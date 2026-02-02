Nữ bác sĩ và hy vọng "số hóa" thực đơn cho người bệnh

Trợ lý dinh dưỡng từ AI

BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái hiện đang là giảng viên bộ môn Nội tổng quát, ĐH Y Dược TPHCM, cho biết đa số bệnh nhân đều ở tỉnh xa. Mặc dù đã bắt xe khách đến TPHCM khám bệnh từ tờ mờ sáng nhưng khi trở về nhà đều đã tối mịt. Vì vậy, rất ít bệnh nhân đăng ký khám tư vấn thêm chuyên khoa dinh dưỡng kèm theo.

BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái đang thăm khám cho bệnh nhân

"Trong đó, gần 1 nửa số bệnh nhân đều mắc bệnh lý béo phì, đái tháo đường. Đây chính là "ngòi nổ" cho hàng loạt bệnh mạn tính. Tuy nhiên, tôi lại không có nhiều thời gian để hướng dẫn và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp cho từng bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân lớn tuổi" – BS Ái chia sẻ.

Chính vì vậy, trong lúc thăm khám, bác sĩ cố gắng hướng dẫn bệnh nhân áp dụng chế độ ăn Low-carb (hạn chế tinh bột/đường) – một phương pháp được Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) công nhận. Từ những kết quả tích cực của bệnh nhân, nữ bác sĩ quyết định nghiên cứu ứng dụng thiết kế dinh dưỡng cộng đồng bằng Trí tuệ nhân tạo (AI).

Với ứng dụng này, người bệnh chỉ cần nhập nguyên liệu của bữa ăn, trong vòng vài giây, AI sẽ phân tích và hướng dẫn nấu những món ăn thuần Việt, hạn chế tối đa calo hấp thụ, phù hợp với bệnh lý, đảm bảo chuẩn y khoa.

"Ví dụ, cũng là củ khoai lang nhưng nếu chế biến bằng cách nướng thì hàm lượng đường bên trong sẽ nhiều hơn luộc. Chỉ cần điều chỉnh cách chế biến một chút là có thể điều chỉnh bệnh lý theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng hiểu và có thời gian tìm hiểu mỗi ngày" – BS Ái chia sẻ.

Nữ bác sĩ cho biết mục tiêu chính của dự án không phải để áp dụng tại các bệnh viện lớn mà tập trung triển khai ứng dụng tại các trạm y tế địa phương, sau đó là ứng dụng trong từng hộ gia đình, từng bệnh nhân.

Tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân

Song song với dự án cộng đồng, BS Ái còn đang nghiên cứu khoa học chủ đề: "Giá trị Holter huyết áp 30 phút và 24 giờ trong chẩn đoán tăng huyết áp áo choàng trắng"

Thông thường, để có kết quả chính xác nhất, người bệnh cần đeo một thiết bị đo huyết áp liên tục suốt một ngày đêm (gọi là Holter huyết áp). Tuy nhiên, phương pháp này khá tốn kém và gây bất tiện lớn cho sinh hoạt hằng ngày.

Vì ngại phiền phức, nhiều bệnh nhân thường chấp nhận chẩn đoán "vội vàng" chỉ qua một vài lần đo tại chỗ, dẫn đến nguy cơ phải uống thuốc điều trị suốt đời do hội chứng "tăng huyết áp áo choàng trắng" (tình trạng huyết áp chỉ tăng cao khi bệnh nhân lo lắng gặp bác sĩ).

Thấu hiểu rào cản đó, BS Ái cùng nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm giải pháp tối ưu hơn bằng cách đo huyết áp ngắn hạn chỉ trong 30 phút. Kết quả nghiên cứu bước đầu rất khả quan khi chị tìm ra một chỉ số mới có độ chính xác cao, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn đảm bảo chẩn đoán đúng bệnh.

Đặc biệt, công trình đã chứng minh được giá trị thực tiễn khi vượt qua hàng ngàn đề tài quốc tế để góp mặt tại hội nghị đột quỵ và hội nghị tim mạch ở Mỹ. Đây là những diễn đàn uy tín hàng đầu mà bất cứ nhà khoa học tim mạch nào cũng mong muốn được ghi danh.

"Với sự đầu tư nghiêm túc và phương pháp đúng đắn, các nghiên cứu lâm sàng thuần Việt hoàn toàn có thể vươn tầm thế giới, giải quyết các bài toán y tế vừa tiết kiệm chi phí, vừa đạt kết quả chính xác cao" – BS Ái nhận xét.



