Nữ bác sĩ mang tư duy y khoa quốc tế xây dựng bệnh viện thẩm mỹ theo chuẩn an toàn

Từ môi trường y khoa quốc tế khắc nghiệt đến hành trình trở về Việt Nam

Trong ngành thẩm mỹ, lĩnh vực thường gắn với sự hào nhoáng và những cuộc chạy đua về xu hướng làm đẹp, hình ảnh bác sĩ Annie Nguyễn (Nguyễn Thị Kim Tuyết), Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ ASIA SAIGON, lại mang đến một cảm giác khá khác biệt. Không hàng hiệu, không phô trương, nữ bác sĩ thường xuất hiện với phong cách giản dị và cách nói chuyện điềm tĩnh.

Ít ai biết phía sau vẻ ngoài giản dị ấy là một người phụ nữ từng được đào tạo trong môi trường y khoa quốc tế khắc nghiệt với hai bằng thạc sĩ về chuyên khoa nội tim mạch và quản trị kinh doanh tại Australia. Chính nền tảng kép, vừa chuyên môn y khoa vừa kiến thức quản trị, đã tạo nên cách điều hành khá riêng của nữ bác sĩ trong lĩnh vực thẩm mỹ tại Việt Nam.

Gần một thập kỷ theo đuổi lĩnh vực thẩm mỹ, bác sĩ Annie Nguyễn cho rằng làm đẹp không chỉ là thay đổi diện mạo mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, cảm xúc và sự tự tin của con người. Vì thế, điều chị muốn xây dựng không đơn thuần là một cơ sở làm đẹp, mà là một bệnh viện vận hành theo tư duy y khoa thật sự, nơi mọi quy trình đều phải đặt trên nền tảng an toàn và trách nhiệm.

"Tôi luôn nghĩ làm đẹp không chỉ là thay đổi ngoại hình mà còn là chạm đến cảm xúc và sự tự tin của khách hàng. Vì vậy, ngay từ đầu tôi muốn ASIA SAIGON phải là một bệnh viện thẩm mỹ vận hành theo tư duy y khoa thật sự an toàn, bài bản và minh bạch", nữ bác sĩ chia sẻ.

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp tại Australia, bác sĩ Annie Nguyễn đứng trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Nhưng thay vì ở lại nước ngoài, chị quyết định trở về Việt Nam để theo đuổi lĩnh vực thẩm mỹ, một quyết định mà theo chị không chỉ xuất phát từ cơ hội nghề nghiệp mà còn là cảm giác trách nhiệm với quê hương.

Trong quá trình học tập và làm việc tại nước ngoài, nữ bác sĩ nhìn thấy rất rõ giá trị của tính chuẩn hóa trong y khoa: từ quy trình vận hành, kiểm soát rủi ro cho đến đạo đức nghề nghiệp. Điều đó khiến chị nhận ra khoảng trống khá lớn của thị trường thẩm mỹ Việt Nam thời điểm ấy, nơi nhu cầu làm đẹp tăng rất nhanh nhưng không phải cơ sở nào cũng đặt an toàn và chỉ định y khoa lên hàng đầu.

"Tôi nhìn thấy một khoảng trống khá lớn giữa nhu cầu làm đẹp rất cao của khách hàng và sự chuẩn hóa trong chuyên môn y khoa. Thị trường phát triển nhanh, nhưng không phải nơi nào cũng đặt an toàn, chỉ định đúng và quy trình hậu phẫu lên đúng vị trí của nó", chị nói.

Chính vì vậy, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò bác sĩ chuyên môn, bác sĩ Annie Nguyễn lựa chọn xây dựng một bệnh viện thẩm mỹ với mong muốn tạo ra một hệ thống vận hành đồng nhất theo chuẩn mực y khoa. Với chị, chỉ khi xây dựng được cả một tập thể cùng chung tư duy làm nghề tử tế thì những giá trị chuyên môn mới có thể tồn tại bền vững.

Chị thừa nhận việc đặt tiêu chí an toàn lên trước đôi khi khiến bệnh viện mất khách, nhất là trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh về "đẹp nhanh, giá rẻ". Nhưng với bác sĩ Annie Nguyễn, việc từ chối một ca phẫu thuật chưa đủ chỉ định vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc đánh đổi sự an toàn của khách hàng.

"Làm đẹp nhanh, giá rẻ có thể hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng y khoa không thể vận hành bằng sự hấp dẫn nhất thời. Một bệnh viện muốn đi đường dài phải dám nói 'không' khi cần", bác sĩ Annie Nguyễn chia sẻ.

Điều hành bệnh viện bằng sự kỷ luật và văn hóa tử tế

Trong câu chuyện về quản trị bệnh viện, bác sĩ Annie Nguyễn nhiều lần nhắc đến hai chữ "con người". Với chị, máy móc hay công nghệ có thể đầu tư bằng tiền, nhưng xây dựng được một đội ngũ cùng chung hệ giá trị mới là điều khó nhất.

"Điều khó nhất vẫn là con người. Để xây dựng một đội ngũ cùng chung tư duy làm nghề tử tế cần rất nhiều thời gian", chị nói.

Có lẽ vì xuất thân là bác sĩ nên cách quản trị của bác sĩ Annie Nguyễn không mang màu sắc quá "doanh nhân", mà thiên về xây dựng văn hóa nội bộ. Chị muốn nhân viên hiểu rằng họ đang chăm sóc con người chứ không phải "xử lý khách hàng".

Trong bệnh viện, nữ bác sĩ nổi tiếng là người cực kỳ chỉn chu và khó tính trong phòng mổ. Nếu ngoài đời chị nhẹ nhàng, gần gũi thì khi bước vào môi trường chuyên môn, mọi quy trình đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Với bác sĩ Annie Nguyễn, sự "khó tính" ấy không đến từ cá tính cá nhân mà từ trách nhiệm nghề nghiệp.

"Chỉ một chi tiết nhỏ bị bỏ qua cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của bệnh nhân. Nếu gọi đó là khó tính, tôi chấp nhận. Vì trong phòng mổ, sự khó tính đôi khi chính là một hình thức của lòng nhân ái", chị nói.

Không chỉ đặt ra những nguyên tắc nghiêm ngặt trong chuyên môn, bác sĩ Annie Nguyễn còn chú trọng xây dựng văn hóa minh bạch trong bệnh viện. Theo chị, khi xảy ra biến chứng hoặc sự cố y khoa, điều quan trọng nhất là không né tránh trách nhiệm.

"Cách mình xử lý một sự cố sẽ nói lên văn hóa và bản lĩnh của cả một bệnh viện", nữ bác sĩ bày tỏ.

Trong bối cảnh ngành thẩm mỹ liên tục xuất hiện những xu hướng mới trên mạng xã hội, bác sĩ Annie Nguyễn cho biết chị luôn khuyến khích đội ngũ cập nhật công nghệ nhưng phải dựa trên nền tảng khoa học và hiệu quả thực tế. Không phải xu hướng nào cũng phù hợp với khách hàng Việt Nam hoặc đủ an toàn để ứng dụng rộng rãi.

Điều nữ bác sĩ theo đuổi không phải sự hào nhoáng bề ngoài, mà là giá trị bền vững của nghề y. Có lẽ cũng vì vậy mà giữa một ngành nghề vốn nhiều cạnh tranh và áp lực doanh thu, chị vẫn giữ cho mình lối sống khá giản dị.

"Tôi làm trong ngành thẩm mỹ, hiểu rất rõ cái đẹp có sức mạnh như thế nào, nhưng tôi cũng hiểu cái đẹp bền vững nhất vẫn là sự tử tế, tri thức và cách mình đối đãi với người khác", bác sĩ Annie Nguyễn chia sẻ.

Sau gần một thập kỷ điều hành bệnh viện, điều khiến nữ bác sĩ tự hào nhất không phải là quy mô hay doanh thu, mà là việc xây dựng được một tập thể cùng tin vào giá trị an toàn và sự tử tế trong nghề. Với chị, một bệnh viện không thể đứng vững nhờ một cá nhân, mà được tạo nên từ rất nhiều con người âm thầm làm đúng phần việc của mình mỗi ngày.

Giữa thị trường thẩm mỹ ngày càng cạnh tranh, cách điều hành của bác sĩ Annie Nguyễn có thể không phải con đường nhanh nhất, nhưng lại là hướng đi mà nữ bác sĩ tin sẽ giúp một bệnh viện tồn tại lâu dài: lấy chuyên môn làm nền tảng, lấy sự an toàn làm nguyên tắc và lấy niềm tin của khách hàng làm giá trị cốt lõi.