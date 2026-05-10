Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Larue ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng với chủ đề Larue – Tự hào Hương vị Văn hóa Ẩm Thực Đà Nẵng

Đà Nẵng Food Tour là một trong những sáng kiến thuộc Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm xây dựng và phát triển ẩm thực Đà Nẵng nói riêng, ẩm thực Việt Nam nói chung, trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Lễ hội năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng" kết hợp trải nghiệm ẩm thực, lễ hội và phong cách sống, được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn khác biệt và góp phần nâng tầm du lịch thành phố.

Năm 2026 cũng là lần đầu tiên Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour, mang đến không gian trải nghiệm bia Larue và sự kiện Beer Fest Night gắn liền với văn hóa ẩm thực địa phương. Tại đây, du khách có cơ hội thưởng thức bia Larue kết hợp cùng các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng, đồng thời khám phá hành trình hơn một thế kỷ hình thành và phát triển của thương hiệu.

Gắn bó với Đà Nẵng từ năm 1909, Larue không chỉ là một thức uống quen thuộc mà còn trở thành một phần ký ức và nhịp sống của người dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Trải qua hơn một thế kỷ, Larue hiện diện trong nhiều khoảnh khắc gắn kết – từ không gian ẩm thực, các buổi sum họp gia đình đến những sự kiện văn hóa tiêu biểu làm nên dấu ấn của thành phố. Từ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Lễ hội biển Tam Thanh, Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đà Nẵng – Quảng Nam, đến chuỗi sự kiện Larue Countdown thường niên, Larue đã trở thành chất gắn kết, góp phần tạo nên không khí kết nối nơi văn hóa ẩm thực, con người và trải nghiệm hòa quyện một cách tự nhiên. Larue tự hào là hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng.

Đà Nẵng luôn giữ một vị trí đặc biệt đối với HEINEKEN Việt Nam. Đây là nơi công ty đặt một trong những nhà máy sản xuất chiến lược trên cả nước, với khoảng 95% nhân sự là người địa phương, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm trên toàn chuỗi giá trị tại khu vực miền Trung.

HEINEKEN Việt Nam không ngừng tăng cường đầu tư, mở rộng sản xuất và đồng hành chiến lược cùng sự phát triển của thành phố, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và văn hóa năng động của khu vực. Riêng trong năm 2025, HEINEKEN Việt Nam đứng thứ hai về đóng góp ngân sách cho thành phố Đà Nẵng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của doanh nghiệp đối với địa phương.