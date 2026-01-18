Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Được triển khai dựa trên thỏa thuận hợp tác khu vực giữa Carlsberg châu Á và Tập đoàn Grab, sáng kiến này cụ thể hóa cam kết chung về tăng cường an toàn cho người dùng Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung trong đời sống hằng ngày.

Theo biên bản ghi nhớ, Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác theo hướng đưa thông điệp uống có trách nhiệm đi vào thực tế tiêu dùng, hiện diện xuyên suốt nhiều khoảnh khắc và kênh tiếp cận khác nhau trong đời sống hằng ngày.

Đại diện Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ.

Sự hợp tác này kết nối hệ sinh thái số toàn diện của Grab tại Việt Nam, từ các giải pháp di chuyển, kênh truyền thông đến các ưu đãi gắn với hành trình như mã giảm giá chuyến xe với mạng lưới triển khai rộng khắp của Carlsberg Việt Nam tại các điểm bán trên toàn quốc, tạo nền tảng để thông điệp uống có trách nhiệm được đưa vào thực tế tiêu dùng một cách nhất quán.

Ông Andrew Khan - Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ. “Hợp tác với Grab cho phép chúng tôi lồng ghép thông điệp uống có trách nhiệm vào đời sống hằng ngày theo cách thiết thực nhất. Song song với những trải nghiệm bia trọn vẹn, việc đảm bảo hành trình trở về an toàn cho người tiêu dùng là một phần không thể tách rời của mỗi cuộc vui”.

Cùng với đó, Grab cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy di chuyển an toàn tại Việt Nam. Nền tảng Grab được tích hợp các tính năng an toàn như Trung tâm An toàn trong ứng dụng, chia sẻ hành trình, hỗ trợ khẩn cấp, giám sát chuyến đi.

Bên cạnh đó, Grab triển khai các chương trình đào tạo định kỳ dành cho đối tác tài xế, nhắc nhở đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, và các thông điệp nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông Mã Tuấn Trọng - Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ thêm: “Grab đồng hành cùng Carlsberg Việt Nam trong việc thúc đẩy thói quen uống và di chuyển có trách nhiệm. Thông qua công nghệ, chúng tôi mong muốn giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn những phương án di chuyển an toàn hơn, đồng thời nhắc nhở một thông điệp quen thuộc nhưng vô cùng quan trọng: đã uống rượu bia thì không lái xe”.

