Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt: Mở rộng trách nhiệm xã hội từ đất liền ra biển đảo

Đầu tháng 5-2026, đại diện Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đã tham gia đoàn công tác của Bộ Y tế trong chuyến hải trình thăm, động viên quân và dân tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Hành trình vượt hàng trăm hải lý, dừng chân tại nhiều điểm đảo như Song Tử Tây, Nam Yết, Trường Sa… không chỉ mang theo những phần quà thiết thực mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đồng hành cùng chương trình, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đã trao tặng tổng giá trị hỗ trợ 700 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng tiền mặt và 500 triệu đồng các gói tầm soát ung thư dành cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Hoạt động này góp phần giúp những người nơi tuyến đầu yên tâm công tác khi hậu phương được quan tâm chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ hướng về biển đảo, Lạc Việt còn tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư trong cộng đồng. Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng", đơn vị đã trao tặng gói khám tầm soát ung thư trị giá 1 tỉ đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và mở rộng cơ hội tiếp cận tầm soát sớm cho người dân.

Trong bối cảnh ung thư vẫn là gánh nặng với nhiều gia đình Việt, việc phát hiện sớm đóng vai trò then chốt trong hiệu quả điều trị. Các chương trình tầm soát không chỉ giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn đầu mà còn giảm chi phí và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Bệnh viện Lạc Việt trao gói chăm sóc sức khỏe 1 tỉ đồng cho bệnh nhân ung thư qua Quỹ "Ngày mai tươi sáng"

Sau hơn 20 năm phát triển, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt hiện sở hữu 3 cơ sở gồm Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt (tại Phường Vĩnh Phúc và Phúc Yên tỉnh Phú Thọ) và Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt (Hà Nội). Bên cạnh đầu tư chuyên môn, công nghệ và dịch vụ, hệ thống này định hướng trở thành đơn vị y tế gắn liền với trách nhiệm xã hội, tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Những hoạt động từ đất liền đến biển đảo cho thấy, với Lạc Việt, chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở điều trị, mà còn là hành trình lan tỏa giá trị nhân văn và sẻ chia với cộng đồng.