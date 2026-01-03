KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Bản lĩnh sống 10:36

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ Huy Lộc giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt.

Chuyện của Sao 14:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

Bản lĩnh sống 14:25

Nguyễn Văn Bình, chủ kênh Văn Bình Channel (@vanbinhchannel.official) trên TikTok, gọi kỹ năng quan trọng nhất của người dùng bằng một chữ rất đời: Biết dừng.

Khoẻ - Đẹp 08:29

Ngày 29-12, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

Chuyện của Sao 16:01

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên quyết định gác lại công việc dày đặc ở Mỹ để bay nửa vòng trái đất về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc.

Điểm đến 13:42

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, công ty bảo lãnh đóng cửa không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư.

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Điểm đến 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Khoẻ - Đẹp 15:27

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

Chuyện của Sao 11:55

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Điểm đến 12:56

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Khoẻ - Đẹp 18:13

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

Khoẻ - Đẹp 08:42

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Khoẻ - Đẹp 16:58

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Chuyện của Sao 15:57

Ca sĩ Quang Toàn khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng, trở thành cái tên quen thuộc, được đơn vị tổ chức tin tưởng mời biểu diễn trên khắp cả nước.

Khoẻ - Đẹp 13:53

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

Điểm đến 13:51

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

3 tháng 1, 2026 | 10:34

Vòng chung kết cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tại KIM Center (Đồng Nai), thu hút hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Không gian tổ chức hiện đại, sân khấu ngoài trời được đầu tư quy mô cùng công tác tổ chức chuyên nghiệp đã góp phần quan trọng tạo nên thành công chung của sự kiện.

Kim Center: Không gian đăng cai xứng tầm một cuộc thi nam vương quy mô quốc gia

Tối 16-12, tại KIM Center – một trong những trung tâm hội nghị, sự kiện quy mô lớn của tỉnh Đồng Nai, vòng chung kết Nam vương Manhunt Vietnam 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi động. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo khách mời, giới chuyên môn, nghệ sĩ cùng công chúng yêu mến các hoạt động văn hóa – giải trí, trở thành điểm nhấn đáng chú ý của đời sống văn hóa địa phương trong những ngày cuối năm.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Toàn cảnh không gian sân khấu hiện đại, sang trọng tại KIM Center – nơi diễn ra sự kiện Manhunt Vietnam 2025.


Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn KIM Center làm địa điểm đăng cai vòng chung kết xuất phát từ những tiêu chí khắt khe về quy mô không gian, hạ tầng kỹ thuật và khả năng đáp ứng các yêu cầu tổ chức sự kiện lớn. Trước Manhunt Vietnam 2025, KIM Center từng là nơi diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội và sự kiện nhan sắc, để lại dấu ấn về tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Không gian sân khấu, ánh sáng được đầu tư chuyên nghiệp tại KIM Center.


Với sức chứa lớn, không gian mở cùng vị trí thuận lợi tại trung tâm Biên Hòa, KIM Center đáp ứng tốt nhu cầu tiếp đón hơn 1.000 khán giả đến theo dõi trực tiếp đêm thi quan trọng nhất của cuộc thi.

Sân khấu được đầu tư công phu, giàu tính nghệ thuật

Một trong những điểm nhấn của đêm chung kết Manhunt Vietnam 2025 là sân khấu được dàn dựng quy mô, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Dưới bàn tay của đạo diễn sân khấu Nguyễn Thanh Huy (Vina Tào), tổng thể chương trình được xây dựng mạch lạc, giàu cảm xúc, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ cho khán giả.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Phối cảnh sân khấu 3D đạt chuẩn tổ chức sự kiện quốc tế, được thực hiện tại KIM Center.


Các phần thi trình diễn của thí sinh được sắp xếp hợp lý, từ trang phục bikini, vest đến phần thi ứng xử, giúp tôn vinh vẻ đẹp hình thể, phong thái và bản lĩnh của các ứng viên. Bên cạnh đó, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được lồng ghép khéo léo, mang đến không khí sôi động, cuốn hút xuyên suốt chương trình.

Việc tổ chức một sân khấu với quy mô lớn, bảo đảm chất lượng chuyên môn và trải nghiệm khán giả cho thấy năng lực tổ chức sự kiện của đơn vị đăng cai KIM Center, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh của cuộc thi Manhunt Vietnam trong mắt công chúng.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Trần Tiến Dũng đăng quang Nam vương Manhunt Vietnam 2025.


Trải qua nhiều vòng thi, đêm chung kết Manhunt Vietnam 2025 đã tìm ra chủ nhân của danh hiệu Nam vương. Thí sinh Trần Tiến Dũng được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, nhận được sự đồng thuận của Ban giám khảo và sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Ban giám khảo cuộc thi gồm những gương mặt uy tín trong lĩnh vực sắc đẹp và người mẫu trong nước và quốc tế. Các tiêu chí đánh giá được công bố rõ ràng, tập trung vào hình thể, kỹ năng trình diễn, tư duy và khả năng ứng xử, góp phần bảo đảm tính minh bạch và chất lượng chuyên môn của cuộc thi.

Việc tổ chức thành công Manhunt Vietnam 2025 tại KIM Center được xem là minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa đơn vị tổ chức cuộc thi và đơn vị đăng cai, tạo nên một sự kiện chỉn chu, đúng chuẩn quốc gia.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Ông Tuấn Nguyễn (vest đen) cùng ca sĩ Khắc Minh tại sự kiện chung kết Manhunt Vietnam 2025

Ông Tuấn Nguyễn – Founder & CEO KIM Center cho biết việc đồng hành cùng Manhunt Vietnam 2025 là cơ hội để KIM Center tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa – giải trí quy mô lớn.

Theo ông Tuấn Nguyễn, trong thời gian tới, KIM Center sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chương trình nghệ thuật, giải trí và lễ hội, góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa tại địa phương.

KIM CENTER
Địa chỉ: 628 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Hotline: 0888 860 068

P.Nguyễn

Điểm đến 13:42

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, công ty bảo lãnh đóng cửa không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư.

Điểm đến 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Điểm đến 12:56

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Điểm đến 13:51

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Điểm đến 18:35

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Bản lĩnh sống 10:36

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ Huy Lộc giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt.

Chuyện của Sao 14:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

Bản lĩnh sống 14:25

Nguyễn Văn Bình, chủ kênh Văn Bình Channel (@vanbinhchannel.official) trên TikTok, gọi kỹ năng quan trọng nhất của người dùng bằng một chữ rất đời: Biết dừng.

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Bản lĩnh sống 10:36

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ Huy Lộc giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt.

Chuyện của Sao 14:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

Bản lĩnh sống 14:25

Nguyễn Văn Bình, chủ kênh Văn Bình Channel (@vanbinhchannel.official) trên TikTok, gọi kỹ năng quan trọng nhất của người dùng bằng một chữ rất đời: Biết dừng.

Khoẻ - Đẹp 08:29

Ngày 29-12, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

Chuyện của Sao 16:01

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên quyết định gác lại công việc dày đặc ở Mỹ để bay nửa vòng trái đất về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc.

Điểm đến 13:42

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, công ty bảo lãnh đóng cửa không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư.

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Điểm đến 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Khoẻ - Đẹp 15:27

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

Chuyện của Sao 11:55

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.