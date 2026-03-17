Ca sĩ Thạch Dũng lần đầu tổ chức liveshow "Mùa Xuân trên quê hương"

Với chủ đề "Mùa Xuân trên quê hương", đêm nhạc thu hút đông đảo khán giả yêu nhạc cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Sân khấu trở nên sôi động và ấm áp khi có sự hiện diện của danh ca Sơn Tuyền, "nữ hoàng nhân ái" Kim Thoa, đạo diễn – ca sĩ Thái Hoàng, cùng các nghệ sĩ như Hồng Quyên, Phạm Kỳ Anh. Đặc biệt, sự xuất hiện của á quân Ngôi sao nhạc Việt mùa đầu tiên – Tân Nguyễn cùng nhiều khách mời khác đã góp phần khẳng định sức hút của nam ca sĩ.

Xuất thân từ ngành luật, Thạch Dũng từng bước khẳng định mình khi giành giải nhất cuộc thi Tình ca Việt Nam 2025. Sau cuộc thi, anh nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình biểu diễn và giải trí. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa.

Chia sẻ về liveshow đầu tay, Thạch Dũng cho biết đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Anh cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của khán giả, đồng nghiệp, đồng thời mong nhận được sự cảm thông nếu chương trình còn những thiếu sót.

Trong đêm nhạc, danh ca Sơn Tuyền đã trình diễn phục vụ khán giả. Cô đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng fans yêu mến. Ngoài ra, với sự uyển chuyển, khẳng định tài năng âm nhạc, Thạch Dũng mang đến nhiều tiết mục đa dạng, từ trữ tình, quê hương đến những ca khúc ngợi ca đất nước. Với chất giọng ngọt ngào, nội lực, Thạch Dũng đã truyền tải trọn vẹn tình yêu quê hương qua từng giai điệu, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe.

Liveshow "Mùa xuân trên quê hương" khép lại trong không khí ấm áp, chan chứa tình đồng nghiệp và sự kết nối nghệ thuật, đánh dấu thành công rực rỡ cho lần ra mắt sân khấu riêng đầu tiên của Thạch Dũng. Đây được xem là bước khởi đầu đầy hứa hẹn cho hành trình phát triển lâu dài của nam ca sĩ trong làng nhạc Việt.