"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

Ngày 13-5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Cục QLKCB), Bộ Y tế và Công ty TNHH Novartis Việt Nam chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chương trình tăng cường công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân giai đoạn 2026-2030.

Theo biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa hai bên sẽ tập trung triển khai bốn nhóm hoạt động trọng tâm: Hỗ trợ trao đổi khoa học và xây dựng hướng dẫn chuyên môn; Tăng cường năng lực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Thúc đẩy công nghệ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Theo dõi và đánh giá tác động.

Kể từ khi ra mắt năm 2012, chương trình "Cùng sống khỏe" đã ghi nhận những kết quả tích cực. Chương trình đã được triển khai tại 36 tỉnh, thành phố (trước khi sáp nhập), cung cấp các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cho hơn 2 triệu người dân trong cộng đồng, góp phần tăng cường năng lực chuyên môn trong quản lý bệnh không lây nhiễm tại gần 400 trạm y tế xã/phường. Đồng thời ghi nhận những cải thiện đáng kể về tỷ lệ đạt mục tiêu điều trị tại các địa bàn triển khai trong giai đoạn 2024-2025, với tỉ lệ kiểm soát tăng huyết áp tăng từ 32% lên 67% và tỷ lệ kiểm soát đái tháo đường tăng từ 27% lên 79%.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jondy Syjuco, Giám đốc Quốc gia Novartis Việt Nam, nhấn mạnh: "Khoa học là cốt lõi của Novartis nhưng khoa học tạo ra giá trị khi thực sự đến được với từng người bệnh và cộng đồng. Thỏa thuận hợp tác mới này là cơ hội quý báu để chúng tôi tiếp tục học hỏi và chung tay cùng các đối tác tại Việt Nam với mong muốn được đồng hành sâu sát hơn nữa để cùng hướng đến các mục tiêu y tế quốc gia, góp phần xây dựng một nền y tế hiệu quả và toàn diện".