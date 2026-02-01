Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu chọn đồng hành cùng ThS-BS Lê Viết Trí từ chương trình phẫu thuật nhân đạo “Vì sống là sẻ chia”, bồi đắp những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

LG Electronics Việt Nam (LG) khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED tại Việt Nam, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị trong năm 2025.

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết - Himalaya: The Pure Land”, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hoá - con người Himalaya.

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

1 tháng 2, 2026 | 11:19

1 tháng 2, 2026 | 11:19

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lan tỏa yêu thương mà nữ doanh nhân đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025 - Ảnh 1.

Tại lễ vinh danh, doanh nhân Trần Thị Quý xuất hiện trong chiếc áo vest màu hồng rực rỡ, mang đến hình ảnh vừa ngọt ngào vừa tràn đầy năng lượng. Cô tự tin bước lên sân khấu, đón nhận danh hiệu cao quý trong sự cổ vũ nồng nhiệt của quan khách và đồng nghiệp. Đại diện Ban Tổ chức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng Tổng Biên tập Tạp chí Phụ Nữ Mới đã trực tiếp trao tặng danh hiệu cho nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, doanh nhân Trần Thị Quý sớm bộc lộ sự năng động, nhạy bén với thương trường. Bằng tư duy chiến lược và bản lĩnh vững vàng, cô đã chèo lái con thuyền doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo dựng uy tín và chỗ đứng nhất định trên thị trường. Tuy nhiên, với chị, thành công trong kinh doanh không chỉ được đo bằng lợi nhuận mà còn nằm ở giá trị đóng góp cho xã hội.

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025 - Ảnh 2.

Ý thức rõ trách nhiệm cộng đồng của người làm kinh doanh, doanh nhân Trần Thị Quý đã dành một phần lợi nhuận cũng như kêu gọi sự chung tay của bạn bè, đối tác để thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Từ những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa cho đến việc trao quà, hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, yếu thế trên khắp mọi miền đất nước, chị đã âm thầm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" – truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Trên sân khấu trao giải, doanh nhân Trần Thị Quý xúc động bộc bạch: "Tôi đi làm từ thiện xuất phát từ cái tâm và sự yêu mến âm thầm của chính mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ được sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo và chính quyền. Thật sự, đêm nay tôi rất hạnh phúc và xúc động khi nhận giải thưởng này. Đây là nguồn động lực tiếp thêm năng lượng, truyền lửa để tôi tiếp tục thực hiện những công tác thiện nguyện – điều mà tôi luôn ao ước, với mong muốn có thật nhiều sức khỏe và điều kiện hơn nữa để đến với bà con nghèo, phần nào sưởi ấm những trái tim kém may mắn trong cuộc sống".

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025 - Ảnh 3.

Danh hiệu Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025 không chỉ là sự tôn vinh cá nhân doanh nhân Trần Thị Quý, mà còn là lời khẳng định cho những giá trị nhân văn bền vững mà chị đang lan tỏa. Hành trình thiện nguyện từ tâm của nữ doanh nhân chính là minh chứng sống động cho hình ảnh người doanh nhân hiện đại: bản lĩnh trong kinh doanh, giàu lòng nhân ái và luôn hướng về cộng đồng.

P.Nguyễn

