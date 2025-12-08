Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Dàn thí sinh Miss Charm mê đắm khi thưởng thức hải sản cao cấp tại nhà hàng Gold Fish

Nhà hàng Gold Fish tọa lạc tại 66 đường số 8, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM (Quận 7 cũ) giới thiệu buổi tiệc đặc biệt với chủ đề "Người đẹp và Biển cả".

Mỗi dòng họ đều mang bản sắc riêng, nhưng Hoàng – Huỳnh nổi bật như một cộng đồng giàu truyền thống hiếu nghĩa, trí dũng và cống hiến trải dài qua nhiều thế hệ.

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ngân hàng TMCP Nam Á phối hợp cùng ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Grab Việt Nam vừa bắt đầu triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục mới cho hơn 40.000 đối tác tài xế hai bánh của Grab trên khắp cả nước.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng.

Tập đoàn GC (Hàn Quốc) ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) thành lập Trung tâm khám sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center.

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

Bẫy muỗi Mosla góp phần ngăn muỗi sinh sôi mà vẫn thân thiện, bảo vệ hệ sinh thái.

BenThanh Tourist, một trong 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố sản phẩm Tour of the Year 2026, với điểm đến chủ đạo là New Zealand.

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp cung cấp các giải pháp sạc thông minh cho xe điện vừa ký biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

8 tháng 12, 2025 | 15:44

8 tháng 12, 2025 | 15:44

Chubb Life Việt Nam lan tỏa yêu thương từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam), với sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, tiếp tục lan tỏa yêu thương của chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng với tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng. Hoạt động nhằm vừa kịp thời hỗ trợ các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi, vừa tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỷ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai - Ảnh 1.

Ông Bryce Johns, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Chubb & Chủ tịch Chubb Life Toàn cầu (bìa phải) trao biểu trưng 1 tỉ đồng cho ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (bìa trái), khẳng định cam kết bền bỉ của Chubb Life đối với giáo dục và cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Chubb Life Việt Nam phân bổ 550 triệu đồng – đến từ tấm lòng của công ty cùng toàn thể nhân viên và đội ngũ kinh doanh - hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề từ bão Kalmaegi, đồng thời dành 500 triệu đồng cho học bổng và quà tặng học tập gửi đến trẻ em khó khăn tại nhiều tỉnh thành.

Sự kiện khởi động tại TP Đà Nẵng với trọng tâm là hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Chương trình đã trao 100 suất học bổng và phần quà học tập, giúp các em học sinh có thêm động lực vượt khó đến trường, sau đó sẽ đến với các em nhỏ ở Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Huế, Lâm Đồng, TP HCM và Quảng Trị.

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỷ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai - Ảnh 2.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life Vùng Đông Nam Á & New Zealand, trao biểu trưng 100 triệu đồng cho bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng (giữa) và bà Đỗ Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, nhằm hỗ trợ các em nhỏ và gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại địa phương.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ: "Tại Việt Nam, nơi chúng tôi đã đồng hành suốt gần hai thập kỷ, các sáng kiến như chương trình lần này thể hiện rõ cam kết lâu dài của Chubb Life trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng cơ hội học tập cho thế hệ trẻ. Thông qua việc đầu tư vào cả việc hỗ trợ tức thời và phát triển dài hạn, chúng tôi mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực, giúp trẻ em kiến tạo tương lai tươi sáng hơn".

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỷ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai - Ảnh 3.

Chubb Life Việt Nam trao hàng trăm suất học bổng và quà học tập đến các em nhỏ, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chương trình "Vì Tương Lai Em" đến cộng đồng địa phương.

Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho biết: "Bên cạnh những khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi, nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và cơ hội học tập của trẻ em. Trong bối cảnh đó, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Chubb Life Việt Nam, đóng vai trò rất quan trọng. Chubb Life Việt Nam là một trong những đối tác luôn đồng hành cùng Quỹ trong nhiều năm qua thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Chúng tôi trân trọng những đóng góp bền bỉ này, vì đây là nguồn lực góp phần giúp trẻ em khó khăn tại Việt Nam được bảo vệ, tiếp cận giáo dục và có thêm cơ hội phát triển tốt hơn".

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỷ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai - Ảnh 4.

Những suất học bổng từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" được trao tận tay các em học sinh, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Trong hơn 20 năm, thông qua chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em", Chubb Life Việt Nam đã trao hơn 40.000 suất học bổng và quà tặng; xây dựng và sửa mới 10 ngôi trường tại nhiều địa phương, góp phần tạo điều kiện học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm nay, doanh nghiệp đã trao gần 1.500 suất học bổng và hơn 6.300 dụng cụ học tập cho học sinh trên cả nước.

Ngọc Toại

