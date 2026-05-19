Grab mở rộng thử nghiệm dịch vụ GrabCar thú cưng

Việc mở rộng thử nghiệm dịch vụ này nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển cùng thú cưng ngày càng gia tăng, đồng thời mang đến trải nghiệm di chuyển tiện lợi cho hành khách và thú cưng của mình.

GrabCar thú cưng được triển khai với các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao trải nghiệm người dùng. Tất cả đối tác tài xế tham gia dịch vụ đều được đào tạo nhằm đảm bảo hành khách có chuyến đi an toàn cùng thú cưng của mình. Bên cạnh đó, mọi chuyến xe GrabCar thú cưng cũng được áp dụng chính sách đảm bảo bồi hoàn từ Grab, và chính sách bảo hiểm được áp dụng tùy vào từng thời điểm, cho các sự cố liên quan đến tai nạn của thú cưng hay sự cố liên quan đến phương tiện, giúp người dùng và các đối tác tài xế an tâm hơn trong suốt hành trình.

Grab mở rộng dịch vụ GrabCar Thú Cưng tới thị trường Hà Nội

Dịch vụ hiện áp dụng cho người dùng Grab đi cùng thú cưng là chó và mèo, đồng thời đảm bảo các tiêu chí an toàn, chất lượng và đáng tin cậy trong suốt hành trình.

Người dùng tại khu vực TPHCM và Hà Nội có thể tùy chọn dịch vụ GrabCar thú cưng trong danh mục GrabCar và lựa chọn xe ô tô 4 chỗ hoặc 6 chỗ phù hợp với nhu cầu. Cụ thể, GrabCar Thú Cưng (xe 4 chỗ) cho phép di chuyển với tối đa 2 hành khách và 1 thú cưng, trong khi GrabCar thú cưng 6 chỗ ngồi cho phép di chuyển với tối đa 3 hành khách và 2 thú cưng.

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận Di chuyển, Grab Việt Nam, cho biết: "Grab không ngừng mở rộng dịch vụ và nghiên cứu để mang đến những giải pháp tối ưu nhằm phục vụ người dùng, kể cả những nhu cầu rất đặc thù. Việc ra mắt dịch vụ GrabCar thú cưng giúp người dùng có thể chủ động đặt xe khi có nhu cầu bất cứ lúc nào, và có hành trình di chuyển thuận tiện, thoải mái hơn khi đồng hành cùng thú cưng. Dịch vụ này cũng mở ra thêm nhiều cơ hội thu nhập cho các đối tác tài xế thông qua việc thu hút nhóm hành khách có thú cưng, giúp tăng số lượng cuốc xe".

Nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng, Grab tận dụng ưu thế của hệ sinh thái đa dịch vụ để triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho người dùng sử dụng dịch vụ này.