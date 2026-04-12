Cindy Trần ra mắt 3 MV mới

2 bài hát do Cindy Trần sáng tác đều viết về đề tài tình yêu, với chất liệu rock ballad khá sôi động, đó là Sợi tơ tình (phát hành trên Kênh YouTube Cindy Trần truyền hình trực tuyến Sao Việt) và Mãi mãi một tình yêu (phát hành Single trên Zingmp3).
Còn bài hát Tình yêu khó quên được nhạc sĩ Hoài An gửi gắm cho Cindy Trần cũng nằm trong chuỗi những bài hát về tình yêu mà cô yêu thích và chọn phát hành trong đợt này.
Bên cạnh việc ra mắt những ca khúc và MV mới, ca nhạc sĩ Cindy Trần còn đang chuẩn bị cho sự hoạt động trở lại của sân khấu Sao Việt với quy mô lớn khoảng 1.000 khách.
Được biết trước đây, Phim trường sân khấu Sao Việt là đứa con tinh thần của cô cùng với phòng trà ca nhạc, khiêu vũ hằng đêm đã khai trương vào năm 2013. Sau đó do bận nhiều việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con nhỏ nên cô đã ngừng hoạt động phim trường mà chỉ hoạt động Phòng trà Cindy Trần cho tới ngày hôm nay.
Trong 2 tháng sắp tới, Cindy Trần sẽ cho hoạt động trở lại phim trường và ký hợp đồng với các đài truyền hình để làm các chương trình về âm nhạc, game show, phim truyện hình... Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh cũng sẽ có nhiều tác phẩm báo cáo dự thi của các sinh viên được quay tại phim trường sân khấu Sao Việt.
Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Doanh nhân Phía Nam mà Cindy Trần đảm nhiệm và điều hành, cô sẽ ưu ái cho thuê Phim trường sân khấu Sao Việt với giá rất ưu ái cho Hội Doanh nhân Phía Nam nhằm tri ân và thúc đẩy sự hợp tác, phát triển của các doanh nhân và doanh nghiệp phía Nam.
