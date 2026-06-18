Morinaga Milk bàn giao bếp ăn học đường tại Lai Châu

Tập đoàn Morinaga Milk (Nhật Bản) vừa phối hợp với Tổ chức Plan International triển khai giai đoạn 3 dự án "Smiles & Health for Children" tại tỉnh Lai Châu, đồng thời tổ chức lễ bàn giao các công trình bếp ăn học đường cho địa phương.

Dự án được thực hiện từ tháng 7-2025 đến tháng 6-2026 với mục tiêu cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe và điều kiện học tập cho trẻ em vùng khó khăn. Điểm mới của giai đoạn này là mở rộng đối tượng thụ hưởng từ trẻ mầm non sang học sinh tiểu học.

Tại Lai Châu, Morinaga Milk đã xây dựng mới 2 công trình gồm khu bếp ăn và không gian dùng bữa đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo mô hình "bếp một chiều" tại một trường tiểu học và một trường mầm non. Mô hình này giúp bảo đảm quy trình chế biến thực phẩm khép kín, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo và nâng cao an toàn thực phẩm cho học sinh.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, dự án còn cung cấp nhiều trang thiết bị phục vụ bữa ăn học đường như tủ lạnh dung tích lớn, dụng cụ bảo quản thực phẩm, thiết bị nước sạch, khay ăn cá nhân, bàn ghế và các vật dụng cần thiết khác.

Lễ bàn giao có sự tham dự của học sinh, giáo viên, phụ huynh, đại diện chính quyền địa phương cùng đoàn công tác Morinaga Milk đến từ Nhật Bản. Những em học sinh tham gia chương trình đã bày tỏ niềm vui khi được sử dụng khu bếp và không gian ăn uống mới, sạch sẽ, khang trang hơn.

Bà Hiroko Yamakawa, Bộ phận Truyền thông Toàn cầu, Phòng Hoạch định và Quản lý Kinh doanh Quốc tế, Khối Kinh doanh Quốc tế của Morinaga Milk, kỳ vọng việc xây dựng môi trường ăn uống an toàn cùng những bữa ăn giàu dinh dưỡng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo nền tảng cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em Việt Nam.

Theo đại diện một trường tiểu học thụ hưởng dự án, công trình không chỉ mang lại giá trị thiết thực về cơ sở vật chất mà còn là nguồn động viên lớn đối với giáo viên và học sinh vùng núi. Nhà trường cam kết sử dụng hiệu quả các công trình và thiết bị được hỗ trợ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng bữa ăn học đường trong những năm tới.

Ngoài hạng mục xây dựng, dự án còn tổ chức các khóa đào tạo về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe và phát triển trẻ em cho hơn 70 giáo viên, nhân viên y tế học đường và nhân viên bếp ăn. Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cũng được triển khai tới khoảng 800 phụ huynh trong cộng đồng.

Thông qua dự án, Morinaga Milk tiếp tục theo đuổi thông điệp "Trọn sức khỏe, vẹn nụ cười", đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các hoạt động nâng cao dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.