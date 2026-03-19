Hoa hậu Dạ Minh Châu bứt phá với loạt dự án nghệ thuật đầu năm 2026

Tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây, nàng hậu đã chính thức chia sẻ những kế hoạch nổi bật, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Theo đó, Dạ Minh Châu nhận lời mời đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế Việt Đức. Đây là sân chơi uy tín do Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Đức tổ chức, với sự đồng hành truyền thông của TVO.

Việc được "chọn mặt gửi vàng" ở vị trí cầm cân nảy mực cho thấy sự ghi nhận đối với uy tín và chuyên môn của nàng hậu trong lĩnh vực sắc đẹp và nghệ thuật.

Không dừng lại ở đó, cô còn được mời tham dự với vai trò khách mời đặc biệt tại Nam vương Quốc tế 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 9-2026 tại Nha Trang. Sự kiện sẽ được họp báo công bố trong thời gian 29-3 tới, hứa hẹn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong nước và quốc tế.

Chia sẻ về những kế hoạch sắp tới, Dạ Minh Châu cho biết cô cảm thấy vô cùng hào hứng khi liên tục được tin tưởng giao nhiều vai trò quan trọng. "Đây là cơ hội để tôi thể hiện năng lực, cũng như sự nghiêm túc và tâm huyết mà mình đã đầu tư trong suốt thời gian qua", cô bày tỏ.

Đáng chú ý, trong năm 2026, nàng hậu tiếp tục được mời làm giám khảo cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh Triển vọng 2026 do đạo diễn Kani Thanh Quỳnh, công ty Siêu Nhân Việt tổ chức. Với kinh nghiệm của một cựu Hoa hậu Điện ảnh, cô kỳ vọng sẽ truyền lửa nghề, chia sẻ kỹ năng và định hướng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực đến các thí sinh.

Bên cạnh các hoạt động chấm thi và sự kiện, Dạ Minh Châu còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi lấn sân mạnh mẽ sang lĩnh vực diễn xuất. Cô xác nhận tham gia dự án điện ảnh web drama "Tình một đêm" do diễn viên Minh Thư sản xuất. Trong phim, cô vào vai bà Minh – một nhân vật phản diện có chiều sâu tâm lý, đối đầu trực tiếp với tuyến nhân vật chính.

Việc đảm nhận vai diễn gai góc được xem là bước đi táo bạo, đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật của nàng hậu. Dự án "Tình một đêm" cũng được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra hướng phát triển mới cho Dạ Minh Châu trong lĩnh vực điện ảnh.

Hoa hậu Dạ Minh Châu hội ngộ diễn viên, nhà sản xuất Minh Thư từ Mỹ vừa về Việt Nam.

Có thể thấy với chuỗi hoạt động dày đặc từ giám khảo, khách mời đến diễn xuất, Dạ Minh Châu đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí. Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm bứt phá, ghi dấu ấn mạnh mẽ của nàng hậu trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật.