Bệnh lupus ban đỏ được kiểm soát sớm, tỉ lệ biến chứng giảm

Hội nghị do Hội Thấp khớp học Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội TPHCM.

Đại biểu tham gia hội thảo

Tại hội nghị, PGS-TS-BS Nguyễn Văn Đĩnh - Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng Vinmec Times City, cho hay lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh tự miễn, phổ biến nhất trong nhóm bệnh tự miễn và có thể ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan trong cơ thể. Bệnh thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới, đặc biệt trong độ tuổi sinh đẻ, thường khởi phát từ giai đoạn dậy thì và kéo dài trong suốt quá trình trưởng thành.

Một trong những gánh nặng lớn nhất của bệnh lupus ban đỏ là việc biểu hiện đa cơ quan nên rất khó chẩn đoán. Khi được chẩn đoán, nhiều trường hợp đã có tổn thương nội tạng và bệnh ở giai đoạn toàn phát. Ở giai đoạn sớm, triệu chứng thường mờ nhạt, lẻ tẻ nên dễ bị bỏ sót, bệnh nhân chưa được chẩn đoán.

Đại biểu tham gia hội thảo

Thứ hai, vì là bệnh lý đa cơ quan nên các bệnh nhân phải trải qua rất nhiều chuyên khoa khác nhau như cơ xương khớp, huyết học, thận, da liễu… mới được chẩn đoán. Theo một nghiên cứu tại Mỹ, trung bình bệnh nhân cần gặp khoảng 3-4 bác sĩ chuyên khoa và mất khoảng 3-4 năm mới được chẩn đoán chính xác.

Bệnh cũng gây gánh nặng lớn về kinh tế và xã hội, đặc biệt vì ảnh hưởng đến nhóm tuổi lao động và sinh sản: gánh nặng về mặt chuyên môn, gánh nặng về mặt kinh tế và gánh nặng về mặt xã hội.

Còn Giáo sư danh dự, TS-BS Yoshiya Tanaka, Bộ môn Điều trị Nhắm trúng đích Phân tử, Đại học Y tế Nghề nghiệp và Môi trường Nhật Bản, chia sẻ: "Liệu pháp sinh học điều trị lupus ban đỏ là một bước tiến quan trọng trong chiến lược cá thể hóa điều trị lupus, đặc biệt trong bối cảnh bệnh nhân châu Á, nơi có đặc điểm lâm sàng khác biệt,cơ chế tác động bằng cách chặn tín hiệu Interferon týp I, giúp kiểm soát hiệu quả hoạt động bệnh, giảm đợt bùng phát và hạn chế tổn thương nội tạng. Đây là cơ hội để chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu lui bệnh dài hạn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng ngàn bệnh nhân lupus tại Việt Nam và toàn cầu".

GS-TS-BS Richard Furie, Trưởng bộ phận Thấp khớp của Northwell Health, Hoa Kỳ, chia sẻ: "Trong điều trị lupus ban đỏ hệ thống, với bằng chứng lâm sàng vững chắc từ các chương trình thử nghiệm lâm sàng bản lề của liệu pháp sinh học, ví dụ như trong nghiên cứu TULIP, Anifrolumab cho thấy hiệu quả giảm hoạt động bệnh, giảm đợt bùng phát và giảm đáng kể việc phụ thuộc corticoid với hồ sơ an toàn phù hợp, một trong những thách thức lớn đối với bệnh nhân. Đây chính là giải pháp cá thể hóa điều trị, hướng tới mục tiêu lui bệnh bền vững, giúp bệnh nhân có thể sống tốt hơn, lâu hơn".