Trải nghiệm Branded Living: Masterise Homes đánh thức “thấu cảm” tinh hoa không gian sống hàng hiệu

Triển lãm mở ra hành trình cảm thấu những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu qua từng không gian, điểm chạm và trải nghiệm được kiến tạo có chủ đích.





Branded Living được "cảm thấu" qua hệ tiêu chuẩn và những trải nghiệm giàu cảm xúc

Khi chất lượng sống ngày càng trở thành thước đo của bất động sản cao cấp, một không gian sống xứng tầm không chỉ đáp ứng nhu cầu sở hữu mà còn phản chiếu hệ giá trị, phong cách sống và những khát vọng riêng của mỗi gia chủ. Đó là nơi những kết nối gia đình được vun đắp, gu sống được định hình, sự an tâm hiện diện trong từng trải nghiệm thường nhật và giá trị được gìn giữ theo thời gian.

Đó chính là tinh thần mà Masterise Homes theo đuổi trong hành trình kiến tạo Branded Living – nơi chuẩn sống hàng hiệu được cảm nhận qua cách con người sống, tìm thấy sự đồng điệu với những giá trị mình theo đuổi, kết nối và tận hưởng mỗi ngày.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group phát biểu khai mạc triển lãm.

Với chủ đề "Thấu", Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026 mở ra một hành trình đa tầng, nơi chuẩn sống hàng hiệu không được diễn giải bằng định nghĩa, mà được cảm nhận qua không gian trải nghiệm giàu cảm xúc, sự sắp đặt tinh tế và các tác phẩm nghệ thuật được kiến tạo xuyên suốt không gian triển lãm.

Thông qua ba lớp không gian trải nghiệm: Gắn Kết Sâu Sắc, Chất Sống Tinh Hoa và Dấu Ấn Vị Thế, hành trình được thiết kế để dẫn dắt khách tham dự từ quan sát đến cảm nhận, từ khám phá đến kết nối. Tại triển lãm, các trải nghiệm đa giác quan hòa quyện trong cùng một mạch cảm xúc, góp phần kể câu chuyện về chất lượng sống, gu thẩm mỹ và những giá trị bền vững mang tinh thần và triết lý Branded Living by Masterise Homes.

Khoảnh khắc nâng ly mở ra hành trình của "Thấu"

Trong mạch trải nghiệm ấy, khu vực Hành trình kiến tạo tái hiện hơn 1 thập kỷ Masterise Homes góp phần định hình chuẩn sống hàng hiệu tại Việt Nam. Bên cạnh những cột mốc phát triển và dấu ấn được ghi nhận, không gian này dẫn dắt khách mời tiếp cận bốn tiêu chí cốt lõi của triết lý Branded Living: sự chỉn chu trong từng chi tiết, cảm hứng từ di sản, năng lực bền vững theo thời gian và chất lượng được xác lập bởi các chuẩn mực quốc tế. Hành trình này dẫn dắt khách tham dự hiểu rõ hơn nền tảng làm nên Branded Living: chất lượng sản phẩm, chuẩn mực vận hành và trải nghiệm cư dân được bền bỉ vun đắp theo thời gian.

Từ định chuẩn đến cảm thấu: ba lớp trải nghiệm sống hàng hiệu

Hành trình trải nghiệm tại Triển lãm Branded Living 2026 được kiến tạo như một lộ trình khám phá đa tầng, nơi khách tham dự từng bước tiếp cận những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu dưới góc nhìn của Masterise Homes.

Đông đảo khách hàng tham quan triển lãm trải nghiệm Branded Living – "Thấu" sáng 19/06/2026 tại Masterise Homes Sales Gallery, Ocean Park 3.

Ngay từ những điểm chạm đầu tiên, khách tham dự được dẫn vào câu chuyện về hành trình định chuẩn không gian sống hàng hiệu thông qua khu vực Hành trình kiến tạo. Tại đây, những cột mốc phát triển, dấu ấn thương hiệu và các thành tựu nổi bật được tái hiện như một dòng chảy xuyên suốt, phản chiếu quá trình bền bỉ góp phần định hình chuẩn sống hàng hiệu tại Việt Nam của Masterise Homes.

Thông qua các trải nghiệm tương tác đa phương tiện, khách tham dự có cơ hội tiếp cận bốn trụ cột giá trị đã trở thành nền tảng cho triết lý phát triển của thương hiệu, từ sự chỉn chu trong từng chi tiết, cảm hứng từ di sản, khả năng duy trì giá trị theo thời gian đến chất lượng được bảo chứng bởi các chuẩn mực quốc tế.

Khách hàng trải nghiệm không gian trưng bày Branded Living Magazine.

Song hành cùng dòng chảy trải nghiệm là không gian trưng bày Branded Living Magazine với chủ đề "Không gian sống hàng hiệu và Phong vị sống truyền đời". Đây là ấn phẩm truyền cảm hứng về chuẩn sống hàng hiệu đầu tiên của ngành bất động sản Việt Nam. Những câu chuyện, góc nhìn và cảm hứng được chia sẻ từ các chuyên gia, thương hiệu, nhà phát triển và cư dân góp phần mở rộng cuộc đối thoại về sống hàng hiệu từ góc độ văn hóa, thẩm mỹ và phong cách sống.

Từ nền tảng đó, cánh cửa triển lãm chính thức mở ra ba lớp cảm thấu đại diện cho hệ giá trị Branded Living.

Mở đầu hành trình, "Gắn Kết Sâu Sắc" mở ra một không gian trải nghiệm đầy cảm hứng, nơi những biểu tượng khổng lồ được lấy cảm hứng từ đời sống thường nhật mang đến cảm giác gần gũi, vui tươi và giàu tương tác. Từ chú gấu cao hơn 3 mét, bộ sofa và đèn ngủ cao 5 mét đến chiếc loa "thủ thỉ" cùng nhiều hoạt động kết nối thú vị, mỗi điểm chạm đều được thiết kế để khơi gợi kết nối và sẻ chia cảm xúc. Lấy cảm hứng từ Masteri Collection, không gian này tôn vinh những mối liên kết giữa con người, gia đình và cộng đồng, gợi mở cảm giác thuộc về – một trong những giá trị cốt lõi làm nên chuẩn sống hàng hiệu.

Không gian trải nghiệm "Chất Sống Tinh Hoa" đưa khách tham quan bước vào khu vườn thiên nhiên được tái hiện bằng âm nhạc, hình ảnh và công nghệ đa giác quan.

Tiếp nối, "Chất Sống Tinh Hoa" đưa khách tham quan bước vào không gian của sự cân bằng và tái tạo năng lượng. Với Immersive Rooom Khu vườn thiên nhiên được tái hiện bằng âm nhạc, hình ảnh và công nghệ đa giác quan, khách tham dự được dẫn dắt qua những trải nghiệm thư thái, nơi thiên nhiên, thiết kế và cảm xúc hòa quyện trong một nhịp sống tinh tế. Đây cũng chính là tinh thần mà LUMIÈRE Series theo đuổi: nuôi dưỡng sự cân bằng giữa thân – tâm – trí, biến không gian sống trờ thành nơi tái tạo năng lượng sống mỗi ngày.

Không gian trải nghiệm "Dấu Ấn Vị Thế" - nơi nghệ thuật, âm nhạc và trang sức cùng hội tụ để kể câu chuyện về những giá trị trường tồn.

Ở lớp trải nghiệm cuối cùng – "Dấu Ấn Vị Thế", hành trình được nâng lên một tầng giá trị sâu hơn, nơi nghệ thuật, âm nhạc và trang sức cùng hội tụ để kể câu chuyện về những giá trị trường tồn. Không gian thưởng lãm quy tụ bộ sưu tập tranh Mỹ thuật Đông Dương quý hiếm, các tác phẩm đương đại dưới sự giám tuyển của nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cùng trải nghiệm âm nhạc từ Steinway & Sons Spirio – tuyệt tác piano tự trình diễn mang hơn 170 năm di sản.

Đặc biệt, bộ sưu tập trang sức CAO Fine Jewellery mang nét nhấn tinh tế của hành trình, tôn vinh sự giao thoa giữa kỹ nghệ chế tác tinh xảo, tính khan hiếm và giá trị truyền đời. Mỗi thiết kế không chỉ phản chiếu gu thẩm mỹ và bản sắc riêng của chủ nhân, mà còn gợi mở những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ – tinh thần làm nên dấu ấn vị thế của một phong cách sống hàng hiệu.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi chiêm nghiệm trong không gian của "Thấu"

Bộ sưu tập trang sức CAO Fine Jewellery mang đến điểm nhấn tinh tế cho hàng trình "Thấu"

Sự giao thoa giữa di sản và đương đại, giữa nghệ thuật, thủ công tinh hoa và những giá trị biểu tượng tạo nên một cuộc đối thoại giàu chiều sâu về văn hóa, thẩm mỹ và phong cách sống. Không gian này phản chiếu tinh thần của dòng Hàng hiệu quốc tế (International Branded Residences), nơi dấu ấn vị thế không chỉ đến từ những gì được sở hữu, mà còn từ khả năng lưu giữ giá trị, nuôi dưỡng di sản và khẳng định bản sắc qua thời gian.

"Thị trường có thể có nhiều cách định nghĩa về hàng hiệu trong bất động sản, nhưng với Masterise Group, giá trị thực sự của chuẩn sống hàng hiệu phải được truyền tải một cách nhất quán từ tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và những trải nghiệm sống được thiết kế mỗi ngày. Đó là cách một không gian sống nuôi dưỡng sự gắn kết, mang lại cảm giác cân bằng, truyền cảm hứng thương hiệu và duy trì giá trị theo thời gian.

Thông qua triển lãm Branded Living với chủ đề ‘Thấu’, chúng tôi mong muốn đưa Branded Living ra khỏi phạm vi của một khái niệm trên giấy để trở thành một trải nghiệm có thể thưởng lãm, tương tác và cảm nhận. Trong suốt hành trình triển lãm, khách tham dự không chỉ hiểu hơn về những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu, mà còn có cơ hội thấu tỏ chất lượng sống hàng hiệu phù hợp với chính mình", bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group cho biết.

Thông qua hành trình ấy, "Thấu" không đơn thuần là một triển lãm để chiêm ngưỡng, mà là cơ hội để mỗi khách tham dự từng bước cảm nhận, kết nối và tìm thấy cho riêng mình một cách hiểu sâu sắc hơn về chuẩn sống hàng hiệu – nơi giá trị không chỉ được nhìn thấy, mà còn được cảm thấu qua từng điểm chạm của trải nghiệm.