Ni nhẫn là gì? Bảng size nhẫn chính xác cho nam và nữ

23 tháng 4, 2026 | 20:46

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cách đo size nhẫn chính xác, xem bảng size nhẫn nữ và bảng size nhẫn nam chuẩn tại Việt Nam.

Ni nhẫn là gì? Bảng size nhẫn chính xác cho nam và nữ

Ni nhẫn là gì và làm sao để chọn đúng size nhẫn khi mua online? Đây là thắc mắc phổ biến của nhiều người khi tìm hiểu về kích thước nhẫn, đặc biệt là khi mua nhẫn cầu hôn bất ngờ, bí mật. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cách đo size nhẫn chính xác, xem bảng size nhẫn nữ và bảng size nhẫn nam chuẩn tại Việt Nam.

Ni nhẫn là gì? Bảng size nhẫn phổ biến

Ni nhẫn (size nhẫn) là số đo đường kính hoặc chu vi bên trong của vòng nhẫn, thể hiện kích thước phù hợp với ngón tay người đeo, thường tính theo mm hoặc số ni (thông dụng 8–23 tại Việt Nam).

Đo ni nhẫn (size nhẫn) là bước quan trọng để chọn nhẫn vừa vặn, tạo cảm giác thoải mái khi đeo, tránh bị lỏng rơi mất hoặc quá chật gây đau, khó chịu. Việc này giúp bạn mua nhẫn nhẫn cưới, nhẫn đính hôn, nhẫn kim cương online sẽ vừa vặn khi nhận hàng và tránh phải điều chỉnh size nhẫn.

Bảng size nhẫn phổ biến tại Việt Nam:

Bảng size nhẫn phổ biến tại Việt Nam thường có size nhẫn nữ từ 8-12 size nam từ 14-18. Size nhẫn nữ trung bình thường là 10-13, trong khi nam là 15-17. Việc đo đúng số ni tay và đối chiếu bảng size nhẫn cụ thể của cửa hàng sẽ giúp chọn được chiếc nhẫn vừa vặn.

Dưới đây là bảng size nhẫn thông dụng (ni nhẫn) dựa trên đường kính lòng nhẫn:

Lưu ý: Bảng size nhẫn tham khảo trên có thể lệch từ 1-2 size do một số yếu tố khách quan, quý khách hàng hãy đến hệ thống cửa hàng Tierra Diamond để đo size một cách chính xác nhất.

Hướng dẫn cách đo size nhẫn (ni nhẫn)

Đo size nhẫn (ni nhẫn) chính xác nhất tại nhà bằng cách quấn giấy/chỉ quanh ngón tay, đánh dấu điểm giao nhau, rồi dùng thước đo chiều dài (chu vi) hoặc đo đường kính trong của một chiếc nhẫn có sẵn. Kết quả mm đối chiếu với bảng size nhẫn tiêu chuẩn (thường từ 45-60mm) để chọn ni nhẫn phù hợp.

Dưới đây là 3 Cách đo size nhẫn đơn giản và nhanh nhất:

Cách 1: Đo size nhẫn bằng tờ giấy/chỉ và thước

Dùng giấy/chỉ và thước kẻ (Đo chu vi):

  1. Bước 1: Cắt một dải giấy nhỏ (rộng khoảng 1cm) hoặc dùng sợi chỉ, thước dây.
  2. Bước 2: Quấn sát quanh ngón tay muốn đeo nhẫn (không quá chặt hoặc quá lỏng).
  3. Bước 3: Đánh dấu điểm giao nhau giữa hai đầu tờ giấy hoặc dây.
  4. Bước 4: Tháo ra, dùng thước đo độ dài đoạn giấy/chỉ từ đầu đến điểm đánh dấu (đây là chu vi ngón tay).
  5. Bước 5: Số mm đo được chính là chu vi ngón tay của bạn. So sánh với bảng ni nhẫn.
Cách 2: Đo size nhẫn theo một chiếc nhẫn có sẵn

Đo đường kính lòng trong của chiếc nhẫn sẵn có thích hợp cho những ai có sẵn một chiếc nhẫn vừa vặn ngay tại ngón cần đo.

  1. Bước 1: Tìm một chiếc nhẫn bạn đeo vừa vặn nhất (nên đo trên cùng ngón tay sẽ đeo nhẫn mới).
  2. Bước 2: Đặt chiếc nhẫn lên trên một mặt phẳng. Dùng thước kẻ có vạch chia mm đo đường kính bên trong của chiếc nhẫn.
  3. Bước 3: Ghi lại số mm chính xác. Ví dụ: đường kính 16mm thì size là 16, đường kính 17mm thì size 17.
  4. Bước 4: Đối chiếu số mm vừa đo được với bảng size nhẫn của thương hiệu/cửa hàng.
Cách 3: Đo size nhẫn theo cân nặng, chiều cao

Đo size nhẫn theo cân nặng và chiều cao có độ chính xác tương đối.

Bảng size nhẫn nam theo cân nặng, chiều cao (tham khảo):

Bảng size nhẫn nữ theo cân nặng, chiều cao (tham khảo):

Những lưu ý khi đo ni nhẫn tại nhà

Dưới đây là các lưu ý quan trọng khi đo size nhẫn (ni nhẫn):

  • Đo cuối ngày, khi tay bình thường (không lạnh/nóng, không sưng).
  • Trời lạnh +1mm, trời nóng −1mm.
  • Đo ở khớp nếu khớp to hơn gốc ngón.
  • Quấn vừa tay, không chặt/lỏng.
  • Chu vi ÷ 3.14 = đường kính; giữa 2 size → chọn size lớn.
  • Có nhẫn sẵn → đo đường kính trong.
  • Đo nhiều lần để chính xác.
Đo ni nhẫn trực tiếp tại Tierra Diamond

Ngoài các cách đo size nhẫn tham khảo bên trên, đo ni nhẫn trực tiếp tại Tierra Diamond mang lại độ chính xác cao thông qua việc sử dụng bộ xâu vòng nhựa đo size chuyên dụng hoặc thử nhẫn tại cửa hàng, cùng sự hỗ trợ tư vấn 1:1 từ các chuyên viên.

Tùy vào nhu cầu và tình huống, đội ngũ tư vấn sẽ áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp đo ni nhẫn cho khách hàng nhanh chóng và chính xác nhất.

  1. Cách 1: Đo gián tiếp bằng nhẫn sẵn có
  2. Cách 2: Đo trực tiếp bằng bộ xâu nhựa
  3. Cách 3: Ước lượng ni tay theo chiều cao, cân nặng và ảnh bàn tay

Tierra có hệ thống đối chiếu size nhẫn với các thông số hình ảnh, giúp xác định được ni tay gần đúng với thực tế của người nhận khi gửi thông tin online.

Việc đo ni nhẫn tại Tierra Diamond giúp khách hàng hạn chế tối đa sai số, cảm nhận thực tế độ ôm tay, độ dày nhẫn và lựa chọn size nhẫn phù hợp với thói quen đeo hằng ngày, đặc biệt với các mẫu nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn, nhẫn kim cương. Ngoài ra, Tierra Diamond còn hỗ trợ thâu/nới size nhẫn miễn phí, giúp điều chỉnh dễ dàng sau khi mua, miễn phí làm sạch và bảo hành trọn đời, giúp chiếc nhẫn sáng đẹp như mới theo thời gian.

