91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Cà phê Specialty là gì và vì sao ngày càng được quan tâm?

Cà phê Specialty là dòng cà phê cao cấp, ngày càng được ưa chuộng nhờ hương vị và nguồn gốc rõ ràng.

Tại Việt Nam, xu hướng thưởng thức cà phê đang chuyển dịch rõ rệt từ "uống cho tỉnh" sang "uống để trải nghiệm". Sự phát triển của các quán Specialty cùng gu thưởng thức ngày càng tinh tế của giới trẻ đã khiến người dùng quan tâm hơn đến câu chuyện hạt cà, góp phần thúc đẩy làn sóng cà phê Specialty ngày càng phổ biến.

91Lab - Từ đam mê đến giữ trọn giá trị trong từng ly cà phê

91Lab ra đời từ niềm đam mê cà phê của những người sáng lập, với mong muốn không chỉ mang đến một ly cà phê ngon mà còn truyền tải giá trị đằng sau mỗi ly cà phê mà khách hàng thưởng thức.

91Lab - Hình thành từ đam mê và tình yêu chân thành với cà phê

Từ những trải nghiệm ban đầu, họ nhận ra cà phê là sự kết tinh của vùng đất, khí hậu và công sức người trồng, nên đã chọn theo đuổi con đường Specialty - nơi đề cao giá trị thật từ nguyên liệu đến cách pha chế.

Triết lý hoạt động: chất lượng - minh bạch - giá trị

Ngay từ đầu, 91Lab đã định hình rõ triết lý phát triển với ba yếu tố cốt lõi: Chất lượng - Minh bạch - Bền vững.

Chất lượng : Mỗi hạt cà phê đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo đạt tiêu chuẩn cao về hương vị và độ ổn định.

Minh bạch (Traceability) : 91Lab cam kết cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc cà phê, giúp khách hàng hiểu rõ mình đang thưởng thức điều gì.

Bền vững: Không chỉ tập trung vào sản phẩm, 91Lab còn hướng đến việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với người nông dân, tôn trọng công sức và giá trị lao động của họ.

Thay vì chạy theo số lượng hay xu hướng ngắn hạn, 91Lab kiên định với mục tiêu mang đến giá trị "thật" trong từng ly cà phê - nơi chất lượng và giá trị thật luôn được đặt lên trên lợi nhuận.

Hành trình xây dựng giá trị thật của cà phê Specialty tại 91Lab

Đằng sau mỗi ly cà phê tại 91Lab là một hành trình tỉ mỉ, nơi từng công đoạn đều được chăm chút để giữ trọn vẹn giá trị thật của cà phê Specialty.

Lựa chọn hạt cà phê kỹ lưỡng: 91Lab đặt nền tảng chất lượng từ khâu chọn hạt, với quy trình tuyển chọn khắt khe ngay từ nguồn. Mỗi lô hạt đều được đánh giá dựa trên giống cây, độ cao, phương pháp sơ chế và độ chín khi thu hái, đảm bảo hương vị rõ ràng, sạch, ngon.

Quy trình rang xay 91Lab - Tỉ mỉ trong từng bước, tinh tế trong từng vị: Tại 91Lab, mỗi mẻ rang được xây dựng profile riêng theo từng loại hạt và phương pháp pha, với các thông số luôn được kiểm soát chặt chẽ để đạt chất lượng tối ưu. Song song đó, việc cupping diễn ra thường xuyên nhằm tinh chỉnh hương vị, giúp roaster truyền tải trọn vẹn tiềm năng của hạt cà phê.

Trải nghiệm tại 91Lab - Không chỉ là uống cà phê: Không gian tại 91Lab được thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm cà phê nguyên bản, giúp khách hàng cảm nhận rõ hương và vị. Barista luôn sẵn sàng chia sẻ về origin, process và cách pha một cách dễ hiểu.

Quy trình rang xay tỉ mỉ tại 91Lab

Hành trình của 91Lab không chỉ là làm cà phê, mà là gìn giữ những giá trị nguyên bản. Từng ly cà phê là kết quả của sự chỉn chu, minh bạch và đam mê bền bỉ. Và đó cũng là cách 91Lab góp phần định hình lại cách chúng ta thưởng thức cà phê mỗi ngày.

