Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

"Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025" do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của "sự tử tế"

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

18 tháng 1, 2026 | 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Được triển khai dựa trên thỏa thuận hợp tác khu vực giữa Carlsberg châu Á và Tập đoàn Grab, sáng kiến này cụ thể hóa cam kết chung về tăng cường an toàn cho người dùng Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung trong đời sống hằng ngày.

Theo biên bản ghi nhớ, Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác theo hướng đưa thông điệp uống có trách nhiệm đi vào thực tế tiêu dùng, hiện diện xuyên suốt nhiều khoảnh khắc và kênh tiếp cận khác nhau trong đời sống hằng ngày.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn - Ảnh 1.

Đại diện Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ.

Sự hợp tác này kết nối hệ sinh thái số toàn diện của Grab tại Việt Nam, từ các giải pháp di chuyển, kênh truyền thông đến các ưu đãi gắn với hành trình như mã giảm giá chuyến xe với mạng lưới triển khai rộng khắp của Carlsberg Việt Nam tại các điểm bán trên toàn quốc, tạo nền tảng để thông điệp uống có trách nhiệm được đưa vào thực tế tiêu dùng một cách nhất quán.

Ông Andrew Khan - Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ. “Hợp tác với Grab cho phép chúng tôi lồng ghép thông điệp uống có trách nhiệm vào đời sống hằng ngày theo cách thiết thực nhất. Song song với những trải nghiệm bia trọn vẹn, việc đảm bảo hành trình trở về an toàn cho người tiêu dùng là một phần không thể tách rời của mỗi cuộc vui”.

Cùng với đó, Grab cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy di chuyển an toàn tại Việt Nam. Nền tảng Grab được tích hợp các tính năng an toàn như Trung tâm An toàn trong ứng dụng, chia sẻ hành trình, hỗ trợ khẩn cấp, giám sát chuyến đi. 

Bên cạnh đó, Grab triển khai các chương trình đào tạo định kỳ dành cho đối tác tài xế, nhắc nhở đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, và các thông điệp nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông Mã Tuấn Trọng - Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ thêm: “Grab đồng hành cùng Carlsberg Việt Nam trong việc thúc đẩy thói quen uống và di chuyển có trách nhiệm. Thông qua công nghệ, chúng tôi mong muốn giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn những phương án di chuyển an toàn hơn, đồng thời nhắc nhở một thông điệp quen thuộc nhưng vô cùng quan trọng: đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Song Hà

