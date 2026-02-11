Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Phiên Chợ Xuân 2026 được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa Ban Tổ chức sự kiện cộng đồng, Ban Quản lý khu dân cư, Ban Quản trị, các trưởng khu phố các tòa nhà và các đơn vị đồng hành, đảm bảo thực hiện đúng quy định về tổ chức hoạt động văn hóa – cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự và môi trường sinh hoạt văn minh, an toàn.

Trong khuôn khổ Phiên Chợ Xuân 2026, hoạt động thiện nguyện "Xuân với những hộ nghèo khó khăn" năm 2026 đã được phát động và trao tặng 40 suất quà Tết đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Điểm nhấn nổi bật của Phiên Chợ Xuân 2026 là không gian "Con đường Văn hóa – Nghệ thuật" đa sắc màu, nơi hội tụ các tiết mục ca múa nhạc, trình diễn áo dài và thời trang nghệ thuật.

Sự tham gia tình nguyện của những gương mặt tiêu biểu như NTK Văn Thành Công, NTK Binstudio, MC – Á Vương Quốc Trí, Á quân MC TV Face Phần Giang, Stylist Thịnh Chocolate, người mẫu Lee Won, người mẫu Lee Sang cùng tập thể người mẫu cùng các cư dân tạo nên những sắc màu phong phú tạo nên diện mạo Xuân giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Theo BTC, các hoạt động nghệ thuật tại Phiên Chợ Xuân 2026 được xây dựng với tinh thần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và niềm tin phát triển, đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa mở, thân thiện và gắn kết cư dân.

Với hàng trăm gian hàng đa dạng sản phẩm, nhiều hoạt động giao lưu và ưu đãi hấp dẫn, Phiên Chợ Xuân 2026 không chỉ mang đến không khí xuân rộn ràng mà còn góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội khu, tăng cường sự kết nối và xây dựng hình ảnh khu dân cư văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Phiên Chợ Xuân 2026 là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, chủ động và trách nhiệm cộng đồng của khu cư dân phường Thạnh Mỹ Tây; đồng thời thể hiện sự phối hợp quản tam giữa địa phương và cộng đồng trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú.