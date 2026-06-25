Agoda: Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

AloFlorist mang đến giải pháp đặt hoa tươi trực tuyến dành cho khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ nhanh, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Tiêu dùng thông minh 10:26

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái có những mẫu nào? Hãy cùng Kiến Sang - Đơn vị thiết kế nhà cấp 4 uy tín tìm hiểu trong bài viết sau.

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 00:09

LG Electronics (LG) vừa chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam.

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến

Chuyện của Sao 00:07

Gần 15 năm gắn bó với nghệ thuật, Nguyễn Đức Tuyến - nghệ danh MC Đức Tuyến - không còn giới hạn mình trong vai trò người dẫn chương trình.

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu dùng thông minh 18:33

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn bước vào ngành F&B

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:59

Dịch vụ setup quán cà phê đang trở thành giải pháp được nhiều chủ đầu tư lựa chọn để rút ngắn thời gian chuẩn bị và hạn chế rủi ro khi khởi nghiệp.

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Tiêu dùng thông minh 17:55

Bạn tìm nguồn cà phê hạt rang mộc chất lượng, hương vị rõ ràng, phù hợp nhiều phương pháp pha chế? Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ từng dòng cà phê phổ biến.

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Tiêu dùng thông minh 17:22

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu các tiêu chí đánh giá và gợi ý địa chỉ cung cấp cà phê đáng tin cậy tại Đà Nẵng.

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:21

Máy xay cà phê là thiết bị mở đầu cho một ly cà phê ngon, vì độ đồng đều của bột xay ảnh hưởng rõ đến tốc độ chiết xuất và hương vị.

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

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In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

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Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

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MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

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Agoda: Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

25 tháng 6, 2026 | 19:01

Theo dữ liệu mới nhất của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đang tăng dần.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ nguồn khách Trung Quốc đã tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong số các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua.

Du khách Trung Quốc khám phá cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. Nguồn: Internet

Bảng xếp hạng được tổng hợp dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở từ 10 thị trường quốc tế lớn nhất, được thực hiện trên Agoda trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 31/5/ 2026, so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, toàn bộ thị trường top 10 đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng về lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam. Theo đó, bên cạnh Trung Quốc, thì Indonesia, Philippines, Thái Lan và Ba Lan hiện diện trong bảng top 5 thị trường tăng trưởng nhanh nhất.

Không chỉ có sự bứt phá từ thị trường Trung Quốc, Việt Nam đang chứng minh sức hút toàn diện đối với dòng khách quốc tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố như đô thị hiện đại, trải nghiệm văn hóa đa dạng cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, từ núi rừng đến biển đảo, giúp đất nước hình chữ S chinh phục cảm tình của cả du khách trong khu vực lẫn toàn cầu.

Mức độ quan tâm từ du khách Đông Nam Á cũng tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tìm kiếm trong 5 tháng đầu năm 2026 từ Indonesia tăng 86%, tiếp theo là Philippines với 82% và Thái Lan theo sau với 65%. Việc có đến ba quốc gia Đông Nam Á lọt vào top 5, cùng sự góp mặt của Myanmar và Malaysia trong top 10, cho thấy Việt Nam đang trở thành "tọa độ vàng" trong khu vực nhờ vị trí địa lý đầy tiềm năng, dễ tiếp cận. Những chuyến food-tour bản địa, hành trình khám phá di sản, trải nghiệm mua sắm ở các đô thị hay một kỳ nghỉ bên bờ biển đầy nắng chính là "thỏi nam châm" tạo sức hút khó cưỡng đối với du khách láng giềng.

Tại hầu hết các thị trường quốc tế, Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM vẫn vững vàng giữ vị trí top 3 những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Vốn là những cửa ngõ du lịch lớn của Việt Nam, mỗi thành phố lại mở ra một lăng kính riêng biệt, chiêu đãi du khách thế giới bằng những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên và nguồn năng lượng đô thị tràn trề sức sống.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda, chia sẻ: "Làn sóng tìm kiếm bùng nổ từ các thị trường quốc tế đã khẳng định sức hút toàn diện của Việt Nam đối với du khách trong khu vực lẫn toàn cầu. Sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ đô thị hiện đại, nền văn hóa lâu đời đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Việt Nam dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm du lịch khác nhau. Agoda đang trở thành cầu nối số thông minh, đồng hành cùng du khách trong hành trình khám phá Việt Nam với trải nghiệm liền mạch, trực quan cùng nhiều ưu đãi giá trị, từ đặt phòng, tìm chuyến bay đến trải nghiệm các hoạt động bản địa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết".

Với hơn 130.000 đường bay, hơn 6 triệu lựa chọn lưu trú, và 300.000 hoạt động, Agoda giúp du khách lên kế hoạch và kết hợp mọi yếu tố của hành trình chỉ trên một nền tảng duy nhất để có một chuyến du lịch đáng nhớ.

Song Hà

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

AloFlorist mang đến giải pháp đặt hoa tươi trực tuyến dành cho khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ nhanh, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Tiêu dùng thông minh 10:26

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái có những mẫu nào? Hãy cùng Kiến Sang - Đơn vị thiết kế nhà cấp 4 uy tín tìm hiểu trong bài viết sau.

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LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 00:09

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Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

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Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn bước vào ngành F&B

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

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Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

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