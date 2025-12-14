Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Với mong muốn chung tay cùng ngành y tế thực hiện sứ mệnh cứu người bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện tại Trụ sở chính, Số 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận.

Đây là sự kiện thứ 3 thuộc chương trình "Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2025", được triển khai thường niên, nhằm lan tỏa truyền thống tương thân tương ái và tiếp tục truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh và tích cực trong cộng đồng.

Gần 400 tình nguyện viên, bao gồm Ban Giám đốc, Đội ngũ Quản lý Kinh doanh, Nhân viên và Đại lý bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam tại TPHCM, cùng khách hàng và người dân địa phương đã nhiệt tình tham gia hiến tặng 387 đơn vị máu, tương đương 96.750 ml.

Trước đó, vào ngày 16-8 và 7-11, chương trình hiến máu nhân đạo đã được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội với 342 đơn vị máu, tương đương 85.500 ml được hiến tặng từ gần 400 tình nguyện viên của Công ty cùng khách hàng và người dân địa phương.

Trong hơn 18 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp 8.168 đơn vị máu tương đương 2.206.500 ml từ hơn 10.000 tình nguyện viên trên toàn quốc, chung tay mang lại sự sống và hy vọng cho hàng chục ngàn bệnh nhân trên khắp cả nước.

Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp", công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 80 tỉ đồng xuyên suốt 4 lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.