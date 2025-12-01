Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Cuộc thi diễn ra tại Trường Đại học Công thương TPHCM. Các đội tranh tài với 3 vòng thi chính:

Các đội tham gia Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ"

Vòng 1 với tên gọi "Hiểu vấn đề - Tạo giải pháp" gồm hai phần thi chính: Thuyết trình giới thiệu sản phẩm và tranh biện bảo vệ quan điểm theo chủ đề đã bốc thăm.

Tại vòng 2, các đội thi hoạch định những chiến lược truyền thông, nhằm quảng bá thương hiệu cho chính sản phẩm của mình.

Vòng 3 – "Gọi vốn cho giấc mơ trà Việt" là phần thi giả định kêu gọi đầu tư, nơi các đội startup và thực hiện trình bày dự án của mình trước ban giám khảo.

Top 5 đội xuất sắc sẽ có vòng thi trải nghiệm và nhận những giải thưởng chung cuộc tại Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 vào đầu tháng 12-2025.

Sau 2 tuần phát động vòng thi online, ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài dự thi của sinh viên trên cả nước, với nhiều ý tưởng độc đáo, có tính khả thi cao trong thực tế. Ban giám khảo đã chọn được top 16 đội thi xuất sắc đến từ nhiều trường đại học trong cả nước như đại học Công thương TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Quang Trung ở Gia Lai, Đại học Văn Lang, đại học FPT Đà Nẵng, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Swinburne TPHCM…

Ngay sau khi kết quả được công bố, các đội xuất sắc đã được các Mentor đồng hành và hỗ trợ chuẩn bị hoàn thiện dự án khởi nghiệp. Các Mentor là những chuyên gia, nhà báo, doanh nhân, lãnh đạo giàu trải nghiệm sẽ giúp tư vấn giúp các bạn củng cố những điểm thiếu sót trong kế hoạch start-up.

Cuộc thi Gen Tea 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng bao gồm tiền mặt, các gói hỗ trợ phát triển dự án, quà tặng và voucher của nhà tài trợ. Cuộc thi Gen Tea 2025: Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" nằm trong chuỗi hoạt động lớn thuộc Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 tổ chức vào tháng 12-2025 tại Lâm Đồng. Và cũng là sự kiện Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn, với sự đồng hành của Nam A Bank.