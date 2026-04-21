Grab Việt Nam ra mắt tính năng Tiện ích xe điện

Với tính năng này, Grab trở thành một trong những nền tảng ứng dụng tiên phong cung cấp một sản phẩm tiện ích vượt trội, có khả năng tích hợp các hệ thống trạm sạc được phát triển bởi những nhà cung cấp khác nhau để các bác tài tìm kiếm trạm sạc, sạc và thanh toán - tất cả liền mạch chỉ trên một ứng dụng Grab Driver.

Tính năng Tiện ích xe điện khả dụng với đối tác tài xế đang sử dụng xe ô tô thuần điện hoặc hybrid trên toàn quốc, trước khi được nghiên cứu khả năng mở rộng cho các đối tác tài xế 2 bánh tại Việt Nam.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết: "Tiếp sau những hợp tác với các nhà sản xuất xe điện hàng đầu trong nước và quốc tế, các tổ chức tài chính và các nhà phát triển trạm sạc, việc ra mắt tính năng Tiện ích xe điện là bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi xanh của Grab. Không chỉ là giải pháp bền vững để giải quyết các rào cản mà đối tác tài xế sử dụng xe điện đang gặp phải, tính năng này còn có thể giúp họ trải nghiệm trạm sạc liền mạch, yên tâm vận hành và ổn định sinh kế".

Đối tác tài xế Grab có thể thực hiện các thao tác liên quan đến quá trình sạc một cách liền mạch ngay trên ứng dụng Grab Driver

Trong giai đoạn đầu, tính năng Tiện ích xe điện trên ứng dụng Grab Driver được cung cấp bởi Voltality, mạng lưới di chuyển điện tử liên thông hàng đầu Đông Nam Á. Voltality đã có kinh nghiệm xây dựng nền tảng kết nối hơn 20 nhà cung cấp trạm sạc với hơn 15.000 điểm sạc tại Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Ông Kristofer Jacek Soh, Tổng Giám đốc Voltality, chia sẻ: "Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện, trải nghiệm sạc pin cần phải đạt tới sự tiện lợi tương đương, thậm chí là vượt trội so với thói quen đổ xăng truyền thống. Việc mở rộng hạ tầng trạm sạc mới chỉ là điều kiện cần - yếu tố đủ chính là giúp tài xế dễ dàng tìm kiếm, định vị, điều hướng và sử dụng các trạm sạc một cách tối ưu nhất".

Bài toán trải nghiệm trạm sạc của đối tác tài xế đang dần được tháo gỡ nhờ tính năng Tiện ích Xe Điện

Nhân dịp ra mắt tính năng Tiện ích xe điện, Grab và các đối tác vận hành trạm sạc sẽ mang đến nhiều ưu đãi đặc biệt cho đối tác tài xế Grab. Cụ thể, đối tác tài xế có thể được giảm giá lên tới 29% giá sạc khi sạc xe tại hệ thống trạm sạc Eboost và được giảm 25% giá sạc tại hệ thống trạm sạc do Charge+ phát triển.