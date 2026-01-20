Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình nhận giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025

Giải thưởng do Tạp chí Phụ Nữ Mới - cơ quan ngôn luận của Hội Nữ Trí thức Việt Nam tổ chức, nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Doanh nhân Y Bình hội ngộ NSND Trịnh Kim Chi cũng là người nhận giải cùng trong đêm Gala.

Tại buổi lễ trang trọng, giải thưởng đã được Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy và Tổng Biên tập tạp chí Phụ Nữ Mới Chu Thị Thu Hằng trao cho doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình, như một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình cống hiến bền bỉ và thầm lặng của chị trong các hoạt động thiện nguyện, xã hội.

Được biết đến rộng rãi với vai trò KOL trong lĩnh vực ẩm thực trên nền tảng TikTok, Y Bình là hình mẫu của người trẻ vừa thành công trong sự nghiệp, vừa tận tâm với cộng đồng. Từ những ngày đầu xây dựng kênh nội dung, chị đã lựa chọn lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ kiến thức hữu ích và truyền cảm hứng nhân ái đến đông đảo người theo dõi. Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nội dung, Y Bình còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như quyên góp quà cho người nghèo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng các chiến dịch cứu trợ đồng bào vùng thiên tai.

Song song với vai trò nhà sáng tạo nội dung, Nguyễn Thị Y Bình hiện là chủ cửa hàng điện thoại Bông Store, một mô hình kinh doanh được đầu tư bài bản, lấy uy tín và chất lượng làm nền tảng phát triển. Với nữ doanh nhân trẻ, kinh doanh không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là phương tiện để lan tỏa những giá trị nhân văn, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Điểm nổi bật trong hành trình của Y Bình chính là tinh thần trách nhiệm xã hội bền bỉ. Cùng chồng là anh Trần Thịnh, chị thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, trao quà cho bà con nghèo tại nhiều địa phương. Đặc biệt, trong các dịp Tết Trung thu, Tết cổ truyền, thông qua sự kết nối của chính quyền và các tổ chức từ thiện, vợ chồng Y Bình luôn là những mạnh thường quân tích cực, sẻ chia kịp thời với các hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình xúc động và hạnh phúc khi nhận giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025" không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Nguyễn Thị Y Bình, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về trách nhiệm xã hội của người trẻ trong thời đại số – nơi thành công luôn song hành cùng lòng nhân ái và sự sẻ chia.