Thêm cơ hội làm cha mẹ từ “Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc” 2026

Sau 5 năm hiếm muộn và từng không dám nghĩ tới thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vì hoàn cảnh quá khó khăn, đôi vợ chồng người dân tộc ở Tuyên Quang đã vỡ òa đón con đầu lòng nhờ công nghệ hỗ trợ sinh sản hiện đại cùng chương trình hỗ trợ 100% chi phí điều trị của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Châm (sinh năm 1993, dân tộc Tày) và chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1997, dân tộc Nùng), quê ở Tuyên Quang, kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con. Hai năm đầu, anh chị nghĩ mọi chuyện bình thường. Đến năm thứ ba, cả hai đi nhiều nơi thăm khám nhưng vẫn chưa có kết quả.

Khi kiểm tra chuyên sâu, anh Châm nhận kết luận gần như không còn khả năng có con tự nhiên. Trong khi đó, kinh tế gia đình cũng gần như cạn kiệt. "Bao nhiêu trâu bò trong nhà cũng bán đi để chữa hiếm muộn cho anh trai trước. Đến lượt vợ chồng mình thì gần như không còn khả năng nữa"- anh kể.

Năm 2024, biết đến chương trình "Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc" do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức, anh chị nộp hồ sơ và trở thành một trong 15 gia đình được hỗ trợ 100% chi phí IVF. Quá trình điều trị diễn ra thuận lợi. Thai kỳ suôn sẻ và ngày con chào đời trở thành khoảnh khắc đặc biệt nhất với đôi vợ chồng trẻ.

Theo các chuyên gia, vô sinh, hiếm muộn ngày càng gia tăng do nhiều nguyên nhân như kết hôn muộn, áp lực cuộc sống, rối loạn nội tiết hay suy giảm chất lượng tinh trùng. Trong nhiều trường hợp, IVF là cơ hội quan trọng giúp các gia đình hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ.

Từ ngày 15 đến 28-6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình "Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026" với chủ đề "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ". Theo đó, bệnh viện miễn phí khám tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm AMH, chụp X-quang tử cung - vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng và tặng phiếu hỗ trợ 5 triệu đồng cho các trường hợp thực hiện IVF.

Đặc biệt, 10 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước sẽ được bệnh viện hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF thông qua xét duyệt hồ sơ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 28-5 đến 28-6.