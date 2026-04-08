Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 22 do Sở Du lịch TPHCM tổ chức.



Chương trình hướng đến việc ghi nhận các địa điểm ẩm thực tiêu biểu góp phần làm nên bản sắc ẩm thực đặc trưng của thành phố, đồng thời quảng bá du lịch và trải nghiệm địa phương trên nền tảng số. Sự kiện là một phần của thỏa thuận hợp tác giữa Grab và Sở Du lịch TPHCM ký kết vào tháng 12-2025.





Grab Việt Nam vinh danh hàng loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam tiếp tục giữ quy mô đáng kể, với tổng giá trị giao dịch (GMV) năm 2025 ước tính khoảng 2,1 tỉ USD, theo báo cáo Momentum Works. Trong bối cảnh này, GrabFood vẫn duy trì vị thế là một trong những nền tảng có thị phần dẫn đầu thị trường, qua đó góp phần mở rộng khả năng tiếp cận ẩm thực địa phương đến người dùng và du khách.

Thông qua sáng kiến Quán “Trứ Danh”, các đối tác nhà hàng không chỉ được tôn vinh và quảng bá trong khuôn khổ sự kiện, mà còn được giới thiệu trong bộ sưu tập Quán “Trứ Danh” trên GrabFood, giúp tăng khả năng hiển thị và tiếp cận đông đảo người dùng.

Việc kết hợp giữa hoạt động tôn vinh trực tiếp và quảng bá trên nền tảng số thể hiện vai trò của GrabFood trong việc kết nối ẩm thực địa phương với nhu cầu thực tế của người dùng, qua đó hỗ trợ các đối tác nhà hàng thúc đẩy doanh thu và phát triển kinh doanh bền vững.

Danh sách 60 nhà hàng, quán ăn được lựa chọn thông qua quy trình sàng lọc nhiều bước, dựa trên dữ liệu từ nền tảng GrabFood và đánh giá thực tế. Các quán cần đáp ứng tiêu chí từ 4,5 sao trở lên với số lượng đánh giá đáng kể.

Đồng thời, các tiêu chí vận hành và trải nghiệm dịch vụ như chất lượng phục vụ, tiêu chuẩn vệ sinh và phản hồi từ cộng đồng cũng được cân nhắc và đánh giá nhằm đảm bảo tính khách quan và thực tiễn của danh sách vinh danh.

Các nhà hàng, quán ăn được vinh danh: Bánh Mì Huynh Hoa, Bánh Bèo Chén Bàu Bàng, Bánh Mì Thịt Bò Nướng Cô Lành, Sủi Cảo 162, Cơm Niêu Thiên Lý, Thế Giới Tàu Hũ, COCOCake - Bánh Bò Thốt Nốt Nướng, Star Maxx Milktea, Phong Trà - Tea & Coffee, Bánh Mì Chim Chạy…

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại doanh nghiệp, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Lễ trao giải Quán ‘Trứ Danh’ được Grab triển khai nhằm tôn vinh những nhà hàng, quán ăn đang góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc ẩm thực địa phương. Mỗi quán ăn được vinh danh không chỉ mang đến hương vị đặc trưng mà còn góp phần tạo nên sức hút riêng cho điểm đến TPHCM”.

Việc chương trình được triển khai trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TPHCM, cũng như nhận được sự hỗ trợ từ Sở Du lịch TPHCM đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị ẩm thực đặc trưng của thành phố.

Thông qua nền tảng công nghệ và hệ sinh thái, Grab mong muốn kết nối những trải nghiệm ẩm thực này đến gần hơn với người dân và du khách, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM và thúc đẩy phát triển du lịch trên nền tảng số.