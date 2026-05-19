Agoda tiết lộ những điểm đến mới nổi đang hút khách Việt dịp hè này

Dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú từ Agoda cho thấy, du khách đang hướng đến những khu vực ít được biết đến, từ biển, núi đến trải nghiệm văn hóa.

So sánh xu hướng tìm kiếm điểm đến trên nền tảng Agoda từ ngày 1-1 đến ngày 30-4-2026 với cùng kỳ năm ngoái, bảng xếp hạng tiết lộ những điểm đến đáng chú ý mới dành cho du khách Việt Nam.

Du lịch nội địa: Những lựa chọn thay thế cho các "tọa độ" quen thuộc

Top 5 điểm đến nội địa "mới nổi" được khách du lịch Việt Nam quan tâm. Nguồn: Internet

Dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa mới nổi là đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Lượng khách du lịch quan tâm điểm này năm 2026 tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái. Với làn nước trong xanh, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, rạn san hô nhiều màu sắc và nhịp sống yên bình, Lý Sơn đang trở thành lựa chọn thay thế đầy sức hút cho những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt so với các biển đảo đông đúc như Phú Quốc, Phú Quý hay Vĩnh Hy.

Ninh Bình, Mai Châu, Kon Von Kle (Măng Đen), Tây Ninh cũng chính thức góp mặt trong danh sách điểm đến yêu thích này nhờ sự phát triển du lịch những năm gần đây.

Du lịch nước ngoài: Những điểm đến quốc tế mới lọt vào "tầm ngắm"

Top 5 điểm đến quốc tế "mới nổi" được khách du lịch Việt Nam quan tâm. Nguồn: Internet

Dữ liệu Agoda cho thấy du khách Việt cũng tích cực tìm kiếm những điểm đến quốc tế xa hơn khi lên kế hoạch cho chuyến du lịch giữa năm. Đảo Cebu của Philippines ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất về lượng tìm kiếm du lịch. Những điểm đến mới khác phản ánh nhu cầu đa dạng hóa trải nghiệm quốc tế của du khách Việt. Là thành phố nằm phía Nam Đài Loan, Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), thành phố Barcelona (Tây Ban Nha), Istanbul…

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, chia sẻ: "Du khách Việt đang quan tâm đến các điểm đến mới lạ, có giá trị trải nghiệm sâu sắc và phù hợp hơn với sở thích, nhu cầu riêng của từng người. Đối với kỳ nghỉ hè 2026, chúng tôi ghi nhận xu hướng du khách tìm đến những địa danh hội tụ đủ các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá, từ biển đảo hoang sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa".

