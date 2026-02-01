Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lan tỏa yêu thương mà nữ doanh nhân đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Tại lễ vinh danh, doanh nhân Trần Thị Quý xuất hiện trong chiếc áo vest màu hồng rực rỡ, mang đến hình ảnh vừa ngọt ngào vừa tràn đầy năng lượng. Cô tự tin bước lên sân khấu, đón nhận danh hiệu cao quý trong sự cổ vũ nồng nhiệt của quan khách và đồng nghiệp. Đại diện Ban Tổ chức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng Tổng Biên tập Tạp chí Phụ Nữ Mới đã trực tiếp trao tặng danh hiệu cho nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, doanh nhân Trần Thị Quý sớm bộc lộ sự năng động, nhạy bén với thương trường. Bằng tư duy chiến lược và bản lĩnh vững vàng, cô đã chèo lái con thuyền doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo dựng uy tín và chỗ đứng nhất định trên thị trường. Tuy nhiên, với chị, thành công trong kinh doanh không chỉ được đo bằng lợi nhuận mà còn nằm ở giá trị đóng góp cho xã hội.

Ý thức rõ trách nhiệm cộng đồng của người làm kinh doanh, doanh nhân Trần Thị Quý đã dành một phần lợi nhuận cũng như kêu gọi sự chung tay của bạn bè, đối tác để thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Từ những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa cho đến việc trao quà, hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, yếu thế trên khắp mọi miền đất nước, chị đã âm thầm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" – truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Trên sân khấu trao giải, doanh nhân Trần Thị Quý xúc động bộc bạch: "Tôi đi làm từ thiện xuất phát từ cái tâm và sự yêu mến âm thầm của chính mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ được sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo và chính quyền. Thật sự, đêm nay tôi rất hạnh phúc và xúc động khi nhận giải thưởng này. Đây là nguồn động lực tiếp thêm năng lượng, truyền lửa để tôi tiếp tục thực hiện những công tác thiện nguyện – điều mà tôi luôn ao ước, với mong muốn có thật nhiều sức khỏe và điều kiện hơn nữa để đến với bà con nghèo, phần nào sưởi ấm những trái tim kém may mắn trong cuộc sống".

Danh hiệu Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025 không chỉ là sự tôn vinh cá nhân doanh nhân Trần Thị Quý, mà còn là lời khẳng định cho những giá trị nhân văn bền vững mà chị đang lan tỏa. Hành trình thiện nguyện từ tâm của nữ doanh nhân chính là minh chứng sống động cho hình ảnh người doanh nhân hiện đại: bản lĩnh trong kinh doanh, giàu lòng nhân ái và luôn hướng về cộng đồng.