Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Sự kiện mở ra giai đoạn mới cho kết nối giao thương, xúc tiến thương mại – đầu tư, văn hóa – ẩm thực – du lịch của cộng đồng doanh nghiệp ẩm thực (F&B) Việt Nam.

Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 là sự kiện văn hóa – du lịch – ẩm thực có quy mô lớn nhất năm của TP HCM trong mảng ẩm thực chay.

Lễ hội Ẩm thực chay TP HCM 2025 thu hút đông đảo người dân - Ảnh: BTC

Với khẩu hiệu truyền cảm hứng "Ngon từ vị – Lành từ tâm" và thông điệp "Ăn sạch – Sống xanh", Lễ hội do Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) phối hợp UBND phường Bình Phú cùng các đơn vị đồng hành tổ chức, nhằm tôn vinh ẩm thực chay Việt Nam, hướng tới mục tiêu "Kinh đô mới của Ẩm thực Chay thế giới".

Phát biểu Bế mạc, ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch FBA, nhấn mạnh: "Thành công của lễ hội năm nay khẳng định ẩm thực chay Việt Nam không chỉ hấp dẫn ở tinh túy hương vị mà còn mở ra một ngành kinh tế mới – kinh tế thuần chay đang phát triển mạnh mẽ. Đây là động lực để ngành F&B Việt Nam chuyển đổi xanh – bền vững, đồng thời tạo điểm đến giao thương giàu triển vọng cho doanh nghiệp trong và ngoài nước; là điểm hẹn thân thiện của thực khách, du khách yêu mến ẩm thực chay".

Sau 5 ngày sôi động, hơn 150 gian hàng ẩm thực – thực phẩm chay của trên 120 doanh nghiệp đã thu hút ước tính hơn 200.000 lượt khách tham quan – trải nghiệm; 10.000 phiếu Buffet Chay đã được bán hết; ghi nhận hàng trăm phiên kết nối – ký kết từ offline đến online (chuỗi Mega Live do TikTokVN và MVOT Group phối hợp triển khai). Lễ hội trở thành kênh kích cầu hiệu quả, kênh quảng bá giàu sức lan tỏa cho ẩm thực chay – ẩm thực xanh; đồng thời là điểm đến trải nghiệm hấp dẫn nhất mùa lễ hội cuối năm của thành phố.

Không chỉ đông, chất lượng trải nghiệm được đánh giá cao: món ngon đa dạng – trưng bày đẹp – không gian xanh sạch – chương trình nghệ thuật cuốn hút – khu hội thảo & sân chơi nghề bài bản.

Lễ hội đang trở thành điển hình mô hình "Lễ Hội Xanh – Không Rác Thải" và là "điểm hẹn lễ hội xanh" độc đáo, sự kiện văn hóa – du lịch – ẩm thực & cộng đồng có lượng khách đông bậc nhất TP HCM dịp cuối năm 2025, phản ánh sức hút mạnh mẽ của xu hướng ăn chay – sống xanh – tiêu dùng bền vững đối với người dân, du khách và giới trẻ.