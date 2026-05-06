Grab dẫn đầu thị trường gọi đồ ăn, gọi xe trong khu vực Đông Nam Á

Hãng nghiên cứu thị trường Ipsos Indonesia vừa công bố nghiên cứu mới nhất về kết quả hoạt động của các thương hiệu, dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ theo yêu cầu tại Đông Nam Á, tập trung vào hai nhóm ngành: giao đồ ăn và gọi xe công nghệ.

Nghiên cứu phân tích nhận thức và mức độ hài lòng của người tiêu dùng tại các thị trường trọng điểm trong khu vực, trong đó bao gồm Việt Nam.

Thị trường dịch vụ theo yêu cầu tại Việt Nam được đánh giá là một trong những môi trường năng động và cạnh tranh nhất thế giới, được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp lớn như ShopeeFood, Grab, Be, và Xanh SM.

Theo Báo cáo e-conomy SEA 2025, thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam được dự báo sẽ đạt 9 tỉ USD vào năm 2030. Thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam đã nổi lên như một trong những lĩnh vực năng động và tăng trưởng nhanh nhất tại Đông Nam Á, và được dự báo sẽ đạt 2,56 tỉ USD vào năm 2030 theo Agiletech.

Sự tăng trưởng này đi kèm với mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu đã có vị thế trên thị trường. Trong lĩnh vực gọi xe theo yêu cầu, Grab vẫn giữ vững vị thế là ứng dụng được lựa chọn số một. Trong khi đó, ở lĩnh vực giao đồ ăn theo yêu cầu, Grab cũng trở thành ứng dụng được lựa chọn số một, sau khi cạnh tranh sát sao với ShopeeFood.

Ipsos Indonesia nhận định rằng khi mức độ sử dụng dịch vụ theo yêu cầu ngày càng gia tăng tại Việt Nam, những thương hiệu có khả năng tích hợp hiệu quả ba yếu tố tính tiện lợi, sự an tâm và chi phí hợp lý sẽ có tiềm năng lớn nhất trong việc thúc đẩy lòng trung thành dài hạn của khách hàng, đồng thời duy trì vị thế dẫn đầu thị trường trong tương lai.

Theo nghiên cứu của Ipsos Indonesia, Grab khẳng định vị thế vượt trội và vai trò dẫn đầu tại thị trường Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Grab cũng được đánh giá là thương hiệu đáng tin cậy hơn trong cả dịch vụ giao đồ ăn theo yêu cầu và gọi xe, với mức điểm 45%.

Trong ngành hàng giao đồ ăn theo yêu cầu, Grab giữ vị trí dẫn đầu khi 50% người được khảo sát cho biết Grab là ứng dụng được lựa chọn số một tại Việt Nam, vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

Trong ngành hàng gọi xe công nghệ, Grab giữ vị trí dẫn đầu với 68% người được khảo sát cho biết Grab là ứng dụng được lựa chọn số một tại Việt Nam. Lựa chọn số 1 có nghĩa là "ứng dụng được nghĩ đến đầu tiên" – ứng dụng được người dùng mở ra gần như theo bản năng, vì họ tin đó là lựa chọn đúng để đặt xe.

Kết quả hoạt động của Grab trong lĩnh vực gọi xe theo yêu cầu cao hơn so với kết quả trong dịch vụ giao đồ ăn theo yêu cầu. Vị thế dẫn đầu của Grab phản ánh danh mục dịch vụ đa dạng, sự đơn giản và dễ sử dụng của ứng dụng, mức độ phổ biến, chất lượng, cùng hiệu quả về chi phí và thời gian.