Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Chương trình nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trong công tác dự phòng bệnh não mô cầu xâm lấn - một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể gây tử vong nhanh chóng trong vòng 24 giờ nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hội thảo có sự góp mặt của PGS-TS-BS Cao Hữu Nghĩa, Trưởng Bộ môn Khoa học Y sinh, Viện Pasteur TPHCM; TS-BS Nguyễn An Nghĩa, Phó Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM; và TS. Raffaella Iantomasi, Bộ phận Y khoa, Công ty Pfizer. Chương trình thu hút hơn 800 y bác sĩ trong lĩnh vực dự phòng và lâm sàng tại Việt Nam.

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo

Bệnh não mô cầu xâm lấn do vi khuẩn Neisseria meningitidis, một tác nhân chỉ tồn tại ở người, gây ra. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể gây nhiễm trùng huyết và tổn thương não nghiêm trọng. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tỉ lệ tử vong có thể lên đến hơn 50%. Trong số các bệnh nhân sống sót, hơn 10% phải đối mặt với những di chứng nặng nề như mất thính lực, suy giảm nhận thức, động kinh hoặc tàn tật do hoại tử chi. Ngay cả khi được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, vẫn có 5–10% bệnh nhân tử vong, thường chỉ trong vòng 24–48 giờ sau khi khởi phát triệu chứng.

Các chuyên gia tại hội thảo nhận định rằng, với mức độ nguy hiểm, khả năng gây tử vong nhanh và nguy cơ để lại di chứng nặng nề, bệnh não mô cầu xâm lấn cần được chủ động phòng ngừa từ sớm.