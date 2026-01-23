Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Điểm đến 16:25

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Tiêu dùng thông minh 09:16

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 09:15

VISSAN chính thức công bố kế hoạch cung ứng hàng hóa với tổng ngân sách dự trữ hơn 530 tỉ đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Chuyện của Sao 22:02

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Điểm đến 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Điểm đến 10:53

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

Điểm đến 10:50

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình nhận giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình nhận giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025

Bản lĩnh sống 11:27

Vừa qua tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, doanh nhân, KOL Nguyễn Thị Y Bình được trao giải "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

VBI hợp tác với Con Cưng bảo vệ thế hệ tương lai

VBI hợp tác với Con Cưng bảo vệ thế hệ tương lai

Phụ nữ 08:31

(NLĐO)- VBI và Con Cưng sẽ phối hợp để phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm độc quyền, chuyên biệt, phù hợp dành riêng cho khách hàng của Con Cưng.

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú

Chuyện của Sao 20:22

NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng trong lễ vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025.

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khoẻ - Đẹp 18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Chuyện của Sao 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

23 tháng 1, 2026 | 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là một cú sốc lớn, khiến nhiều người như sụp đổ hoàn toàn niềm tin. Nhưng trong khoảnh khắc đầy tổn thương ấy, câu hỏi “Có nên tiếp tục hôn nhân hay không?” không chỉ là chuyện lý trí – mà còn là bài toán của con tim, giá trị gia đình và cả tương lai.

Người lạ bế đứa trẻ giống hệt chồng đến cửa, vợ chết lặng khi xem kết quả ADN

Trong hàng chục nghìn ca xét nghiệm ADN từng tiếp nhận, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội, không thể quên vụ việc hy hữu liên quan đến anh Trần Văn Hòa (tên đã được thay đổi), cư trú tại Hà Nội.

8h sáng một ngày đầu thu, vợ chồng anh Hòa – chị Lan đến trung tâm xét nghiệm với gương mặt căng thẳng. Người chồng bức xúc, yêu cầu gặp giám định viên để “ba mặt một lời”, cho rằng kết quả xét nghiệm vừa nhận được là sai sự thật.

Vài ngày trước đó, chị Lan bất ngờ tiếp một người phụ nữ lạ mặt dẫn theo bé trai chừng hai tuổi đến nhà. Điều khiến chị chết lặng là trẻ có gương mặt giống hệt chồng mình. Người phụ nữ không nói nhiều, chỉ bảo: "Đây là con anh Hòa", rồi nhanh chóng nhổ vài sợi tóc của bé bỏ vào tờ giấy, nhờ chị mang đi xét nghiệm huyết thống. Sau đó, người phụ nữ lạ đó bế con rời đi.

Chị Lan hoang mang đến mức đánh rơi túi tóc xuống đất. Đêm hôm đó, khi chồng ngủ, chị lặng lẽ nhổ ba sợi tóc của anh, mang đến Trung tâm Xét nghiệm ADN để làm rõ trắng đen. Vài ngày sau, kết quả khiến chị sững sờ: 99,99% xác suất quan hệ cha con giữa anh Hòa và đứa trẻ.

Chị đặt kết quả lên bàn làm việc của chồng, không nói một lời. Sáng hôm sau, anh Hòa – vẫn khăng khăng khẳng định mình không có “con riêng” – lập tức cùng vợ đến trung tâm đối chất. Anh cho rằng có nhầm lẫn nghiêm trọng, bởi "chắc chắn không có chuyện lén lút hay ngoại tình".

Mẫu tóc dễ thu thập và bảo quản nên thường được sử dụng trong xét nghiệm ADN.

Nghe vợ chồng anh trình bày, bà Nguyễn Thị Nga xác nhận kết quả xét nghiệm hoàn toàn chính xác, nhưng nêu ra khả năng ít ai nghĩ đến: người có mẫu gene trùng khớp có thể là anh em sinh đôi cùng trứng – những người có bộ gene giống nhau đến 100%.

Lúc này, anh Hòa chợt nhớ đến em trai song sinh tên Nam (đã đổi tên), đang sống và làm việc tại Quảng Ninh.

Ngay trong ngày, vợ chồng anh Hòa tức tốc tìm gặp Nam. Đứng trước mặt anh trai, Nam im lặng hồi lâu rồi thừa nhận: “Đúng, đó là con em”. Hơn một năm trước, Nam từng âm thầm làm xét nghiệm ADN và biết đứa bé là con mình, nhưng vì không muốn gắn bó với người phụ nữ kia nên anh chọn cách rời bỏ.

Câu chuyện tưởng chừng đổ vỡ lại kết thúc trong ấm áp. Hiểu rằng trẻ là cháu ruột, vợ chồng anh Hòa quyết định sẽ nhận nuôi bé, cho bé một gia đình đầy đủ tình thương.

Theo bà Nga, trường hợp này là minh chứng điển hình cho thấy sự phức tạp và cả những bất ngờ trong giám định huyết thống. “Anh em sinh đôi cùng trứng thường giống nhau như hai giọt nước, và có hệ gene giống đến 100%, nên xét nghiệm ADN thông thường sẽ không thể phân biệt họ”, bà giải thích.

Trước khi ra về, vợ chồng anh Hòa quay lại trung tâm để xin lỗi các giám định viên vì hành xử nóng nảy lúc đầu. Bà Nga chia sẻ, phản ứng cảm xúc mạnh khi đối diện với những sự thật gây sốc là điều dễ hiểu. Nhưng sau cùng, khoa học vẫn là công cụ để đi tìm sự thật và đôi khi, cũng là cơ hội để hàn gắn.

Vợ choáng váng khi bị chồng gọi là "con điên" với nhân tình

Dù đỉnh điểm nỗi đau là khi chị đọc được tin nhắn chồng gọi mình là "Con điên ấy mà, em đừng chấp" với nhân tình.

Vợ choáng váng khi bị chồng gọi là "con điên" với nhân tình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đó là bi kịch chung của nhiều gia đình đang "trình diễn" trên mạng xã hội: Bên ngoài là sự lãng mạn, ngọt ngào, bên trong là sự bội bạc, lạnh nhạt, đôi khi là vết bầm tím dưới lớp kem phấn. Đây là những cuộc hôn nhân "bề ngoài ngọt ngào, bên trong trống rỗng".

Sự ngụy biện của "chủ quyền" và cái tát trời giáng

Chị Mai Phương thừa nhận, mạng xã hội đã trở thành nơi chị dựng nên hình mẫu hạnh phúc mà bản thân khao khát. Tháng đôi lần, chị chia sẻ khoảnh khắc bên chồng con, dù thực tế hai người "cứ nhìn thấy nhau là cãi vã". "Đời thực không có thì tôi lên mạng bù đắp", chị Phương nói.

Nhưng chính "liều thuốc" này lại gây ra những tổn thương sâu sắc. Vì trót xây dựng hình tượng, chị không dám đối mặt với việc chồng ngoại tình. Mỗi khi thấy anh nhắn tin tán tỉnh người khác, chị lại đăng ảnh hai vợ chồng, gắn tên anh như một cách ngầm khẳng định "chủ quyền".

Nỗi đau lên đến đỉnh điểm khi chị đọc được tin nhắn cô nhân tình hỏi về việc anh vào bếp trong bài viết chị vừa đăng. Chồng chị đã an ủi nhân tình: "Con điên ấy mà, em đừng chấp!". "Câu đó như một cái tát trời giáng. Tôi vừa chán ghét chính mình, vừa căm thù chồng", chị Phương nói. Sau cú sốc này, chị Phương quyết định dừng "sống ảo". Chị không đăng gì nữa, cũng không nói chuyện với chồng. "Tôi chỉ đợi con lớn để kết thúc. Lúc đó, chắc bạn bè trên Facebook sẽ choáng váng vì sao tôi luôn kể anh ấy tốt thế, gia đình hạnh phúc thế mà lại ly hôn", chị nói.

Những vết bầm tím dưới lớp kem phấn và "vai diễn" suốt đời

Anh Đoàn Hùng (39 tuổi, Thanh Hóa) thường xuyên đăng ảnh gia đình đi ăn, đi du lịch lên mạng xã hội kèm những lời có cánh cho vợ. Phát biểu trong các buổi họp ở cơ quan vào ngày 8/3 hay 20/10, anh vẫn thường kể về những điều tốt đẹp mình làm cho vợ, khuyên cánh mày râu nên yêu thương, tôn vinh phụ nữ.

Nhưng chỉ hàng xóm cạnh nhà mới biết, hễ không ưng việc gì, anh đánh vợ bầm tím mặt. Chị Hạnh, vợ anh, thỉnh thoảng phải xin nghỉ ốm để lành vết bầm hoặc lấy lý do ngã xe để bao biện cho hành động của chồng. Kể về chồng với người xung quanh, chị Hạnh vẫn dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất, tỏ ra hạnh phúc khi sống cùng anh. Con gái 10 tuổi nhiều lần giục chị ly hôn, "đừng diễn nữa", nhưng chị không đủ dũng khí vì "sợ mọi người đàm tiếu".

Gần đây, chồng chị Hạnh đã lên vị trí mới nên càng muốn giữ gìn hình ảnh hơn. Anh không đánh lên mặt vợ nữa mà chuyển sang những chỗ khó phát hiện. Chị nói, luôn có cảm giác khinh bỉ mỗi khi chồng tỏ ra chăm sóc, yêu thương mình hay khuyên người khác về cách yêu chiều vợ, nhưng cũng "căm ghét chính mình vì hợp tác với anh ta trên sân khấu giả tạo đó".

Hiện tượng gia đình "hạnh phúc trên mạng" nhưng đầy mâu thuẫn trong đời thực không còn là điều xa lạ. Tiến sĩ Lã Linh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học Tâm lý - Giáo dục (Hà Nội), cho rằng, trong quan niệm truyền thống của người Á Đông, hôn nhân viên mãn được coi là một dạng thành công. "Người ta khoe hạnh phúc gia đình như một thứ tài sản, để khẳng định mình có cuộc sống đáng ngưỡng mộ".

Theo các chuyên gia tâm lý, "hạnh phúc chỉ tồn tại trên mạng" sẽ gia tăng khoảng cách cảm xúc, làm mất đi cơ hội đối thoại và hàn gắn. Nó tạo ra áp lực ngầm khi người trong cuộc phải cố gồng mình giữ hình ảnh trong khi lòng đầy bất an. Hệ lụy nguy hiểm hơn là tác động lên con trẻ: Khi cha mẹ thể hiện một hình ảnh khác xa đời thực, trẻ em sẽ mất niềm tin vào tính chân thực của các mối quan hệ và có thể học cách sống giả tạo thay vì chân thành.

Thay vì gồng lên để diễn vai hạnh phúc với người ngoài, các chuyên gia khuyên vợ chồng nên ngồi lại với nhau, tìm ra nguyên nhân rạn nứt để sửa chữa. Còn trong trường hợp không thể cứu vãn, nên rời bỏ mối quan hệ độc hại thay vì cố che đậy.

Khi lòng tin bị phản bội, nhiều người lựa chọn ra đi để tự bảo vệ mình. Nhưng cũng có người chọn ở lại, tin rằng hôn nhân xứng đáng có thêm một cơ hội. Vậy, điều gì mới là đúng trong một cuộc hôn nhân từng có bóng dáng của phản bội?

Ngoại tình, vết rạn của niềm tin và sự tôn trọng

Ngoại tình không chỉ là hành vi phản bội thể xác mà còn là sự phản bội cảm xúc, niềm tin và giá trị mà hai người từng xây dựng. Cảm giác đau đớn, giận dữ, tổn thương và mất mát là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người mô tả đó là cảm giác như bị đâm sau lưng bởi chính người mình tin tưởng nhất.

Tuy nhiên, phản bội đôi khi không xuất phát từ việc hết yêu, mà có thể từ những khoảng trống cảm xúc, sự thiếu chia sẻ hoặc mâu thuẫn âm ỉ trong hôn nhân mà cả hai chưa kịp nhận ra.

Ở lại hay ra đi, câu trả lời nằm ở nguyên nhân và thái độ

Không có công thức chung cho mọi cuộc hôn nhân bị phản bội. Quyết định nên tiếp tục hay chấm dứt phụ thuộc vào nguyên nhân ngoại tình và thái độ của người gây lỗi.

Nếu đó chỉ là một sai lầm nhất thời, người kia thật lòng nhận lỗi, thành tâm muốn sửa chữa và bạn vẫn còn tình cảm, thì cho họ một cơ hội có thể trở thành bước ngoặt giúp cả hai cùng trưởng thành và hiểu nhau hơn.

Nếu ngoại tình trở thành thói quen, thể hiện sự coi thường bằng việc lặp lại lỗi lầm, dối trá, đổ lỗi và không hề muốn thay đổi, thì tha thứ lúc này chỉ khiến bạn tiếp tục chịu tổn thương và đau khổ hơn.

Tha thứ không đồng nghĩa với quên lãng

Tha thứ là bước đầu tiên để bạn giải thoát mình khỏi vòng xoáy của oán hận, chứ không có nghĩa là xóa sạch ký ức đau buồn. Một cuộc hôn nhân có thể được hàn gắn nếu hai người dám đối mặt, cùng đi trị liệu tâm lý, học cách giao tiếp và xây dựng lại lòng tin từng chút một.

Ngược lại, nếu bạn chọn ra đi, đó không phải là thất bại. Đó là sự dũng cảm khi nhận ra rằng tình yêu và tôn trọng bản thân quan trọng hơn việc níu giữ một mối quan hệ đã mục ruỗng.

Khi nào nên kết thúc hôn nhân?

Hãy mạnh mẽ chấm dứt nếu:

Người kia không còn tình cảm, tiếp tục phản bội hoặc bạo lực.

Bạn không còn niềm tin và mọi nỗ lực đều vô nghĩa.

Cuộc hôn nhân khiến bạn mất đi chính mình, sống trong lo âu, kiểm soát hoặc tủi nhục.

Hôn nhân vốn là hành trình hai người cùng hướng về nhau. Nếu một người đã quay lưng, bạn không cần mãi đứng lại phía sau để chờ họ quay về.

Học cách yêu mình trước khi yêu lại

Dù quyết định thế nào, điều quan trọng nhất là chữa lành cho chính mình. Hãy tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, xây dựng lại lòng tự trọng và niềm tin.

Đừng vội bước vào một mối quan hệ mới khi vết thương cũ chưa lành. Bởi chỉ khi bạn yêu bản thân đủ nhiều, bạn mới có thể yêu ai đó bằng một trái tim không sợ hãi.

Có nên tiếp tục hôn nhân khi phát hiện ngoại tình hay không, không ai có thể trả lời thay bạn. Điều quan trọng là bạn hiểu rõ mình đang ở đâu, cần gì và có thể chịu đựng điều gì. Ở lại hay ra đi, hãy làm điều giúp bạn bình an và tự do nhất. Vì sau cùng, hạnh phúc không nằm ở việc có đôi, mà ở việc bạn có còn là chính mình trong cuộc hôn nhân ấy hay không.


NS (th)

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Tâm sự 15:01

Sau 15 năm chung sống và có hai con, cô vợ yêu người khác nhưng quyết không ly hôn; "Ly hôn hoa râm" chỉ những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng ngoài 50 tuổi; Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình qua một ứng dụng chạy bộ...

Món ngon

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

TÁM

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Điểm đến 16:25

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Tiêu dùng thông minh 09:16

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 09:15

VISSAN chính thức công bố kế hoạch cung ứng hàng hóa với tổng ngân sách dự trữ hơn 530 tỉ đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Chuyện của Sao 22:02

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Điểm đến 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Điểm đến 10:53

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

Điểm đến 10:50

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.