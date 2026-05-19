Ngọc Hân: Câu chuyện kinh doanh bằng nghị lực của cô gái nghèo miền Tây

Tổ chức Asia Artpiad Committee (AAC) trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam, bước ngoặt quan trọng của hành trình kết nối nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo châu Á.

Báo cáo mới của Mastercard và CrescentRating dự đoán lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030.

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI được vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026 với hạng mục "Dịch vụ y tế nhãn khoa chất lượng tốt nhất Việt Nam 2026".

Được đào tạo trong môi trường y khoa quốc tế, bác sĩ Annie Nguyễn chọn về Việt Nam xây dựng một bệnh viện thẩm mỹ vận hành theo tư duy y khoa bài bản.

TOTO Bán Lẻ Tại Kho đang trở thành địa chỉ cung cấp bồn cầu chính hãng được nhiều khách hàng tin tưởng tại Việt Nam.

Sự liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi để kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2026 là cột mốc đáng chú ý với Carlsberg Việt Nam khi được vinh danh bởi cả cơ quan quản lý trong nước và các tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế.

Khi nhu cầu quà biếu ngày càng chú trọng đến tính cá nhân hóa và giá trị tinh thần, nhiều người đã lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết thay vì mua sẵn.

Giang Uyên (Uyên Bê) không chỉ xây dựng một sự nghiệp rạng rỡ bằng nội lực của bản thân, mà còn dùng chính sức ảnh hưởng ấy để sưởi ấm những mảnh đời gian khó.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Công ty TNHH Novartis Việt Nam triển khai Chương trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân (2026-2030).

Pfizer Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội - ĐH Y Dược TPHCM tổ chức Hội nghị "Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn".

Grab Việt Nam vừa triển khai chiến dịch "Quán Tốt Bụng" kéo dài đến hết ngày 15-6 để tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài Grab trên toàn quốc.

P/S giới thiệu báo cáo khoa học về vai trò của hệ vi sinh khoang miệng và ứng dụng công nghệ Microbiome trong dòng kem đánh răng P/S Pro-Care.

Vận Tải Thành Phát là một trong những thương hiệu được nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn trong những năm gần đây.

Chiến dịch khắc họa sự mệt mỏi vô hình trong hành trình làm mẹ qua nghệ thuật và dữ liệu từ thiết bị đeo Garmin.

Ngày 7-5, Anker Innovations, ra mắt dòng sản phẩm eufy Baby tại Việt Nam, bước mở rộng quan trọng của thương hiệu eufy trong chăm sóc mẹ và bé thông minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố Larue – thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam – là đối tác đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Hakai Việt Nam là đơn vị cung cấp thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao với đa dạng dòng máy hiện đại, hỗ trợ điều trị sắc tố, cải thiện sẹo và trẻ hóa da hiệu quả.

Đối với những doanh nghiệp kiệt xuất, bộ suit không đơn thuần là trang phục, mà là bộ giáp tinh nhuệ, là ngôn ngữ khẳng định bản sắc và vị thế độc tôn.

Ngọc Hân: Câu chuyện kinh doanh bằng nghị lực của cô gái nghèo miền Tây

19 tháng 5, 2026 | 14:59

Câu chuyện lập nghiệp của nữ doanh nhân trẻ Ngọc Hân là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ bởi tinh thần vượt khó, sự nhạy bén và ý chí không ngừng vươn lên.

Từng được biết đến là một doanh nhân thành công với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ sợi lục bình như túi xách, bình hoa và các vật dụng trang trí, ít ai biết rằng phía sau sự thành công ấy là cả một hành trình nhiều gian nan và thử thách.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, nữ doanh nhân trẻ còn mạnh dạn lấn sân sang kinh doanh lúa gạo, một ngành nghề đòi hỏi nguồn vốn lớn, sự am hiểu thị trường và khả năng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Cơ duyên đưa Ngọc Hân đến với lĩnh vực kinh doanh gạo bắt đầu từ những chuyến xe chở hàng lục bình xuống Đồng Tháp giao cho khách.

Trên những chuyến xe quay đầu trở về trong tình trạng trống hàng, cô gái trẻ bắt đầu chú ý đến hình ảnh bà con nông dân miền Tây tất bật thu hoạch lúa nhưng đầu ra lại gặp nhiều khó khăn, thường xuyên bị thương lái ép giá.

Từ những trăn trở đó, Ngọc Hân nảy ra suy nghĩ tận dụng các chuyến xe trống để vận chuyển gạo lên thành phố tiêu thụ. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi kilogram gạo lời khoảng 100 đồng cũng đủ phụ thêm chi phí xăng xe. Nhưng chính ý tưởng tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mở ra một hướng đi hoàn toàn mới trong sự nghiệp kinh doanh của nữ doanh nhân trẻ.

Từ những đơn hàng nhỏ giao cho bạn bè, người quen, các cơ quan, xí nghiệp và siêu thị trong khu vực, việc kinh doanh gạo của Ngọc Hân dần phát triển mạnh hơn. Nhận thấy tiềm năng thị trường lớn, các đối tác trong lĩnh vực lục bình đã quyết định góp vốn cùng cô mở rộng hoạt động kinh doanh lúa gạo.

Đặc biệt, những khách hàng Trung Quốc từng nhập sản phẩm sợi lục bình cũng bắt đầu chuyển sang đặt mua gạo từ nữ doanh nhân trẻ. Đơn hàng xuất khẩu đầu tiên sang Trung Quốc với số lượng 5 tấn gạo tuy lợi nhuận chưa nhiều nhưng lại mang đến cho Ngọc Hân niềm hạnh phúc lớn lao khi nhìn thấy cơ hội phát triển từ thị trường rộng lớn của miền Tây.

Chia sẻ về hành trình lập nghiệp, doanh nhân Ngọc Hân cho biết thời điểm đó cô đã dồn gần như toàn bộ vốn vào kinh doanh lục bình nên không còn nhiều tiềm lực tài chính cho lĩnh vực mới. Trong khi đó, gạo là mặt hàng cần nguồn vốn xoay vòng lớn để duy trì hoạt động cung ứng cho các đầu mối.

Cùng hợp tác với hai người bạn khác theo hình thức góp vốn cổ phần, Ngọc Hân là người có phần vốn ít nhất. Để mạnh dạn mở rộng kinh doanh, cô quyết định vay ngân hàng 400 triệu đồng- một con số không nhỏ đối với một cô gái trẻ xuất thân từ miền quê nghèo.

Sinh ra trong gia đình làm nông, cha cô từng là người thu mua lúa tại quê nhà nên Ngọc Hân sớm học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc chọn lúa, kiểm tra chất lượng và đánh giá nguồn hàng. Nhờ đó, toàn bộ khâu đầu vào từ lựa chọn nhà cung cấp đến kiểm soát chất lượng gạo đều do chính cô trực tiếp phụ trách.

Ba năm mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu cũng là ba năm nữ doanh nhân trẻ phải đối diện với không ít khó khăn. Có thời điểm do thiếu kinh nghiệm, thị trường biến động khiến nhiều đơn hàng bị thua lỗ nặng. Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén và linh hoạt, Ngọc Hân đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế bằng cách tập trung phát triển mạnh thị trường nội địa, đồng thời siết chặt hơn quy trình kiểm soát chất lượng.

Theo nữ doanh nhân, trong lĩnh vực kinh doanh gạo nơi có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt- chất lượng và uy tín chính là yếu tố sống còn để giữ chân khách hàng. Đó cũng là nguyên tắc cô luôn đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình kinh doanh.

Ngọc Hân cho biết thêm, trong bối cảnh ngành hàng sợi lục bình đang gặp nhiều khó khăn, nông dân và thương lái bỏ nghề ngày càng nhiều, thì kinh doanh gạo chính là "cứu cánh" giúp cô duy trì hoạt động và đứng vững trước áp lực thị trường.

Hiện nay, thị trường tiêu thụ chính của doanh nhân trẻ Ngọc Hân là Trung Quốc và Đài Loan. Trong tương lai, cô mong muốn đưa sản phẩm gạo Việt Nam tiến xa hơn đến thị trường châu Âu nơi nổi tiếng với những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhưng đầy tiềm năng.

Theo Ngọc Hân, để chinh phục được thị trường khó tính này, doanh nghiệp Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đến chất lượng sản phẩm, quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm cũng như xây dựng uy tín bền vững. Với cô, chỉ khi đặt chất lượng và chữ tín lên hàng đầu thì gạo Việt mới có thể khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Hành trình từ cô gái miền Tây nghèo khó đến nữ doanh nhân trẻ thành công của Ngọc Hân không chỉ là câu chuyện về kinh doanh, mà còn là minh chứng cho nghị lực, sự dám nghĩ dám làm và tinh thần không ngại thay đổi để thích nghi với thị trường. Chính sự kiên trì ấy đã giúp cô từng bước xây dựng chỗ đứng cho mình trên con đường đưa nông sản Việt vươn xa.

P.Nguyễn

