kiện nhan sắc, để lại dấu ấn về tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức.

Không gian sân khấu, ánh sáng được đầu tư chuyên nghiệp tại KIM Center.





Với sức chứa lớn, không gian mở cùng vị trí thuận lợi tại trung tâm Biên Hòa, KIM Center đáp ứng tốt nhu cầu tiếp đón hơn 1.000 khán giả đến theo dõi trực tiếp đêm thi quan trọng nhất của cuộc thi.

Sân khấu được đầu tư công phu, giàu tính nghệ thuật

Một trong những điểm nhấn của đêm chung kết Manhunt Vietnam 2025 là sân khấu được dàn dựng quy mô, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Dưới bàn tay của đạo diễn sân khấu Nguyễn Thanh Huy (Vina Tào), tổng thể chương trình được xây dựng mạch lạc, giàu cảm xúc, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ cho khán giả.

Phối cảnh sân khấu 3D đạt chuẩn tổ chức sự kiện quốc tế, được thực hiện tại KIM Center.





Các phần thi trình diễn của thí sinh được sắp xếp hợp lý, từ trang phục bikini, vest đến phần thi ứng xử, giúp tôn vinh vẻ đẹp hình thể, phong thái và bản lĩnh của các ứng viên. Bên cạnh đó, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được lồng ghép khéo léo, mang đến không khí sôi động, cuốn hút xuyên suốt chương trình.

Việc tổ chức một sân khấu với quy mô lớn, bảo đảm chất lượng chuyên môn và trải nghiệm khán giả cho thấy năng lực tổ chức sự kiện của đơn vị đăng cai KIM Center, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh của cuộc thi Manhunt Vietnam trong mắt công chúng.

Trần Tiến Dũng đăng quang Nam vương Manhunt Vietnam 2025.





Trải qua nhiều vòng thi, đêm chung kết Manhunt Vietnam 2025 đã tìm ra chủ nhân của danh hiệu Nam vương. Thí sinh Trần Tiến Dũng được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, nhận được sự đồng thuận của Ban giám khảo và sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Ban giám khảo cuộc thi gồm những gương mặt uy tín trong lĩnh vực sắc đẹp và người mẫu trong nước và quốc tế. Các tiêu chí đánh giá được công bố rõ ràng, tập trung vào hình thể, kỹ năng trình diễn, tư duy và khả năng ứng xử, góp phần bảo đảm tính minh bạch và chất lượng chuyên môn của cuộc thi.

Việc tổ chức thành công Manhunt Vietnam 2025 tại KIM Center được xem là minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa đơn vị tổ chức cuộc thi và đơn vị đăng cai, tạo nên một sự kiện chỉn chu, đúng chuẩn quốc gia.

Ông Tuấn Nguyễn (vest đen) cùng ca sĩ Khắc Minh tại sự kiện chung kết Manhunt Vietnam 2025

Ông Tuấn Nguyễn – Founder & CEO KIM Center cho biết việc đồng hành cùng Manhunt Vietnam 2025 là cơ hội để KIM Center tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa – giải trí quy mô lớn.

Theo ông Tuấn Nguyễn, trong thời gian tới, KIM Center sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chương trình nghệ thuật, giải trí và lễ hội, góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa tại địa phương.