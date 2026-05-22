Uniqlo công bố loạt ưu đãi trong Tuần lễ cảm ơn

Với thông điệp "Cảm ơn Việt Nam - Luôn vẹn tin yêu", chương trình triển khai tại tại toàn bộ 31 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến từ ngày 22-05 đến hết ngày 28-5. Đây là dịp để Uniqlo gửi lời tri ân sâu sắc đến các khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi mua sắm, đồng thời hiện thực hóa các cam kết đóng góp dài hạn cho cộng đồng.

Các em học sinh Trường Tiểu học Hòa Minh sử dụng nước từ hệ thống thu trữ, lọc nước uống do UNIQLO tài trợ

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam, khẳng định Tuần lễ cảm ơn là minh chứng cho tinh thần tri ân sâu sắc, chân thành Uniqlo gửi đến hàng triệu khách hàng Việt.

"Sự tin yêu của mỗi khách hàng là nền tảng vững chắc nhất tạo nên thành công của chúng tôi ngày hôm nay. Hướng đến tương lai, Uniqlo cam kết không ngừng đổi mới để mang đến những thiết kế LifeWear ưu việt cùng trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực. Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng và mục tiêu phát triển bền vững làm trọng tâm, qua đó khẳng định cam kết gắn bó dài lâu với đất nước và con người Việt Nam" - ông Akiyama Naoki nói.

Tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ nước sạch tại tỉnh Vĩnh Long

Dịp này, đại diện Uniqlo đã cập nhật giai đoạn 4 của dự án "Hỗ trợ nước sạch", phối hợp với Công ty TNHH Mấp Mé và Trường ĐH Trà Vinh nhằm lắp đặt Hệ thống thu trữ, lọc nước uống với tổng dung tích 20.000 lít nước và Hệ thống xử lý nước thải bằng đất ngập nước (eco-wetland) tại Trường Tiểu học Hòa Minh, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Đại diện UNIQLO và các khách mời trong sự kiện khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn

Cách trung tâm khoảng 30km, dải cù lao Hòa Minh - Long Hòa hiện có hơn 8 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Với 2 hệ thống do Uniqlo hỗ trợ, 540 giáo viên và học sinh của trường đã có đủ nước sạch để uống và sử dụng trong mùa khô, đồng thời tái sử dụng nguồn nước thải sau xử lý để tưới cây, chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên trường, góp phần cải thiện tình trạng vệ sinh trong môi trường học đường.

Khánh thành thêm các công trình giáo dục tại Lào Cai, Cao Bằng

Vào ngày 15 và 16-5, Uniqlo cùng Quỹ Hy vọng cũng đã khánh thành, bàn giao các phòng học và công trình phụ trợ tại 2 điểm trường mới: điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai và điểm trường Nà Ó - Trường Mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng. Ngân sách thực hiện dự án này được trích từ một phần doanh thu Bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam.

Trong Tuần lễ cảm ơn lần này, Uniqlo công bố tiếp tục đóng góp một phần doanh thu của BST UT Mickey Mouse in Vietnam cho Quỹ Hy vọng để xây dựng thêm 2 điểm trường Mầm non Vành Khuyên và trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân tại xã Trà Vân, Thành phố Đà Nẵng.

Trong dịp này, Uniqlo đã gửi tặng hơn 1.500 quần áo từ chương trình Re. Uniqlo cho các em học sinh và người dân tại 3 xã Hòa Minh (tỉnh Vĩnh Long), xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) và xã Quảng Lâm (tỉnh Cao Bằng).

Chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn

Tuần lễ cảm ơn mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm các sản phẩm LifeWear được yêu thích mùa Xuân/Hè 2026 với khuyến mãi giới hạn áp dụng tại tất cả cửa hàng.

Trong 3 ngày đầu tiên, từ 22 đến 24-5, khách hàng có hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.499.000 đồng sẽ nhận được quà tặng là 1 ly giữ nhiệt in họa tiết lấy cảm hứng từ BST UTme! "Những người tí hon trong văn hóa Việt". Từ ngày 22-2805, Uniqlo cũng triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB, áp dụng cho hóa đơn từ 3.000.000 đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

Nhân dịp này, Uniqlo cũng giới thiệu BST UTme! mới hợp tác cùng họa sĩ minh họa, tác giả sách Lương Linh, mang tên "Những người tí hon trong văn hóa Việt".