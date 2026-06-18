Lễ hội mua sắm "Siêu sale 6.6" ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ

Tổng thể, giá trị giao dịch (GMV) toàn sàn trong dịp "Siêu sale 6.6" của Lazada Việt Nam tăng gần gấp 4 lần (+276%) so với ngày thường. Kết quả này phản ánh tác động cộng hưởng giữa niềm tin vào hàng chính hãng, danh mục sản phẩm đa dạng và các ưu đãi đúng nhu cầu trong mùa mua sắm giữa năm. Trong đó top 5 ngành hàng bán chạy nhất dịp siêu sale vừa qua trên Lazada Việt Nam là đồ uống, điện thoại, sữa bột và đồ ăn trẻ em, mĩ phẩm, phụ kiện máy tính.

Dữ liệu nội bộ cho thấy gian hàng chính hãng LazMall là động lực tăng trưởng quan trọng trong chiến dịch "Siêu sale 6.6". Cụ thể, GMV của LazMall tăng 330% so với ngày thường, riêng top 100 nhà bán hàng LazMall tăng 373% so với ngày thường; phản ánh sức hút mạnh mẽ của các thương hiệu chính hãng. Việt Nam cũng là thị trường có tỷ trọng đơn hàng LazMall cao nhất Đông Nam Á với hơn 3 trong 4 đơn hàng phát sinh (77,5%) đến từ kênh Mall.

Niềm tin của khách hàng với sàn còn được phản ánh qua giá trị đơn hàng trung bình (AOV). So với cùng kì năm trước, giá trị đơn hàng trung bình của Lazada Việt Nam dịp "Siêu sale 6.6" năm nay tăng cao nhất khu vực (61%), riêng AOV của kênh LazMall tăng 38%, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Hơn thế, gian hàng chính hãng LazMall còn ghi nhận mức độ gắn bó của người dùng tăng mạnh trong dịp siêu sale này. Cụ thể, số người mua lặp lại (ít nhất hai đơn trong cùng kỳ sale) tại Việt Nam chiếm tới 42,5% người mua LazMall, cao hơn đáng kể so với mức trung bình khu vực.

Việc tích hợp trực tiếp hai sàn TMĐT hàng đầu châu Á, TMALL và Gmarket, vào ứng dụng Lazada đã mở ra "thiên đường mua sắm" hàng chính hãng chất lượng cao từ châu Á cho người tiêu dùng Việt. Sự hiện diện của các gian hàng và sản phẩm chính hãng đến từ TMALL, kênh mua sắm hàng chính hãng của Taobao, nơi quy tụ các thương hiệu quốc tế và nội địa Trung và Gmarket, một trong những nền tảng hàng đầu tại Hàn Quốc, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái của LazMall.