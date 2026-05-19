Ngọc Hân: Câu chuyện kinh doanh bằng nghị lực của cô gái nghèo miền Tây

Từng được biết đến là một doanh nhân thành công với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ sợi lục bình như túi xách, bình hoa và các vật dụng trang trí, ít ai biết rằng phía sau sự thành công ấy là cả một hành trình nhiều gian nan và thử thách.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, nữ doanh nhân trẻ còn mạnh dạn lấn sân sang kinh doanh lúa gạo, một ngành nghề đòi hỏi nguồn vốn lớn, sự am hiểu thị trường và khả năng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Cơ duyên đưa Ngọc Hân đến với lĩnh vực kinh doanh gạo bắt đầu từ những chuyến xe chở hàng lục bình xuống Đồng Tháp giao cho khách.

Trên những chuyến xe quay đầu trở về trong tình trạng trống hàng, cô gái trẻ bắt đầu chú ý đến hình ảnh bà con nông dân miền Tây tất bật thu hoạch lúa nhưng đầu ra lại gặp nhiều khó khăn, thường xuyên bị thương lái ép giá.

Từ những trăn trở đó, Ngọc Hân nảy ra suy nghĩ tận dụng các chuyến xe trống để vận chuyển gạo lên thành phố tiêu thụ. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi kilogram gạo lời khoảng 100 đồng cũng đủ phụ thêm chi phí xăng xe. Nhưng chính ý tưởng tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mở ra một hướng đi hoàn toàn mới trong sự nghiệp kinh doanh của nữ doanh nhân trẻ.

Từ những đơn hàng nhỏ giao cho bạn bè, người quen, các cơ quan, xí nghiệp và siêu thị trong khu vực, việc kinh doanh gạo của Ngọc Hân dần phát triển mạnh hơn. Nhận thấy tiềm năng thị trường lớn, các đối tác trong lĩnh vực lục bình đã quyết định góp vốn cùng cô mở rộng hoạt động kinh doanh lúa gạo.

Đặc biệt, những khách hàng Trung Quốc từng nhập sản phẩm sợi lục bình cũng bắt đầu chuyển sang đặt mua gạo từ nữ doanh nhân trẻ. Đơn hàng xuất khẩu đầu tiên sang Trung Quốc với số lượng 5 tấn gạo tuy lợi nhuận chưa nhiều nhưng lại mang đến cho Ngọc Hân niềm hạnh phúc lớn lao khi nhìn thấy cơ hội phát triển từ thị trường rộng lớn của miền Tây.

Chia sẻ về hành trình lập nghiệp, doanh nhân Ngọc Hân cho biết thời điểm đó cô đã dồn gần như toàn bộ vốn vào kinh doanh lục bình nên không còn nhiều tiềm lực tài chính cho lĩnh vực mới. Trong khi đó, gạo là mặt hàng cần nguồn vốn xoay vòng lớn để duy trì hoạt động cung ứng cho các đầu mối.

Cùng hợp tác với hai người bạn khác theo hình thức góp vốn cổ phần, Ngọc Hân là người có phần vốn ít nhất. Để mạnh dạn mở rộng kinh doanh, cô quyết định vay ngân hàng 400 triệu đồng- một con số không nhỏ đối với một cô gái trẻ xuất thân từ miền quê nghèo.

Sinh ra trong gia đình làm nông, cha cô từng là người thu mua lúa tại quê nhà nên Ngọc Hân sớm học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc chọn lúa, kiểm tra chất lượng và đánh giá nguồn hàng. Nhờ đó, toàn bộ khâu đầu vào từ lựa chọn nhà cung cấp đến kiểm soát chất lượng gạo đều do chính cô trực tiếp phụ trách.

Ba năm mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu cũng là ba năm nữ doanh nhân trẻ phải đối diện với không ít khó khăn. Có thời điểm do thiếu kinh nghiệm, thị trường biến động khiến nhiều đơn hàng bị thua lỗ nặng. Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén và linh hoạt, Ngọc Hân đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế bằng cách tập trung phát triển mạnh thị trường nội địa, đồng thời siết chặt hơn quy trình kiểm soát chất lượng.

Theo nữ doanh nhân, trong lĩnh vực kinh doanh gạo nơi có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt- chất lượng và uy tín chính là yếu tố sống còn để giữ chân khách hàng. Đó cũng là nguyên tắc cô luôn đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình kinh doanh.

Ngọc Hân cho biết thêm, trong bối cảnh ngành hàng sợi lục bình đang gặp nhiều khó khăn, nông dân và thương lái bỏ nghề ngày càng nhiều, thì kinh doanh gạo chính là "cứu cánh" giúp cô duy trì hoạt động và đứng vững trước áp lực thị trường.

Hiện nay, thị trường tiêu thụ chính của doanh nhân trẻ Ngọc Hân là Trung Quốc và Đài Loan. Trong tương lai, cô mong muốn đưa sản phẩm gạo Việt Nam tiến xa hơn đến thị trường châu Âu nơi nổi tiếng với những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhưng đầy tiềm năng.

Theo Ngọc Hân, để chinh phục được thị trường khó tính này, doanh nghiệp Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đến chất lượng sản phẩm, quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm cũng như xây dựng uy tín bền vững. Với cô, chỉ khi đặt chất lượng và chữ tín lên hàng đầu thì gạo Việt mới có thể khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Hành trình từ cô gái miền Tây nghèo khó đến nữ doanh nhân trẻ thành công của Ngọc Hân không chỉ là câu chuyện về kinh doanh, mà còn là minh chứng cho nghị lực, sự dám nghĩ dám làm và tinh thần không ngại thay đổi để thích nghi với thị trường. Chính sự kiên trì ấy đã giúp cô từng bước xây dựng chỗ đứng cho mình trên con đường đưa nông sản Việt vươn xa.