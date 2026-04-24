Bệnh lupus ban đỏ được kiểm soát sớm, tỉ lệ biến chứng giảm

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" TPHCM.

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

Công ty Phúc Lộc Thọ khẳng định vị thế với thương hiệu KINGBEE và Phúc Lộc Thọ Honey – vừa được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026.

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm "Tết năm cùng" của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

"Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025" do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Bệnh lupus ban đỏ được kiểm soát sớm, tỉ lệ biến chứng giảm

24 tháng 4, 2026 | 14:01

Hội nghị “Kỷ nguyên mới trong điều trị lupus ban đỏ hệ thống – Cá thể hóa điều trị và hướng tới lui bệnh với Anifrolumab”.

Hội nghị do Hội Thấp khớp học Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội TPHCM.

Tại hội nghị, PGS-TS-BS Nguyễn Văn Đĩnh - Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng Vinmec Times City, cho hay lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh tự miễn, phổ biến nhất trong nhóm bệnh tự miễn và có thể ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan trong cơ thể. Bệnh thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới, đặc biệt trong độ tuổi sinh đẻ, thường khởi phát từ giai đoạn dậy thì và kéo dài trong suốt quá trình trưởng thành.

Một trong những gánh nặng lớn nhất của bệnh lupus ban đỏ là việc biểu hiện đa cơ quan nên rất khó chẩn đoán. Khi được chẩn đoán, nhiều trường hợp đã có tổn thương nội tạng và bệnh ở giai đoạn toàn phát. Ở giai đoạn sớm, triệu chứng thường mờ nhạt, lẻ tẻ nên dễ bị bỏ sót, bệnh nhân chưa được chẩn đoán.

Thứ hai, vì là bệnh lý đa cơ quan nên các bệnh nhân phải trải qua rất nhiều chuyên khoa khác nhau như cơ xương khớp, huyết học, thận, da liễu… mới được chẩn đoán. Theo một nghiên cứu tại Mỹ, trung bình bệnh nhân cần gặp khoảng 3-4 bác sĩ chuyên khoa và mất khoảng 3-4 năm mới được chẩn đoán chính xác.

Bệnh cũng gây gánh nặng lớn về kinh tế và xã hội, đặc biệt vì ảnh hưởng đến nhóm tuổi lao động và sinh sản: gánh nặng về mặt chuyên môn, gánh nặng về mặt kinh tế và gánh nặng về mặt xã hội.

Còn Giáo sư danh dự, TS-BS Yoshiya Tanaka, Bộ môn Điều trị Nhắm trúng đích Phân tử, Đại học Y tế Nghề nghiệp và Môi trường Nhật Bản, chia sẻ: "Liệu pháp sinh học điều trị lupus ban đỏ là một bước tiến quan trọng trong chiến lược cá thể hóa điều trị lupus, đặc biệt trong bối cảnh bệnh nhân châu Á, nơi có đặc điểm lâm sàng khác biệt,cơ chế tác động bằng cách chặn tín hiệu Interferon týp I, giúp kiểm soát hiệu quả hoạt động bệnh, giảm đợt bùng phát và hạn chế tổn thương nội tạng. Đây là cơ hội để chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu lui bệnh dài hạn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng ngàn bệnh nhân lupus tại Việt Nam và toàn cầu".

GS-TS-BS Richard Furie, Trưởng bộ phận Thấp khớp của Northwell Health, Hoa Kỳ, chia sẻ: "Trong điều trị lupus ban đỏ hệ thống, với bằng chứng lâm sàng vững chắc từ các chương trình thử nghiệm lâm sàng bản lề của liệu pháp sinh học, ví dụ như trong nghiên cứu TULIP, Anifrolumab cho thấy hiệu quả giảm hoạt động bệnh, giảm đợt bùng phát và giảm đáng kể việc phụ thuộc corticoid với hồ sơ an toàn phù hợp, một trong những thách thức lớn đối với bệnh nhân. Đây chính là giải pháp cá thể hóa điều trị, hướng tới mục tiêu lui bệnh bền vững, giúp bệnh nhân có thể sống tốt hơn, lâu hơn".

P.Thanh

