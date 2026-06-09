Agoda công bố 2 chặng bay có giá vé tốt nhất trong mùa du lịch hè 2026

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Dựa trên dữ liệu đặt vé máy bay một chiều, được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5 cho các chuyến bay khởi hành từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, Agoda tiết lộ TPHCM - Tuy Hòa là chặng bay nội địa mùa hè có giá vé phải chăng nhất tại Việt Nam, với giá đặt chỗ tầm khoảng 627.000 VNĐ. Đối với du lịch quốc tế, TPHCM – Kuala Lumpur là chặng bay quốc tế có giá tốt nhất khi giá đặt chỗ chỉ khoảng 888.000 VNĐ.

Nổi tiếng với đường bờ biển đẹp và nhịp sống yên bình, Tuy Hòa là lựa chọn hấp dẫn cho du khách muốn tận hưởng kỳ nghỉ bên bờ biển với với mức chi phí dễ tiếp cận.

Một số chặng bay nội địa tiết kiệm khác bao gồm Đà Nẵng – Hà Nội, TPHCM – Đà Nẵng, Chu Lai – TPHCM, và TPHCM – Quy Nhơn. Với mức giá hợp lý, những chặng bay này mở ra thêm nhiều lựa chọn để du khách khám phá các điểm đến ven biển và đô thị được yêu thích tại Việt Nam trong mùa hè năm nay.

Những chuyến du lịch ngắn ngày đến các nước trong khu vực vẫn là lựa chọn lý tưởng để tận hưởng kỳ nghỉ hè mà không vượt ngân sách dự kiến. Trong đó, TPHCM – Kuala Lumpur là chặng bay quốc tế có mức giá tốt nhất từ Việt Nam, với giá vé đặt trước từ khoảng 888.000 VND. Hành trình này đưa du khách đến với thủ đô sôi động của Malaysia, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực đường phố phong phú và trải nghiệm mua sắm thú vị…

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, chia sẻ: "Dữ liệu từ Agoda cho thấy, du khách Việt đang có thêm nhiều lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ hè, từ những chuyến đi biển trong nước đến các hành trình ngắn ngày trong khu vực. Với nhiều chặng bay nội địa giá cả phải chăng như Tuy Hòa, Đà Nẵng và Quy Nhơn, hay những điểm đến quốc tế như Kuala Lumpur, Singapore và Bangkok, du khách có thể dễ dàng khám phá thêm nhiều vùng đất mới với mức chi phí hợp lý. Với Agoda, việc lên kế hoạch cho một chuyến đi tiết kiệm trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp du khách tập trung tận hưởng từng trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ".