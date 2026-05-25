Những "hạt giống" được ươm mầm từ truyền thống tri ân và trách nhiệm cộng đồng

Trong hành trình gần 20 năm bền bỉ thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thiện nguyện cộng đồng, Công ty Đồng Đội Việt Nam – tiền thân của Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư BĐS Đồng Đội Phú Quốc ngày nay – không chỉ để lại dấu ấn bởi những chương trình giàu giá trị nhân văn mà còn bởi sự tiếp nối đáng trân trọng của các thế hệ trẻ trưởng thành từ chính môi trường giàu truyền thống ấy.

Nhiều năm qua, các hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, chăm lo gia đình chính sách, đồng hành cùng cộng đồng đã trở thành nét văn hóa được duy trì xuyên suốt trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Điều đặc biệt là bên cạnh thế hệ đi trước, ngày càng có nhiều gương mặt trẻ tham gia, tiếp nối tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" bằng sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần cống hiến.

TS Dương Thanh Qui đại diện thế hệ trẻ đồng hành trong hành trình lan tỏa giá trị nhân văn và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Trong chương trình năm nay, sự xuất hiện của hai gương mặt trẻ tiêu biểu đã thu hút nhiều sự quan tâm bởi hình ảnh của một thế hệ kế thừa giàu tri thức và trách nhiệm xã hội. Đó là TS Dương Thanh Qui, hiện công tác tại Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng và Hồ Thiện Nhân, sinh viên khóa K2025 Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM.

Không chỉ đại diện cho lớp trẻ năng động, học tập và làm việc trong môi trường chuyên môn cao, cả hai còn được xem là những "hạt giống" được nuôi dưỡng từ nền tảng giáo dục truyền thống gia đình, tinh thần nhân văn mà doanh nghiệp luôn hướng tới trong suốt nhiều năm qua.

Nghệ nhân Hồ Thị Thanh Hương cùng các thành viên CLB tham gia hoạt động

Theo chia sẻ từ những người tham gia chương trình, việc để thế hệ trẻ trực tiếp đồng hành trong các hoạt động cộng đồng không đơn thuần là trải nghiệm thực tế mà còn là cách giáo dục bằng hành động, giúp các bạn hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với xã hội.

Sinh viên Hồ Thiện Nhân đại diện thế hệ trẻ đồng hành trong hành trình lan tỏa giá trị nhân văn và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Hình ảnh những người trẻ tận tay trao quà, ân cần thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng hay lặng lẽ tham gia công tác chuẩn bị cho chương trình đã tạo nên nhiều cảm xúc đẹp. Đó cũng là minh chứng cho sự chuyển giao những giá trị tốt đẹp giữa các thế hệ – nơi lòng biết ơn, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng được tiếp nối một cách tự nhiên và bền vững.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ

Nghệ nhân Hồ Thị Thanh Hương cho biết điều đáng quý nhất trong hành trình thiện nguyện nhiều năm qua không chỉ nằm ở những phần quà được trao đi mà còn ở việc góp phần nuôi dưỡng tinh thần sống đẹp cho thế hệ trẻ. "Khi các bạn trẻ trực tiếp tham gia các hoạt động tri ân, các em sẽ cảm nhận được giá trị của lòng biết ơn, của sự sẻ chia và hiểu rằng trách nhiệm với cộng đồng luôn cần được tiếp nối qua nhiều thế hệ", bà chia sẻ.

Tiếp nối hành trình tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, từ ngày 22 đến 24-7-2026, Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư BĐS Đồng Đội Phú Quốc sẽ tổ chức chương trình thăm hỏi và trao tặng quà cho 32 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Cà Mau. Trước đó, trong hai ngày 10 và 11-6-2026, doanh nghiệp cũng phối hợp cùng CLB Kết Nối Yêu Thương triển khai các hoạt động thiện nguyện, trao quà tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, tiếp tục lan tỏa tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" và những giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều thay đổi, việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Và chính sự xuất hiện của những gương mặt trẻ tiêu biểu trong các hoạt động cộng đồng đã mang đến một hình ảnh mới mẻ, tích cực về thế hệ kế thừa – những người không chỉ được trang bị tri thức mà còn được nuôi dưỡng bằng lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với xã hội.