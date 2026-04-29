Chữ ký số TPHCM - Địa chỉ cung cấp chữ ký số FPT uy tín

Đôi nét về Chữ ký số TPHCM

Chữ ký số TPHCM là trung tâm cung cấp dịch vụ chữ kỹ số công cộng có tiếng. Hiện đơn vị đang là đối tác của nhiều nhà cung cấp uy tín như FPT, CKCA Orig Sign, Nacencomm (CA2), VINA-CA, Newtel-CA,... Ngoài ra, trung tâm còn hỗ trợ sửa lỗi tờ khai thuế qua mạng cho những ai có nhu cầu.

Hiểu được sự cần thiết của chữ ký số, Chữ ký số TPHCM luôn không ngừng hoàn thiện và cập nhật những tính năng ưu việt nhất, qua đó đáp ứng được tất cả các yêu cầu ngày càng khắt khe từ phía khách hàng, doanh nghiệp.

Những sản phẩm do trung tâm phát triển bao gồm:

Chữ ký số tổ chức, doanh nghiệp

Sản phẩm chữ ký số CBNV

Chữ ký số cá nhân

Tính năng của chữ số FPT là gì?

Chữ ký số FPT được Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp phép hoạt động vào ngày 26/7/2010. Cho đến nay sản loại sản phẩm này đã được đưa vào hoạt động và phân phối đến nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Theo đó, chữ ký số FPT có những tính năng vô cùng tiện ích, phục vụ tốt như kê khai nộp thuế điện tử, quản lý hóa đơn, kê khai hải quan, kê khai bảo hiểm xã hội, giao dịch thương mại điện tử, giải pháp cho các cá nhân,... Bằng cách này, người dùng sẽ không tốn thời gian và công sức để hoàn thiện một loạt các loạt giấy tờ, bởi nhờ có sự trợ giúp của chữ ký số FPT, bạn hoàn thành chúng ngay trên internet.

Đối tượng sử dụng chữ ký số FPT

Thông thường, những đối tượng sử dụng chữ ký số FPT do Chữ ký số TPHCM cung cấp bao gồm:

Khách hàng doanh nghiệp: Doanh nghiệp của bạn có thể sử dụng chữ ký số FPT để hoàn thiện các giao dịch điện tử quan trọng và đòi hỏi sự chính xác cao. Chẳng hạn như kê khai, khai báo thuế điện tử, dịch vụ ngân hàng,... Giúp hoàn tất nhanh chóng các thủ tục giấy tờ.

Khách hàng cá nhân: Sử dụng chữ ký số giúp bạn bảo mật được thông tin bản thân. Ngoài ra các thủ tục, giấy tờ quan trọng cũng được hoàn thiện nhanh chóng mà vẫn đảm bảo được hiệu quả giao dịch.

App và phần mềm, web server: Chữ ký số FPT cho phép bạn sử dụng chúng trong các sản phẩm công nghệ số và không lo lắng về vấn đề bản quyền mà vẫn đảm bảo được tính bảo mật tốt.

Dành cho tổ chức quản lý: Tổ chức có thể dễ dàng quản lý, cấp quyền hoặc thu hồi thư số của người sử dụng mà không cần phải nhờ đến sự can thiệp của hệ thống. Điều này giúp cho tổ chức tiết kiệm được một phần chi phí khá lớn.

Dành cho ngân hàng: Chữ ký số FPT được cấp phép cho ngân hàng để mã hóa các giao dịch điện tử, thu ngân nhà nước cũng như xác thực người dùng online.

Vì sao nên lựa chọn chữ ký số FPT tại Chữ ký số TPHCM?

Chữ ký số TPHCM là đại lý uy tín của dịch vụ chữ ký số FPT. Do đó bạn hoàn toàn tin tưởng và chất lượng dịch vụ tại đây. Không những thế, việc sử dụng chữ ký số FPT do chữ ký số TPHCM phân phối giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản phí. Bởi vì giá thành sản phẩm, dịch vụ có tại trung tâm khá rẻ so với mặt bằng chung của thị trường.

Bên cạnh đó thủ tục, quy trình đăng ký chữ ký số tại trung tâm được diễn ra nhanh gọn lẹ vì có sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm. Bạn chỉ tốn khoảng 10 phút là đã hoàn tất thủ tục đăng ký. Chữ ký số TPHCM cũng cam kết bảo mật thông tin của bạn, tuyệt đối không có tình trạng rò rỉ thông tin cá nhân khách hàng.

Do vậy, nếu bạn và doanh nghiệp đang có nhu cầu đăng ký sử dụng chữ ký số FPT, liên hệ ngay với Chữ ký số TPHCM để được nhân viên tư vấn kỹ hơn về thủ tục cũng như chi phí nhé!