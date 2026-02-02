Nữ bác sĩ và hy vọng "số hóa" thực đơn cho người bệnh

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Nữ bác sĩ và hy vọng "số hóa" thực đơn cho người bệnh

2 tháng 2, 2026 | 14:39

Mỗi buổi sáng, tại phòng khám tim mạch, BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái thăm khám từ 60 -70 ca bệnh. Như vậy, mỗi ca chỉ có 5 phút để vừa thăm khám, vừa được tư vấn.

Trợ lý dinh dưỡng từ AI

BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái hiện đang là giảng viên bộ môn Nội tổng quát, ĐH Y Dược TPHCM, cho biết đa số bệnh nhân đều ở tỉnh xa. Mặc dù đã bắt xe khách đến TPHCM khám bệnh từ tờ mờ sáng nhưng khi trở về nhà đều đã tối mịt. Vì vậy, rất ít bệnh nhân đăng ký khám tư vấn thêm chuyên khoa dinh dưỡng kèm theo.

Nữ bác sĩ và hi vọng "số hóa" thực đơn cho người bệnh - Ảnh 1.

BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái đang thăm khám cho bệnh nhân

"Trong đó, gần 1 nửa số bệnh nhân đều mắc bệnh lý béo phì, đái tháo đường. Đây chính là "ngòi nổ" cho hàng loạt bệnh mạn tính. Tuy nhiên, tôi lại không có nhiều thời gian để hướng dẫn và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp cho từng bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân lớn tuổi" – BS Ái chia sẻ.

Chính vì vậy, trong lúc thăm khám, bác sĩ cố gắng hướng dẫn bệnh nhân áp dụng chế độ ăn Low-carb (hạn chế tinh bột/đường) – một phương pháp được Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) công nhận. Từ những kết quả tích cực của bệnh nhân, nữ bác sĩ quyết định nghiên cứu ứng dụng thiết kế dinh dưỡng cộng đồng bằng Trí tuệ nhân tạo (AI).

Với ứng dụng này, người bệnh chỉ cần nhập nguyên liệu của bữa ăn, trong vòng vài giây, AI sẽ phân tích và hướng dẫn nấu những món ăn thuần Việt, hạn chế tối đa calo hấp thụ, phù hợp với bệnh lý, đảm bảo chuẩn y khoa.

"Ví dụ, cũng là củ khoai lang nhưng nếu chế biến bằng cách nướng thì hàm lượng đường bên trong sẽ nhiều hơn luộc. Chỉ cần điều chỉnh cách chế biến một chút là có thể điều chỉnh bệnh lý theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng hiểu và có thời gian tìm hiểu mỗi ngày" – BS Ái chia sẻ.

Nữ bác sĩ và hi vọng "số hóa" thực đơn cho người bệnh - Ảnh 2.

Nữ bác sĩ cho biết mục tiêu chính của dự án không phải để áp dụng tại các bệnh viện lớn mà tập trung triển khai ứng dụng tại các trạm y tế địa phương, sau đó là ứng dụng trong từng hộ gia đình, từng bệnh nhân.

Tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân

Song song với dự án cộng đồng, BS Ái còn đang nghiên cứu khoa học chủ đề: "Giá trị Holter huyết áp 30 phút và 24 giờ trong chẩn đoán tăng huyết áp áo choàng trắng"

Thông thường, để có kết quả chính xác nhất, người bệnh cần đeo một thiết bị đo huyết áp liên tục suốt một ngày đêm (gọi là Holter huyết áp). Tuy nhiên, phương pháp này khá tốn kém và gây bất tiện lớn cho sinh hoạt hằng ngày.

Vì ngại phiền phức, nhiều bệnh nhân thường chấp nhận chẩn đoán "vội vàng" chỉ qua một vài lần đo tại chỗ, dẫn đến nguy cơ phải uống thuốc điều trị suốt đời do hội chứng "tăng huyết áp áo choàng trắng" (tình trạng huyết áp chỉ tăng cao khi bệnh nhân lo lắng gặp bác sĩ).

Thấu hiểu rào cản đó, BS Ái cùng nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm giải pháp tối ưu hơn bằng cách đo huyết áp ngắn hạn chỉ trong 30 phút. Kết quả nghiên cứu bước đầu rất khả quan khi chị tìm ra một chỉ số mới có độ chính xác cao, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn đảm bảo chẩn đoán đúng bệnh.

Nữ bác sĩ và hi vọng "số hóa" thực đơn cho người bệnh - Ảnh 3.

Đặc biệt, công trình đã chứng minh được giá trị thực tiễn khi vượt qua hàng ngàn đề tài quốc tế để góp mặt tại hội nghị đột quỵ và hội nghị tim mạch ở Mỹ. Đây là những diễn đàn uy tín hàng đầu mà bất cứ nhà khoa học tim mạch nào cũng mong muốn được ghi danh.

"Với sự đầu tư nghiêm túc và phương pháp đúng đắn, các nghiên cứu lâm sàng thuần Việt hoàn toàn có thể vươn tầm thế giới, giải quyết các bài toán y tế vừa tiết kiệm chi phí, vừa đạt kết quả chính xác cao" – BS Ái nhận xét.


Sơn Nhung

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Khoẻ - Đẹp 13:08

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 15:55

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Khoẻ - Đẹp 14:49

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Khoẻ - Đẹp 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Khoẻ - Đẹp 09:06

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Khoẻ - Đẹp 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Tâm sự

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

TÁM

Ca sĩ Lâm Trí Tú - Đại sứ võ thuật lan tỏa tinh thần yêu nước và nhân ái

Ca sĩ Lâm Trí Tú - Đại sứ võ thuật lan tỏa tinh thần yêu nước và nhân ái

Chuyện của Sao 14:37

Ca sĩ Lâm Trí Tú biểu diễn trong chương trình Giao lưu Võ đạo tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách mời đến từ các câu lạc bộ võ thuật cả nước.

Không gian trải nghiệm đa điểm cham tại Coca-Cola Tết Fest 2026

Không gian trải nghiệm đa điểm cham tại Coca-Cola Tết Fest 2026

Tiêu dùng thông minh 14:35

Thực hiện chủ đề “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” của chiến dịch Tết 2026, Coca-Cola Việt Nam tổ chức hoạt động trãi nghiệm mang tên Coca-Cola Tết Fest 2026.

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam

Điểm đến 11:21

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 11:19

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

Bản lĩnh sống 11:17

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật, trao quà cho trẻ mắc bệnh ung thư

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật, trao quà cho trẻ mắc bệnh ung thư

Bản lĩnh sống 11:16

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia”

Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia”

Chuyện của Sao 14:25

Ca sĩ Hồ Lệ Thu chọn đồng hành cùng ThS-BS Lê Viết Trí từ chương trình phẫu thuật nhân đạo “Vì sống là sẻ chia”, bồi đắp những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Khoẻ - Đẹp 13:08

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 15:55

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 15:53

LG Electronics Việt Nam (LG) khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED tại Việt Nam, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị trong năm 2025.

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Chuyện của Sao 17:40

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.