Grab Việt Nam nâng cấp ưu đãi và quyền lợi GrabBenefits cho đối tác tài xế

GrabBenefits phiên bản mới được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của các bác tài, hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm, giúp tối ưu thu nhập và tiếp thêm động lực để các bác tài yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.

Tùy theo hiệu quả hoạt động từng tháng của đối tác, quyền lợi GrabBenefits sẽ bao gồm:

Thưởng doanh thu: bác tài 2 bánh hạng bạch kim có thể nhận thưởng 4% doanh thu mỗi tháng và hạng vàng sẽ được thưởng 1% doanh thu mỗi tháng. Đặc quyền "nổ đơn" và tham gia Giờ vàng dành riêng cho các bác tài 2 bánh hạng bạch kim & vàng, tăng cơ hội có đơn liên tục, giảm thời gian chờ cuốc và tối ưu thời gian hoạt động. Thêm lượt sử dụng tính năng Điểm đến yêu thích: bác tài 2 bánh hạng bạch kim có 4 lượt/ngày, bác tài 2 bánh hạng vàng có 3 lượt/ngày để thoải mái chọn lộ trình về nhà hoặc khu vực lái xe yêu thích để thuận tiện lái xe.

Trong khi đó, tuỳ thuộc vào khu vực hoạt động, bác tài GrabCar (cả xe điện và xe xăng) hạng bạch kim có thể nhận thưởng lên đến 3% doanh thu, hạng vàng có thể nhận thưởng lên đến 1% doanh thu mỗi tháng.

Bên cạnh những quyền lợi này, bác tài xếp hạng trong GrabBenefits sẽ được ưu tiên trải nghiệm những sản phẩm, tính năng mới nhất từ Grab, có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và tham gia các chương trình ưu đãi đặc biệt.

Ngoài ra, bác tài còn nhận những ưu đãi thiết thực như ưu đãi sạc xe điện, bảo dưỡng xe, vệ sinh xe, ưu đãi các dòng dầu nhớt chuyên dụng… để giảm thiểu chi phí vận hành và hoạt động hiệu quả hơn.

Từ tháng 6-2026, GrabBenefits sẽ bổ sung thêm nhiều ưu đãi mới hấp dẫn và thiết thực để có thể giúp bác tài giảm chi phí vận hành, tăng thu nhập và hoạt động hiệu quả hơn.