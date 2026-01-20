Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình nhận giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

08:31

(NLĐO)- VBI và Con Cưng sẽ phối hợp để phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm độc quyền, chuyên biệt, phù hợp dành riêng cho khách hàng của Con Cưng.

21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

20:22

NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng trong lễ vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025.

18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

13:50

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm, Tết Bính Ngọ 2026 MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

17:44

Tại Gulfood Dubai 2026, THABICO là doanh nghiệp Việt Nam chọn tham gia khu Hall Beverage – khu vực dành riêng cho các sản phẩm và giải pháp của ngành đồ uống.

17:42

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và quản lý bệnh thận tại Việt Nam".

21:25

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10-2025, HUAWEI WATCH GT 6 Series nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ người dùng.

21:24

Ngày 13-1, tiếp nối việc sát nhập ADK Global năm qua, Assembly công bố hoàn tất đổi tên toàn bộ các văn phòng của ADK Global tại khu vực châu Á thành Assembly.

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình nhận giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025

20 tháng 1, 2026 | 11:27

Vừa qua tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, doanh nhân, KOL Nguyễn Thị Y Bình được trao giải "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

 Giải thưởng do Tạp chí Phụ Nữ Mới - cơ quan ngôn luận của Hội Nữ Trí thức Việt Nam tổ chức, nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Doanh nhân KOL: Nguyễn Thị Y Bình nhận giải thưởng “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm - Ảnh 1.

Doanh nhân Y Bình hội ngộ NSND Trịnh Kim Chi cũng là người nhận giải cùng trong đêm Gala.

Tại buổi lễ trang trọng, giải thưởng đã được Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy và Tổng Biên tập tạp chí Phụ Nữ Mới Chu Thị Thu Hằng trao cho doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình, như một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình cống hiến bền bỉ và thầm lặng của chị trong các hoạt động thiện nguyện, xã hội.

Doanh nhân KOL: Nguyễn Thị Y Bình nhận giải thưởng “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm - Ảnh 2.

Được biết đến rộng rãi với vai trò KOL trong lĩnh vực ẩm thực trên nền tảng TikTok, Y Bình là hình mẫu của người trẻ vừa thành công trong sự nghiệp, vừa tận tâm với cộng đồng. Từ những ngày đầu xây dựng kênh nội dung, chị đã lựa chọn lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ kiến thức hữu ích và truyền cảm hứng nhân ái đến đông đảo người theo dõi. Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nội dung, Y Bình còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như quyên góp quà cho người nghèo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng các chiến dịch cứu trợ đồng bào vùng thiên tai.

Doanh nhân KOL: Nguyễn Thị Y Bình nhận giải thưởng “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm - Ảnh 3.

Song song với vai trò nhà sáng tạo nội dung, Nguyễn Thị Y Bình hiện là chủ cửa hàng điện thoại Bông Store, một mô hình kinh doanh được đầu tư bài bản, lấy uy tín và chất lượng làm nền tảng phát triển. Với nữ doanh nhân trẻ, kinh doanh không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là phương tiện để lan tỏa những giá trị nhân văn, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Điểm nổi bật trong hành trình của Y Bình chính là tinh thần trách nhiệm xã hội bền bỉ. Cùng chồng là anh Trần Thịnh, chị thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, trao quà cho bà con nghèo tại nhiều địa phương. Đặc biệt, trong các dịp Tết Trung thu, Tết cổ truyền, thông qua sự kết nối của chính quyền và các tổ chức từ thiện, vợ chồng Y Bình luôn là những mạnh thường quân tích cực, sẻ chia kịp thời với các hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nhân KOL: Nguyễn Thị Y Bình nhận giải thưởng “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm - Ảnh 4.

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình xúc động và hạnh phúc khi nhận giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025" không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Nguyễn Thị Y Bình, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về trách nhiệm xã hội của người trẻ trong thời đại số – nơi thành công luôn song hành cùng lòng nhân ái và sự sẻ chia.

P.Nguyễn

