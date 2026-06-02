Mẫu nhí Phương Bình thần thái thu hút bởi phong cách đường phố

Dù tuổi đời còn rất nhỏ, cô bé đã khiến nhiều người bất ngờ bởi thần thái chuyên nghiệp, khả năng tạo dáng tự tin cùng phong cách biểu cảm cuốn hút trước ống kính.

Trong bộ ảnh mới, Phương Bình lựa chọn những trang phục mang hơi hướng street style hiện đại, năng động. Từng bước đi, ánh mắt và biểu cảm của cô bé đều toát lên sự tự tin và bản lĩnh, tạo nên sức hút đặc biệt. Nhiều người nhận xét rằng thần thái của mẫu nhí không hề thua kém các người mẫu chuyên nghiệp dù em mới chỉ theo học catwalk được khoảng hai tháng.

Sở hữu năng khiếu bẩm sinh cùng niềm đam mê thời trang, Nguyễn Phương Bình nhanh chóng bộc lộ khả năng trình diễn nổi bật. Dù chỉ mới bước những bước đầu tiên trên con đường người mẫu nhí, cô bé đã cho thấy tiềm năng phát triển đáng kỳ vọng trong tương lai.

Hiện tại, Nguyễn Phương Bình là học sinh lớp 3 của trường Tiểu học Nguyễn Thanh Đằng (TP HCM) Không chỉ chăm ngoan và đạt thành tích tốt trong học tập, em còn là một cháu ngoan Bác Hồ được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Bên cạnh việc học văn hóa tại trường, Phương Bình dành thời gian tham gia các lớp đào tạo kỹ năng catwalk, học cách tạo dáng, biểu cảm và rèn luyện phong thái sân khấu. Sự nghiêm túc trong quá trình học tập và luyện tập giúp cô bé ngày càng hoàn thiện kỹ năng trình diễn của mình.

Chia sẻ về ước mơ trong tương lai, mẫu nhí Nguyễn Phương Bình cho biết: "Em mong muốn sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai. Hiện tại em sẽ cố gắng học tập thật tốt và chăm chỉ rèn luyện kỹ năng catwalk để theo đuổi đam mê của mình".

Sở hữu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt tròn trong trẻo cùng chiều cao nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa, Phương Bình luôn tạo thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Nét đẹp hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ kết hợp cùng thần thái tự tin đã giúp cô bé trở thành gương mặt đầy triển vọng trong làng mẫu nhí.

Với sự nỗ lực không ngừng, tinh thần ham học hỏi và niềm đam mê dành cho thời trang, mẫu nhí Nguyễn Phương Bình được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng, ghi dấu ấn trên các sàn diễn và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ mẫu nhí tương lai.