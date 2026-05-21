Dòng tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 lựa chọn hàng đầu cho người dùng phổ thông

21 tháng 5, 2026 | 13:19

Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 ra mắt giữa năm 2026 là sản phẩm nổi bật trong phân khúc tầm trung, được tối ưu hóa cho người dùng phổ thông.

Dòng tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 lựa chọn hàng đầu cho người dùng phổ thông

Giới thiệu tổng quan về Xiaomi Redmi Pad 2 9.7

Chiếc máy tính bảng Redmi Pad 2 9.7 mới của Xiaomi khẳng định vị thế vững chắc nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa mức giá cả phải chăng và những tính năng công nghệ hiện đại trong phân khúc phổ thông.

Triết lý thiết kế lần này của Xiaomi ưu tiên sự nhỏ gọn và linh hoạt, giúp Redmi Pad 2 trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho học sinh, sinh viên và người dùng cá nhân thường xuyên di chuyển, với đầy đủ khả năng phục vụ nhu cầu học tập và giải trí hàng ngày.

Thiết kế kim loại nguyên khối mỏng nhẹ vượt tầm giá

Dù giá tầm trung, Redmi Pad 2 vẫn được hoàn thiện bằng hợp kim nhôm nguyên khối, mang lại vẻ ngoài sang trọng và độ bền cao. Điểm nổi bật là thiết kế cực mỏng chỉ 7.4mm với trọng lượng chỉ từ 401–406g, rất tiện lợi để mang theo mỗi ngày.

Ưu điểm này giúp người dùng dễ dàng cầm nắm thiết bị bằng một tay khi đọc sách hoặc cất gọn vào balo mang theo khắp mọi nơi mà không hề cảm thấy vướng víu. Máy mang đến hai tùy chọn màu sắc thời thượng là Xám Graphite thanh lịch và Bạc trẻ trung, phù hợp với sở thích của nhiều đối tượng người dùng.

Màn hình 2K 120Hz: Trải nghiệm thị giác dẫn đầu phân khúc

Màn hình 9.7 inch độ phân giải 2K (2048 x 1280px) của Redmi Pad 2 vượt trội hẳn so với các tablet HD thông thường, cho hình ảnh sắc nét và rõ ràng. Tần số quét 120Hz mang lại cảm giác vuốt chạm mượt mà, không giật lag khi lướt web, đọc tài liệu hay chơi game.

Độ sáng tối đa 600 nits đảm bảo hiển thị tốt cả ngoài trời, trong khi chứng nhận TÜV Rheinland về giảm ánh sáng xanh giúp bảo vệ thị lực — đặc biệt phù hợp cho trẻ em học online dài giờ.

Hiệu năng ổn định với chip Snapdragon 6s Gen 2

Redmi Pad 2 9.7 4G được trang bị chip Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6nm, xung nhịp 2.9GHz), đạt khoảng 476.045 điểm AnTuTu — đủ mạnh để xử lý mượt mà các tác vụ văn phòng và học trực tuyến qua Zoom, Google Meet.

Máy chạy HyperOS 3 trên nền Android 16, giao diện nhẹ, hỗ trợ Circle to Search và kết nối liền mạch trong hệ sinh thái Xiaomi. RAM 4GB hoặc 6GB đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm hàng ngày, cộng thêm khe MicroSD cho phép mở rộng lưu trữ lên đến 2TB.

Thời lượng pin 7.600 mAh bền bỉ cả ngày dài

Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của máy là viên pin có mức dung lượng lớn đạt 7.600 mAh. Theo các bài kiểm tra thực tế, lượng pin này có thể duy trì hoạt động lên đến 1.7 ngày cho các tác vụ sử dụng hỗn hợp, hoặc cho phép người dùng xem video trực tuyến liên tục hơn 15 giờ đồng hồ.

Pin lớn giúp yên tâm sử dụng cả ngày không lo hết pin khi đến trường hay nơi làm việc. Máy hỗ trợ sạc nhanh 18W qua cổng USB Type-C, kèm theo củ sạc 15W trong hộp.

Có nên mua Xiaomi Redmi Pad 2 9.7?

Tổng hợp lại các ưu điểm, đây là một thiết bị hội tụ đủ những yếu tố mà người dùng phổ thông luôn tìm kiếm bao gồm một thiết kế kim loại sang trọng mỏng nhẹ, màn hình tần số quét 120Hz mượt mà sắc nét, thời lượng pin trâu và một mức giá thành cực kỳ hợp lý.

Nhìn chung, Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 là mẫu máy tính bảng vô cùng sáng giá, mang đến trải nghiệm sử dụng trọn vẹn và vượt trội so với kỳ vọng trong phân khúc phổ thông. Để sở hữu ngay sản phẩm chính hãng với mức giá hấp dẫn cùng loạt chính sách mua bán ưu đãi cực tốt, quý khách hàng hãy truy cập ngay website didongviet.vn hoặc liên hệ hotline 1800.6018 (miễn phí) để được hệ thống Di Động Việt tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

