Uniqlo công bố loạt ưu đãi trong Tuần lễ cảm ơn

Hoa hậu Hoàng Thanh Loan: Lãnh đạo bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình

Hoa hậu Hoàng Thanh Loan: Lãnh đạo bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình

Bản lĩnh sống 10:59

Năm 2026, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan dành thời gian nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị cho những cơ hội mới.

Garmin xây dựng hệ sinh thái chạy bộ thông minh qua Garmin Run Marathon Series 2026

Garmin xây dựng hệ sinh thái chạy bộ thông minh qua Garmin Run Marathon Series 2026

Khoẻ - Đẹp 10:37

Với hơn 8.500 VĐV dự kiến tham gia, Garmin Run Vietnam 2026 tiếp tục mang đến mùa giải giàu năng lượng cùng nhiều trải nghiệm mới cho cộng đồng runner.

GrabFood triển khai "Giải đấu quán đỉnh" giúp đối tác nhà hàng tăng doanh thu

GrabFood triển khai "Giải đấu quán đỉnh" giúp đối tác nhà hàng tăng doanh thu

Tiêu dùng thông minh 10:35

GrabFood tiếp tục chương trình "Giải đấu quán đỉnh" 2026, hỗ trợ nhà hàng, quán ăn thu hút thêm đơn hàng, gắn kết với khách và tăng doanh thu trên GrabFood.

Dòng tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 lựa chọn hàng đầu cho người dùng phổ thông

Dòng tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 lựa chọn hàng đầu cho người dùng phổ thông

Tiêu dùng thông minh 13:19

Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 ra mắt giữa năm 2026 là sản phẩm nổi bật trong phân khúc tầm trung, được tối ưu hóa cho người dùng phổ thông.

Vinaway Global ký kết với Nichiei Bussan đưa công nghệ y học phục vụ sức khỏe Việt

Vinaway Global ký kết với Nichiei Bussan đưa công nghệ y học phục vụ sức khỏe Việt

Điểm đến 11:19

Công ty Vinaway Global đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty Nichiei Asia – đại diện chính thức của Tập đoàn  Nichiei Bussan Nhật Bản.

Quạt hút bụi túi vải công nghiệp có thực sự làm giảm bụi trong nhà xưởng?

Quạt hút bụi túi vải công nghiệp có thực sự làm giảm bụi trong nhà xưởng?

Tiêu dùng thông minh 10:04

Quạt Phú Đạt Vượng sẽ giúp bạn nhìn đúng hiệu quả, hạn chế và cách chọn giải pháp tối ưu cho quạt hút bụi túi vải công nghiệp.

Hơn 1.500 chuyên gia dự Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc

Hơn 1.500 chuyên gia dự Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc

Khoẻ - Đẹp 08:00

Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 quy tụ hơn 1.500 chuyên gia, cập nhật xu hướng đa liệu pháp và cá thể hóa điều trị.

Agoda tiết lộ những điểm đến mới nổi đang hút khách Việt dịp hè này

Agoda tiết lộ những điểm đến mới nổi đang hút khách Việt dịp hè này

Điểm đến 19:35

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến “mới nổi” đang được du khách Việt quan tâm trong mùa du lịch hè năm nay.

Grab mở rộng thử nghiệm dịch vụ GrabCar thú cưng

Grab mở rộng thử nghiệm dịch vụ GrabCar thú cưng

Khoẻ - Đẹp 19:34

Sau thời gian thử nghiệm tại TPHCM và nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, Grab Việt Nam đã triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabCar thú cưng tại Hà Nội.

Ngọc Hân: Câu chuyện kinh doanh bằng nghị lực của cô gái nghèo miền Tây

Ngọc Hân: Câu chuyện kinh doanh bằng nghị lực của cô gái nghèo miền Tây

Bản lĩnh sống 14:59

Câu chuyện lập nghiệp của nữ doanh nhân trẻ Ngọc Hân là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ bởi tinh thần vượt khó, sự nhạy bén và ý chí không ngừng vươn lên.

Asia Artpiad Committee trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam

Asia Artpiad Committee trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam

Điểm đến 14:13

Tổ chức Asia Artpiad Committee (AAC) trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam, bước ngoặt quan trọng của hành trình kết nối nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo châu Á.

Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

Điểm đến 12:58

Báo cáo mới của Mastercard và CrescentRating dự đoán lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030.

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026

Khoẻ - Đẹp 11:57

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI được vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026 với hạng mục “Dịch vụ y tế nhãn khoa chất lượng tốt nhất Việt Nam 2026”.

Nữ bác sĩ mang tư duy y khoa quốc tế xây dựng bệnh viện thẩm mỹ theo chuẩn an toàn

Nữ bác sĩ mang tư duy y khoa quốc tế xây dựng bệnh viện thẩm mỹ theo chuẩn an toàn

Khoẻ - Đẹp 14:53

Được đào tạo trong môi trường y khoa quốc tế, bác sĩ Annie Nguyễn chọn về Việt Nam xây dựng một bệnh viện thẩm mỹ vận hành theo tư duy y khoa bài bản.

TOTO Bán Lẻ Tại Kho cung cấp bồn cầu chính hãng tại Việt Nam

TOTO Bán Lẻ Tại Kho cung cấp bồn cầu chính hãng tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:01

TOTO Bán Lẻ Tại Kho đang trở thành địa chỉ cung cấp bồn cầu chính hãng được nhiều khách hàng tin tưởng tại Việt Nam.

Vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Tiêu dùng thông minh 12:18

Sự liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi để kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Tiêu dùng thông minh 12:17

Năm 2026 là cột mốc đáng chú ý với Carlsberg Việt Nam khi được vinh danh bởi cả cơ quan quản lý trong nước và các tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế.

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Tiêu dùng thông minh 15:04

Khi nhu cầu quà biếu ngày càng chú trọng đến tính cá nhân hóa và giá trị tinh thần, nhiều người đã lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết thay vì mua sẵn.

Giang Uyên: Nữ idol livestream xây dựng cộng đồng văn minh, mang yêu thương đến bà con vùng cao

Giang Uyên: Nữ idol livestream xây dựng cộng đồng văn minh, mang yêu thương đến bà con vùng cao

Bản lĩnh sống 18:01

Giang Uyên (Uyên Bê) không chỉ xây dựng một sự nghiệp rạng rỡ bằng nội lực của bản thân, mà còn dùng chính sức ảnh hưởng ấy để sưởi ấm những mảnh đời gian khó.

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

Khoẻ - Đẹp 17:59

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Công ty TNHH Novartis Việt Nam triển khai Chương trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân (2026-2030).

Uniqlo công bố loạt ưu đãi trong Tuần lễ cảm ơn

22 tháng 5, 2026 | 10:36

Uniqlo, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, chính thức khởi động Tuần lễ cảm ơn (Kanshasai).

Với thông điệp "Cảm ơn Việt Nam - Luôn vẹn tin yêu", chương trình triển khai tại tại toàn bộ 31 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến từ ngày 22-05 đến hết ngày 28-5. Đây là dịp để Uniqlo gửi lời tri ân sâu sắc đến các khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi mua sắm, đồng thời hiện thực hóa các cam kết đóng góp dài hạn cho cộng đồng.

Uniqlo công bố loạt ưu đãi trong Tuần lễ cảm ơn - Ảnh 1.

Các em học sinh Trường Tiểu học Hòa Minh sử dụng nước từ hệ thống thu trữ, lọc nước uống do UNIQLO tài trợ

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam, khẳng định Tuần lễ cảm ơn là minh chứng cho tinh thần tri ân sâu sắc, chân thành Uniqlo gửi đến hàng triệu khách hàng Việt.

"Sự tin yêu của mỗi khách hàng là nền tảng vững chắc nhất tạo nên thành công của chúng tôi ngày hôm nay. Hướng đến tương lai, Uniqlo cam kết không ngừng đổi mới để mang đến những thiết kế LifeWear ưu việt cùng trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực. Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng và mục tiêu phát triển bền vững làm trọng tâm, qua đó khẳng định cam kết gắn bó dài lâu với đất nước và con người Việt Nam" - ông Akiyama Naoki nói.

Tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ nước sạch tại tỉnh Vĩnh Long

Dịp này, đại diện Uniqlo đã cập nhật giai đoạn 4 của dự án "Hỗ trợ nước sạch", phối hợp với Công ty TNHH Mấp Mé và Trường ĐH Trà Vinh nhằm lắp đặt Hệ thống thu trữ, lọc nước uống với tổng dung tích 20.000 lít nước và Hệ thống xử lý nước thải bằng đất ngập nước (eco-wetland) tại Trường Tiểu học Hòa Minh, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Uniqlo công bố loạt ưu đãi trong Tuần lễ cảm ơn - Ảnh 2.

Đại diện UNIQLO và các khách mời trong sự kiện khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn

Cách trung tâm khoảng 30km, dải cù lao Hòa Minh - Long Hòa hiện có hơn 8 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Với 2 hệ thống do Uniqlo hỗ trợ, 540 giáo viên và học sinh của trường đã có đủ nước sạch để uống và sử dụng trong mùa khô, đồng thời tái sử dụng nguồn nước thải sau xử lý để tưới cây, chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên trường, góp phần cải thiện tình trạng vệ sinh trong môi trường học đường.

Khánh thành thêm các công trình giáo dục tại Lào Cai, Cao Bằng

Vào ngày 15 và 16-5, Uniqlo cùng Quỹ Hy vọng cũng đã khánh thành, bàn giao các phòng học và công trình phụ trợ tại 2 điểm trường mới: điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai và điểm trường Nà Ó - Trường Mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng. Ngân sách thực hiện dự án này được trích từ một phần doanh thu Bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam.

Trong Tuần lễ cảm ơn lần này, Uniqlo công bố tiếp tục đóng góp một phần doanh thu của BST UT Mickey Mouse in Vietnam cho Quỹ Hy vọng để xây dựng thêm 2 điểm trường Mầm non Vành Khuyên và trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân tại xã Trà Vân, Thành phố Đà Nẵng.

Uniqlo công bố loạt ưu đãi trong Tuần lễ cảm ơn - Ảnh 3.

Trong dịp này, Uniqlo đã gửi tặng hơn 1.500 quần áo từ chương trình Re. Uniqlo cho các em học sinh và người dân tại 3 xã Hòa Minh (tỉnh Vĩnh Long), xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) và xã Quảng Lâm (tỉnh Cao Bằng).

Chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn

Tuần lễ cảm ơn mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm các sản phẩm LifeWear được yêu thích mùa Xuân/Hè 2026 với khuyến mãi giới hạn áp dụng tại tất cả cửa hàng.

Trong 3 ngày đầu tiên, từ 22 đến 24-5, khách hàng có hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.499.000 đồng sẽ nhận được quà tặng là 1 ly giữ nhiệt in họa tiết lấy cảm hứng từ BST UTme! "Những người tí hon trong văn hóa Việt". Từ ngày 22-2805, Uniqlo cũng triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB, áp dụng cho hóa đơn từ 3.000.000 đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

Nhân dịp này, Uniqlo cũng giới thiệu BST UTme! mới hợp tác cùng họa sĩ minh họa, tác giả sách Lương Linh, mang tên "Những người tí hon trong văn hóa Việt".

D.Nhi

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

GrabFood triển khai "Giải đấu quán đỉnh" giúp đối tác nhà hàng tăng doanh thu

GrabFood triển khai "Giải đấu quán đỉnh" giúp đối tác nhà hàng tăng doanh thu

Tiêu dùng thông minh 10:35

GrabFood tiếp tục chương trình "Giải đấu quán đỉnh" 2026, hỗ trợ nhà hàng, quán ăn thu hút thêm đơn hàng, gắn kết với khách và tăng doanh thu trên GrabFood.

Dòng tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 lựa chọn hàng đầu cho người dùng phổ thông

Dòng tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 lựa chọn hàng đầu cho người dùng phổ thông

Tiêu dùng thông minh 13:19

Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 ra mắt giữa năm 2026 là sản phẩm nổi bật trong phân khúc tầm trung, được tối ưu hóa cho người dùng phổ thông.

Quạt hút bụi túi vải công nghiệp có thực sự làm giảm bụi trong nhà xưởng?

Quạt hút bụi túi vải công nghiệp có thực sự làm giảm bụi trong nhà xưởng?

Tiêu dùng thông minh 10:04

Quạt Phú Đạt Vượng sẽ giúp bạn nhìn đúng hiệu quả, hạn chế và cách chọn giải pháp tối ưu cho quạt hút bụi túi vải công nghiệp.

TOTO Bán Lẻ Tại Kho cung cấp bồn cầu chính hãng tại Việt Nam

TOTO Bán Lẻ Tại Kho cung cấp bồn cầu chính hãng tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:01

TOTO Bán Lẻ Tại Kho đang trở thành địa chỉ cung cấp bồn cầu chính hãng được nhiều khách hàng tin tưởng tại Việt Nam.

Vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Tiêu dùng thông minh 12:18

Sự liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi để kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Tiêu dùng thông minh 12:17

Năm 2026 là cột mốc đáng chú ý với Carlsberg Việt Nam khi được vinh danh bởi cả cơ quan quản lý trong nước và các tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế.

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Tiêu dùng thông minh 15:04

Khi nhu cầu quà biếu ngày càng chú trọng đến tính cá nhân hóa và giá trị tinh thần, nhiều người đã lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết thay vì mua sẵn.

Món ngon

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Món ngon 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon 10:16

Thịt trâu, bò gác bếp Cao Bằng, lợn quay xứ Lạng, bánh trứng kiến của dân tộc Tày... là những món ngon độc đáo, lạ miệng thu hút du khách gần xa.

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Món ngon 10:48

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM.

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Món ngon 17:03

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Video 14:33

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.