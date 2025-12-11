Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới





Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7 - giải pháp bảo vệ chuyên biệt xuyên suốt thai kỳ và hành trình sinh con, giúp mẹ và gia đình chủ động tài chính, an tâm đón con chào đời trong điều kiện tốt nhất.

Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mẹ và bé ngày càng tăng, đặc biệt khi các gia đình mong muốn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và chuẩn bị chu đáo cho sự chào đời của trẻ. Với quyền lợi bảo hiểm toàn diện, sản phẩm đồng hành cùng mẹ từ những tháng đầu thai kỳ đến thời khắc vượt cạn và cả những ngày đầu đời quan trọng của bé – giai đoạn cần sự chăm sóc đặc biệt.

Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7 cung cấp 4 chương trình bảo hiểm: phổ thông, đặc biệt, cao cấp và thịnh vượng, với hạn mức chi trả tối đa theo mỗi Năm hợp đồng lần lượt là 15 triệu, 25 triệu, 35 triệu và 55 triệu đồng.

Trọng tâm của sản phẩm là Quyền lợi sinh con, hỗ trợ chi phí y tế thực tế cho cả sinh thường lẫn sinh mổ, giúp mẹ an tâm lựa chọn dịch vụ sinh tại các bệnh viện uy tín. Đặc biệt, Dai-ichi Life Việt Nam tiên phong mang đến cơ chế nhân đôi hạn mức chi trả khi mẹ sinh đôi trở lên.

Sản phẩm dành cho khách hàng nữ từ 18 đến 45 tuổi, với thời hạn bảo hiểm 1 năm và có thể tái tục hằng năm, giúp khách hàng dễ dàng duy trì sự bảo vệ trong suốt hành trình chuẩn bị làm mẹ. Sau khi hoàn tất khoảng thời gian chờ – 90 ngày cho Quyền lợi khám thai và Biến chứng thai sản, và 270 ngày cho Quyền lợi sinh con – mẹ và bé sẽ được bảo vệ toàn diện với đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm.

Là sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7 được tham gia kèm theo một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, trở thành một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược bảo vệ trọn đời của khách hàng. Với sự kết hợp này, khách hàng không chỉ được bảo vệ trong thai kỳ và khi sinh nở, mà còn được kết nối với một hành trình bảo vệ dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Làm mẹ là hành trình của yêu thương, hy vọng và cũng không ít những lo âu thầm lặng. Thấu hiểu điều đó, Dai-ichi Life Việt Nam mong muốn mang đến cho những người mẹ một điểm tựa tài chính vững vàng, để mỗi em bé khi đến với thế giới đều được chào đón trong bình an và hạnh phúc. Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7 không chỉ bảo vệ cho một giai đoạn đặc biệt, mà còn mở đầu cho một hành trình dài hơn – chăm sóc, xây dựng nền tảng tài chính và chuẩn bị tương lai cho con".