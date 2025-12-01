Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp tiên phong cung cấp các giải pháp sạc thông minh dành cho xe điện

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Bản lĩnh sống 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Bản lĩnh sống 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Chuyện của Sao 10:22

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Tiêu dùng thông minh 10:07

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Tiêu dùng thông minh 10:07

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, yếu tố để thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Chuyện của Sao 18:56

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

Khoẻ - Đẹp 18:16

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.

Khoẻ - Đẹp 11:18

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng" đã chính thức khai mạc tại TP HCM.

Khoẻ - Đẹp 11:16

BIDV MetLife triển khai nhiều hoạt động xã hội trong năm 2025, hướng đến trẻ em và cộng đồng với các sáng kiến về giáo dục, năng lượng và phát triển bền vững.

Bản lĩnh sống 11:34

Với chất giọng ngọt ngào và phong thái biểu diễn duyên dáng, thí sinh Lê Thị Đào (SBD 229) đã ghi dấu ấn trong đêm chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

1 tháng 12, 2025 | 16:20

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Cuộc thi diễn ra tại Trường Đại học Công thương TPHCM. Các đội tranh tài với 3 vòng thi chính:

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025 - Ảnh 1.

Các đội tham gia Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ"

Vòng 1 với tên gọi "Hiểu vấn đề - Tạo giải pháp" gồm hai phần thi chính: Thuyết trình giới thiệu sản phẩm và tranh biện bảo vệ quan điểm theo chủ đề đã bốc thăm. 

Tại vòng 2, các đội thi hoạch định những chiến lược truyền thông, nhằm quảng bá thương hiệu cho chính sản phẩm của mình. 

Vòng 3 – "Gọi vốn cho giấc mơ trà Việt" là phần thi giả định kêu gọi đầu tư, nơi các đội startup và thực hiện trình bày dự án của mình trước ban giám khảo.

Top 5 đội xuất sắc sẽ có vòng thi trải nghiệm và nhận những giải thưởng chung cuộc tại Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 vào đầu tháng 12-2025.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025 - Ảnh 2.

Các đội tham gia Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ"

Sau 2 tuần phát động vòng thi online, ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài dự thi của sinh viên trên cả nước, với nhiều ý tưởng độc đáo, có tính khả thi cao trong thực tế. Ban giám khảo đã chọn được top 16 đội thi xuất sắc đến từ nhiều trường đại học trong cả nước như đại học Công thương TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Quang Trung ở Gia Lai, Đại học Văn Lang, đại học FPT Đà Nẵng, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Swinburne TPHCM… 

Ngay sau khi kết quả được công bố, các đội xuất sắc đã được các Mentor đồng hành và hỗ trợ chuẩn bị hoàn thiện dự án khởi nghiệp. Các Mentor là những chuyên gia, nhà báo, doanh nhân, lãnh đạo giàu trải nghiệm sẽ giúp tư vấn giúp các bạn củng cố những điểm thiếu sót trong kế hoạch start-up.

Cuộc thi Gen Tea 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng bao gồm tiền mặt, các gói hỗ trợ phát triển dự án, quà tặng và voucher của nhà tài trợ. Cuộc thi Gen Tea 2025: Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" nằm trong chuỗi hoạt động lớn thuộc Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 tổ chức vào tháng 12-2025 tại Lâm Đồng. Và cũng là sự kiện Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn, với sự đồng hành của Nam A Bank.

Tin-ảnh: P.Thanh

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

Điểm đến 12:18

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

Điểm đến 08:44

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc). Dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18-11.

Điểm đến 14:53

Trong dòng chảy toàn cầu hóa ngày nay, hiểu người khác cũng là một cách để hiểu chính mình.

Điểm đến 12:44

Cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình do Masterise Group tổ chức

Điểm đến 20:33

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt – Hàn 2025 do KOCCA Việt Nam tổ chức khai mạc tại WTC EXPO, mở đầu ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp tiên phong cung cấp các giải pháp sạc thông minh dành cho xe điện

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Bản lĩnh sống 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp tiên phong cung cấp các giải pháp sạc thông minh dành cho xe điện

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Bản lĩnh sống 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Bản lĩnh sống 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.